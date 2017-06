Caru' cu vedete: Imaginea care a socat Instagramul. Si-a aratat partile intime internautilor; Gabriela Cristea, asa cum nu o vezi la TV; Mihaela Radulescu il vrea la ea la cina pe unul dintre cei mai sexy actori

De-a lungul timpul, imagini de tot felul au acapart retelele de socializare. In ultima perioada, fotografii din ce in ce mai indraznete si indecente sunt publicate atat de oamenii obisnuiti, dar mai ales de vedete. Una dintre ele este Amber Rose (33 de ani), care si-a aratat minunatia internautilor. Modelul Amber Rose s-a decis sa incinga Instagramul si a publicat o poza de toata frumusetea. Aceasta a vrut sa se laude cu noul chocker din diamante, insa mai nimeni nu l-a observat, desi era destul de evident, relateaza Click. De curand, Gabriela Cristea a anuntat ca va aduce pe lume o fetita iar sotul ei, Tavi Clonda, a inceput deja pregatirile pentru marele eveniment care va avea loc in toamna. Gabriela Cristea este foarte fericita ca a reusit sa ramana insarcinata si se bucura alaturi de sotul ei de fiecare clipa. Daca inainte sa ramana insarcinata, vedeta avea grija la alimentatie, acum se pare ca isi face toate poftele, asa cum se poate lesne observa dintr-o fotografie postata pe contul de Instagram chiar de catre sotul Gabrielei, Tavi Clonda, informeaza Cancan Mihaela Radulescu il vrea la ea la cina pe unul dintre cei mai sexy actori. Diva de la Monaco tinteste la Tom Cruise. Mihaela Radulescu, care recent s-a afisat sumar imbracata pe internet, are o relatie cu renumitul sportiv austriac Felix Baumgartner. Cei doi au petrecut de curand o scurta vacanta in Italia. Prezentatoarea de televiziune a postat pe contul sau de pe o retea de socializare o compilatie de fotografii in care amorezul ei, Felix Baumgartner, apare alaturi de unul dintre cei mai sexy si mai de succes actori de la Hollywood, nimeni altul decat Tom Cruise, potrivit Libertatea. Solista Loredana Groza le-a povestit fanilor virtuali despre vizita pe care i-a facut-o recent lui Dalai Lama (81 de ani), in India. Dar, anul trecut, si prietena ei, Iulia Vantur, a dat mana cu seful spiritual al budismului tibetan, cu care a vorbit inclusiv despre stilul de viata sanatos. Loredana Groza (47 de ani) s-a intors recent din cea de-a doua vacanta petrecuta in India. Anul trecut, in luna aprilie, ea s-a purificat in apele Fluviului Gance, conform postarii sale de pe Facebook: "Se spune ca cine intra in apa Gangelui se purifica de toate pacatele din viata asta, dar si din cele trecute. Merita incercarea, nu-i asa? A fost mult mai simplu decat mi-am imaginat vreodata! Am simtit ca am renascut, apa pur si simplu m-a luat in brate si m-a linistit! Si cat de lung a fost drumul pana aici, si doar un pas m-ar fi despartit de aceasta experienta magica", a adaugat Loredana pe contul de socializare, anunta Click. Nicoleta Luciu si Zsolt Csergo au fost la un pas de divort dupa ce paparazzii Ciao.ro l-au filmat pe sotul vedetei batandu-si amanta pe iaht! Episodul bataii de pe iaht a fost unul de cumpana pentru Nicoleta Luciu, care a aflat ca sotul ei o insela cu o instructoare de Kangoo Jumps, Kinga Sebestyen, dar in cele din urma vedeta a ales sa ramana alaturi de Zsolt. De atunci, relatia Nicoletei Luciu cu sotul ei milionar s-a schimbat total, actrita din telenovela "Lacrimi de iubire" preluand controlul asupra casniciei. Nicoleta tine inclusiv evidenta banilor in casa, noteaza Cancan.