Caru' cu vedete: Brigitte Nastase si-a umplut spatele de tatuaje religioase; Acuzata ca i-a distrus casnicia lui Razvan Simion, Lidia Buble spune ce simte: "Nu regret absolut nimic!"; Gigi Becali a facut piata cu Maybach-ul de 200.000 de Euro

In 2011 spunea ca este pasionata de tatuaje si ca isi doreste sa deschida un salon de profil. Iata ca Brigitte Nastase (40 de ani) nu a reusit sa-si transforme visul in realitate, insa a devenit abonata artistilor tatuatori. Dupa un tatuaj pe care si l-a facut cu multi ani in urma, deasupra posteriorului, bruneta a inceput, usor-usor, sa-si faca si altele. Si-a tatuat pe coloana vertebrala un mesaj religios, "There is nothing I love more than my Lord Jesus" (Nimic nu iubesc mai mult decat pe Domnul Isus), iar recent a trecut din nou pe la salonul prietenilor ei, pentru a-si "accesoriza" trupul cu un alt desen. Este vorba despre un inger ingenuncheat, cu aripile deschise, tatuat pe zona spatelui. Opera a durat mai bine de trei ore, insa Brigitte a rezistat eroic durerii, potrivit Click Chiar daca nu putini au fost cei care au aratat-o cu degetul, dupa ce l-a divortat pe Razvan Simion de mama copiilor sai, Lidia Buble spune ce simte. Ea nu se considera vinovata sub nici o forma de acuzele ce i s-au adus. Lidia Buble si Razvan Simion au devenit oficial un cuplu de aproximativ un an, atunci cand matinalul Antenei 1 divortat de sotia sa, Diana. Artista a fost acuzata ca l-a despartit pe prezentatorul TV de mama copiilor sai, facand orice pentru a-l aduce langa ea. Chiar si atunci cand Razvan ar fi incercat sa-si repare casnicia. Lidia spune ce simte si precizeaza chiar ca nu se considera vinovata cu nimic in separarea celor doi! "Nu regret absolut nimic, nu ma simt vinovata, totul se intampla cu un scop, din toate avem de invatat, doar eu stiu ce e acolo, oamenii eticheteaza necunoscand situatia", a declarat Lidia, noteaza Libertatea Finantatorul FCSB a dat o tura prin Piata Dorobanti impreuna cu omul sau de incredere, Ionut Lutu. Dupa ce a inspectat locul, Gigi Becali i-a trasat lui Lutu sarcina de a cumpara o lada de cirese. Zis si facut! Lutu a ales o lada cu cirese mai aratoase, apoi a carat-o el insusi pana la masina. Tot Lutu a pus lada in portbagaj, sarcina fiind dusa cu mult tact la bun sfarsit de catre aghiotantul lui Gigi. Gigi Becali se respecta si cand merge la piata. Finantatorul FCSB nu a aparut oricum in Piata Dorobanti, ci cu superbul sau Mercedes Maybach S500, de circa 200.000 de euro! Ceea ce a atras atentia in mod deosebit a fost vestimentatia lui Gigi Becali! Finantatorul FCSB ne-a obisnuit cu costumele sale, cumparate de la Londra, insa acum s-a imbracat casual, iar adidasii sai au iesit in evidenta, fiind foarte la moda si tineresti, scrie Cancan A trebuit sa treaca ani de zile pana cand Diana s-a hotarat sa-si deschida sufletul incarcat si sa-i povesteasca lui Andrew Morton drama existentiala prin care a trecut. Primii ani de casnicie cu Printul Charles au fost un calvar pentru Diana. Avea bulimie, era rapusa de depresie si traia cu convingerea ca Charles inca o iubeste pe Camilla. Diana a marturisit trairile care au incercat-o in prima calatorie a turneului regal, dupa nasterea printului William: "Cand am ajuns in Australia, pentru mine a fost ziua cand nu m-am mai simtit Printesa de Wales Mii de jurnalisti de urmareau, iar eu ma simteam atat de rau. Eram prea slaba si toata lumea se concentra pe mine in fiecare zi. Apaream pe prima pagina a ziarelor mereu si totul era atat de coplesitor, pentru ca nu faceam nimic special. Prima saptamana a fost traumatizanta pentru mine pentru ca atunci am invatat ce inseamna, cu adevarat, sa fii dintr-o familie regala, potrivit Click Departe de stresul si zarva Bucurestiului, intr-un spatiu izolat de paduri seculare, in inima naturii, unde linistea isi da mana cu credinta gratie istoricului schit Balteni, si-a gasit linistea Paul Surugiu, solistul cunoscut de intreaga tara drept Fuego. Artistul si-a luat cu el tot confortul din oras si s-a izolat de tot ce-i nociv pentru suflet si trup, la tara. Fuego este vedeta satului Balteni din Ilfov, pe care natura l-a transformt intr-un loc de basm, este adulat de lume, copiii il colinda, batranele se roaga pentru el, iar bancurile cu numele sau nu amuza pe nimeni. Izolat de forfota societatii datorita mai multor kilometri prin Padurea Cocioc pe care ii strabate zilnic (ce a mai ramas din Codrii Vlasiei care acopereau odinioara toata zona Bucurestiului), Paul (40 de ani) a gasit la Balteni, la un loc, tot ce a cautat pentru incantarea si sanatatea sa, conform Libertatea