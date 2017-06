Caru' cu vedete: Dupa ce a renuntat la televiziune, Madalin Ionescu a facut un nou anunt; Prima declaratie a iubitei lui Boureanu dupa ce acesta i-a spus: "Baby, esti proasta"; Connect-R, inselat in dragoste cu o fata

Fostele "Andre", trupa care a isterizat Romania in anii 1998-2001, sunt din nou in competitie, caci Andreea Antonescu a revenit in forta pe scena, dupa o pauza muzicala de patru ani. Ea a anuntat recent tarifele pentru care se da jos din pat, dar si ca va continua colaborarea cu impresarul Marius Gavrila, nimeni altul decat "dusmanul" Andreei Balan. Cu siguranta ca spiritele se vor incinge iar. Zilele trecute, Andreea Antonescu (34 de ani) a revenit in atentia fanilor cu videoclipul "Amanta fidela", pentru care a lucrat cu Adi Cristescu si Chriss JustUs, si e convinsa ca in curand va fi din nou in topurile muzicale, scrie Click. Madalin Ionescu s-a hotarat de curand sa renunte la televiziune, pentru a petrece mai mult timp alaturi de familia lui. Dupa ce a facut acest anunt, barbatul a postat pe pagina lui de Facebook o fotografie in care apare alaturi de sotia lui. "Acum sase ani , chiar in ziua nuntii ! La multi ani , iubita mea eterna ! Ii multumesc lui Dumnezeu ca mi te-a daruit ! Fara tine as fi fost infirm, fara Orizont , fara substanta ! Te iubesc enorm!", a scris Madalin Ionescu pe pagina lui de Facebook. Fanii s-au bucurat pentru cei doi si au intarziat sa le transmita zeci de mesaje, noteaza Cancan. Connect-R, inselat in dragoste. Artistul a vorbit despre una dintre deceptiile pe care le-a suferit in amor. Connect-R, care este casatorit cu senzuala cantareata Misha, este astazi un barbat asezat la casa lui. Artistul este si tatal unei fetite, Maya, pe care o adora. In cadrul unei emisiuni de televiziune, Connect-R a vorbit despre una dintre dezamagirile sale in ceea ce priveste dragostea. Cantaretul a marturisit ca, in urma cu ani, a fost indragostit de o fata, cu care avea, insa, o alta orientare sexuala, informeaza Libertatea Detalii surpinzatoare din relatia Lidiei Buble cu Razvan Simion incep sa iasa la iveala. Artista a marturisit ca este dornica sa plece cu fetele in vacanta si ca deja a facut acest lucru de curand. Solista a fost deja cateva zile cu dansatoarele intr-o escapada, dar vrea sa repete experienta vara aceasta impreuna cu surorile ei.. Se anunta o vara interesanta in cuplul Lidia Buble-Razvan Simion. Artista a povestit ca vara abia isi asteapta surorile sa vina din Londra si Spania pentru a merge impreuna pe litoralul romanesc. Intrebata ce parere are iubitul ei despre acest lucru, artista a fost extrem de transanta, precizeaza Click. "Tin sa mentionez ca nu ma simt deloc jignita ca iubitul meu mi-a spus asa. Era doar un mod de a vorbi, de a incerca sa ma calmeze intr-un moment de criza. In ceea ce priveste reactia lui Cristi fata de politist, este ca urmare a faptei politistului asupra mea putin mai inainte, cand acelasi politist a fost primul care m-a atacat bagand manape geam, dandu-ma cu capul de tetiera si incercand sa-mi spulga telefonul cu care incercam sa filmez. Revenind, consider ca speculatiile pe tema limbajului lui Cristi nu sunt OK. Este un mod de a vorbi care nu m-a deranjat si nu m-a jignit. In ceea ce-i priveste pe cei care ne-au jignit, vor f actionati in judecata ca fiind partasi la o teroare din partea politistilor catre un cetatean de rand, fie el baut sau nu.", a declarat Laura Dinca, potrivit bzi.ro si citata de Cancan