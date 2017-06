Caru' cu Vedete: Carmen Iohannis, tinute 100% romanesti in America; Intra in concediu de paternitate. Madalin Ionescu ingroasa randurile beneficiarilor de indemnizatii grase; Cum se pregateste Andreea Banica sa-i ia locul Ilincai Vandici

Gianluca Vacchi, cel mai spectaculos miliardar de pe planeta, a facut senzatie la party-ul anului in NUBA! In NUBA si-au facut aparitia o multime de vedete dornice sa-l vada in carne si oase pe magnatul italian. Cele care au reusit sa-i atraga atentia miliardarului, care a venit fara superba lui partenera, top-modelul Georgia Gabriele, au fost Cristina Ich si Calina, nepoata fostului premier Petre Roman! "Angelina Jolie de Romania", asa cum este numita Cristina Ich, pentru ca seamana incredibil cu actrita americana, dar si nepoata fostului premier l-au innebunit joi noapte pe miliardarul Vacchi! Cea care a avut cu adevarat succes a fost, insa, Cristina, care a fost invitata de italianul putred de bogat sa i se alature la masa, acolo unde s-au distrat pe cinste, dansand in tandem, chiar daca stateau asezati pe scaune, scrie CanCan Carmen Iohannis (56 de ani) a devenit o obisnuita a criticilor de moda. Dupa ce la ultima vizita in America a dat-o in bara cu alegerile vestimentare facute, acum sotia presedintelui Klaus Iohannis a bifat doua aparitii extrem de elegante, pentru care nici nu a bagat adanc mana in buzunar. Ne-a obisnuit cu fuste de doua palme si umeri dezgoliti la intalniri oficiale. De data aceasta, tinutele lui Carmen Iohannis au fost demne de o Prima Doamna. Profa de engleza l-a insotit pe presedinte in deplasarea sa oficiala in Statele Unite si a purtat rochii realizate de designeri romani. Luni, seful statului a participat la Forumul Global al prestigioasei organizatii American Jewish Committee, unde a fost premiat cu "Lumina Natiunilor" (inalta distinctie acordata in trecut si altor lideri politici, precum Angela Merkel, Nicolas Sarkozy ori Bill Clinton). Prezenta si ea la eveniment, Carmen a ales sa poarte o rochie neagra cu mici detalii florale, din crep de matase italian, creatie a designerului Andreea Tincu. Rochia cu flori aplicate poate fi cumparata online si costa 1.390 de lei, anunta Click Madalin Ionescu intra in concediu de paternitate. In timp ce multi intrebau mirati cum a putut sa renunte atat de usor la salariul grasut de prezentator TV, Madalin isi facea socotelile atent. Desi a parasit micul ecran, acesta nu a renuntat decat la orele lungi de munca si la 15% din bani. Joi, Madalin Ionescu isi anunta ultima aparitie la TV in calitate de prezentator la Kanal D. Surprinzator pentru toata lumea, caci, in mod evident, show-ul lui merge bine, banii la fel si nimic nu dadea de inteles ca ar fi probleme. Au aparut speculatii ale unui scandal cu patronii turci, dar fara prea mare succes. Dupa 16 ani de munca sustinuta, Madalin a ales familia. Tata pentru a treia oara de pe 29 aprilie, acesta a decis sa-i devina partener sotiei lui, Cristina Siscanu, in cresterea celor mici (doi dintr-un mariaj anterior, unul nou-nascut). Iar pentru asta nu a renuntat la prea multe, ci doar la stresul profesional, oboseala acumulata si numai 15% din salariu. De ce 15%? Pentru ca 85% va primi in baza indemnizatiei de crestere a copilului, noteaza Libertatea Doinita Oancea a militat mereu pentru rolul femeilor in societate si a incercat sa le dea curaj acestora sa fie cine vor ele si sa se imbrace exact asa cum isi doresc, nu dupa voia partenerilor sau a societatii. Cu toate acestea, de cateva zile, Doinita Oancea se transforma intr-o pitipoanca veritabila. Dupa ce a incercat sa le deschida ochii femeilor din ziua de azi, Doinita Oancea s-a transformat intr-o pitipoanca. Din fericire, totul este doar pentru un rol in cel mai nou serial pe care-l filmeaza. "Am inceput de o saptamana filmarile. Am un personaj minunat, este o pitipoanca veritabila si tocmai vorbeam pe aici cu prietenii mei si le spuneam ca trebuie sa ma ajute sa studiez un pic fenomenul. Cam asta o sa am de facut pana undeva in toamna", ne-a povestit actrita, marturisindu-ne ca ii este foarte greu sa intre in pielea unui astfel de personaj, scrie Libertatea Andreea Banica nu pierde timpul! De curand, artista a postat pe pagina personala de Facebook un video in care apare la o sesiune de machiaj. Aceasta precizeaza ca se pregateste pentru o sesiune foto, ocazie cu care a confirmat ca o va inlocui pe Vandici la "Bravo, ai stil!". "Astazi avem o sedinta foto pentru voi. Tot timpul cand fac ceva, o fac pentru voi. Ma veti vedea in curand si pe micul ecran. Foarte des, sa zic asa. Voi prezenta "Bravo, ai stil!". Da, ii voi lua locul Ilincai Vandici care este insarcinata si urmeaza sa nasca un copil superb. Da, si eu am fost insarcinata, am doi copii frumosi acasa, dar uite ca m-am gandit sa fiu mai aproape de voi", a scris Andreea Banica, potrivit CanCan