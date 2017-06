Caru' cu vedete: Cine l-a inlocuit pe Madalin Ionescu la Kanal D; Reactia acida a Irinei Boureanu, dupa scandalul provocat de Cristi; Jennifer Lawrence implicata intr-un incident aviatic

Prima nevasta a lui Cristian Boureanu, Irina, nu-i plange de mila fostului politician. Aceasta spune ca barbatul trebuie sa plateasca pentru ce a facut, insa totodata este o situatie extrem de neplacuta pentru ea si fiica sa. "Nu e deloc placut ce se intampla, din contra, e o mare rusine. In ultimii 17 ani, eu am avut de suferit. Am vazut ca la noi agresivitatea si violenta sunt tolerate. Uite ca acum, prin aceasta situatie, am demonstrat ceea ce am spus vizavi de caracterul dlui Boureanu, violenta la care am fost supusa. Probabil aceasta ipostaza avocatii mei o vor folosi in procesul pe care-l avem", a declarat Irina Boureanu pentru Click Madalin Ionescu a anuntat in urma cu saptamana trecuta ca vrea sa se retraga pentru o perioada din teleziune. Acesta a marturisit ca a renuntat la postul sau de prezentator de la Kanal D pentru o perioada nedeterminata. Luni seara s-a facut marele anunt si s-a aflat cu certitudine ca Victor Slav va prezenta emisiunea alaturi de Andreea Mantea. Iubitul Biancai Dragusanu a fost vazut pe holurile televiziunii, iar mai multe voci spuneau ca era favorit pentru acest post. Printre potentialii prezentatori se mai numara si Liviu Varciu, care mai are un contract cu Antena 1. De asemenea, un alt posibil candidat era si Jorge, care seamana putin in atitudine cu Madalin Ionescu, noteaza Cancan. Actrita Jennifer Lawrence, cunoscuta mai ales rolului sau din "The Hunger Games"- Jocurile Foamei a scapat nevatamata dupa ce ambele motoare ale avionului privat in care se afla au cedat. Actrita se intorcea acasa dupa ce isi vizitase sambata familia in Louisville, Kentucky. Atunci cand avionul se afla la altitudinea de aproximativ 10.000 de metri, unul dintre motoare a cedat, fortand pilotii sa efectueze o aterizare de urgenta, in Buffalo, New York, in timpul careia si al doilea motor a cedat. Jennifer Lawrence conduce in clasamentul celor mai bine platite actrite, informeaza Libertatea. Weekend-ul s-a incheiat prost pentru Oana Radu, cantareata care a reusit sa slabeasca spectaculos 65 de kilograme si sa schimbe masurile XXL cu unele normale. Solista a fost implicata intr-un grav accident rutier, in urma caruia masina este distrusa in totalitate. Din fericire, artistei nu i s-a miscat niciun fir de par din cap si nici ei nu-i vine sa creada cum a reusit sa scape ca prin urechile acului. Oana Radu (23 de ani) a trecut pe langa moarte. Artista a avut duminica un accident de circulatie, iar masina in care se afla a fost luata de la locul incidentului pe platforma, relateaza Click Adrian Cristea si Maria Pauna anuntau, in urma cu foarte putin timp, ca sunt decisi sa se casatoreasca si erau in cautarea nasilor. Lucrurile par sa se fi schimbat, insa, cu 180 de grade in ultimele zile. Asta deoarece Maria Pauna a sters, de pe conturile personale de socializare, toate pozele in care aparea alaturi de Adrian Cristea. In plus, cei doi nu s-au mai afisat impreuna in ultima perioada. De altfel, Maria Pauna a postat pe contul personal o fotografie in care apare in compania altui barbat, ceea ce alimenteaza zvonurile cum ca s-ar fi despartit de Adrian Cristea. In urma cu o luna, Maria Pauna a anuntat ca fotbalistul va deveni, in foarte scurt timp, sotul ei. "Eu si Adrian Cristea ne casatorim in curand", a scris cea poreclita "Regina sprancenelor" pe un site de socializare, precizeaza Cancan.