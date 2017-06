Caru' cu Vedete: Boureanu are nevoie de 30 de zile de ingrijiri medicale. Concluziile raportului preliminar de la IML; Amalia Nastase, dezvaluiri cutremuratoare: "Am mancat bataie de foarte multe ori!"; Tania Budi este de 25 de ani umbra lui Dan Bittman

Pumnul incasat de la agentul rutier Ovidiu Andrei, care a ripostat rapid dupa ce a fost lovit cu genunchiul sub centura, i-au lpsat sechele lui Cristian Boureanu. Dupa ce l-au examinat pe durata mai multor ore, legistii de la IML au concluzionat, in raportul preliminar, ca fostul deputat are nevoie de 25-30 de zile de ingrijiri medicale! Rezultatul acestor investigatii medicale prinse intr-un raport preliminar vor ajunge pe masa procurorilor de la Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 care vor evalua situatia din punct de vedere juridic. Radiografii ale craniului, ale danturii, seturi complete de analize si examinari minutioase ale fiecarei leziuni suferite au facut parte din investigatia medico-legala la care Cristian Boureanu a fost supus pe durata mai multor ore la IML. La final, raportul specialistilor ar fi confirmat, spun surse judiciare, absolut toate constatarile doctorilor de la Spitalul de Urgenta Floreasca, unde fostul politician a fost dus dupa ce, in timpul anchetei preliminare, a acuzat dureri foarte mari de cap, relateaza Libertatea. Nu e de mirare ca fosta sotie a lui Ilie Nastase scoate bani grei din buzunar pentru educatia fetelor sale, care studiaza la scoli private. Amalia Nastase a povestit detalii uluitoare din copilaria sa si experientele traumatizante pe care le-a trait in invatamantul de stat. Amalia Nastase nu are amintiri prea placute de pe bancile scolii. Fosta sotie a tenismenului Ilie Nastase a povestit la Antena Stars, la emisiunea "Dincolo de aparente" prezentata de Florentina Fantanaru, motivele pentru care si-a inscris fetele la scoli private. Din cate de pare, bruneta a avut lucruri serioase de luat in calcul. Ea s-a referit la abuzurile pe care a fost nevoita sa le suporte in scoala si nu si-a dorit ca fetele ei sa treaca prin asa ceva. "Am avut profesori care ne bateau foarte rau, am mancat bataie de foarte multe ori. Palme in cap, palme peste fata, peste maini, linii peste maini, toate astea in Bucuresti, in anii '90. Pe profesoara de matematica mi-o aduc aminte, batea la noi ca la fasole si ne spunea ca suntem foarte prosti. Pana in clasa a 8-a am avut senzatia ca sunt foarte proasta, pentru ca asa ni se spunea", a marturisit vedeta, potrivit Click Roxana Ciuhulescu si-a anuntat divortul dupa ce s-a plans ca un eveniment sportiv de anvergura nu se bucura de promovarea pe care o are o vedeta implicata intr-un scandal. Roxana Ciuhulescu avea probleme in casnicie de ani buni. A mai intentionat sa divorteze o data, dar cum fetita sa era prea mica, a amanat luarea unei astfel de decizii. Atat ea, cat si sotul sau, Mihai Ivanescu, au incercat sa-si mai dea o sansa. Au plecat impreuna peste hotare, in vacante si se parea ca totul a reintrat pe fagasul normal. Cei doi soti au trecut insa printr-o noua etapa de criza. Si fix la zece ani de cand au facut o nunta ca-n povesti, ei s-au decis brusc sa puna capat casniciei lor. Asta la doar cateva zile dupa ce Roxana, prezenta la un eveniment monden, se plangea de faptul ca evenimentele sportive de anvergura nu se bucura de acelasi interes ca o vedeta implicata intr-un scandal, anunta Libertatea Vaduva lui Fane Spoitoru a parasit vila din Voluntari in care a stat ani la rand, dupa ce, in urma cu doua luni, proprietarul a dat-o in judecata. Acesta a obtinut evacuarea din cauza unor datorii mai vechi. Chiar daca Elena Ion a atacat sentinta la instanta superioara, decizia este executorie, iar astfel a fost posibil ca femeia sa fie scoasa din casa. In luna aprilie, proprietarul vilei a dat-o in judecata pe vaduva lui Fane Spoitoru in urma unor neintelegeri financiare si a obtinut dreptul de evacuare a femeii din imobilul respectiv. Proprietarul nu s-a multumit doar cu decizia de evacuare, asa ca a cerut judecatorilor sa aprobe executarea silita a Elenei Ion pentru ca ea nu a achitat niste datorii mai vechi, noteaza CanCan Dan Bittman (55 de ani), Cristi Minculescu (58 de ani) si Paul Ciuci (60 de ani), greii muzicii rock, au fost rasfatati cu aplauze, de cei peste 2.000 de spectatori, prezenti joi, 15 iunie, la concertul "Ca pe vremuri", de la Arenele Romane. Printre cei prezenti am remarcat-o aici si pe senzuala Tania Budi, fosta iubita din tinerete a lui Bittman. Ea a devenit practic nelipsita de la toate evenimentele lui Dan, invocand doar o prietenie veche. S-a adunat lume buluc la concertul sustinut de cele trei trupe care au facut istorie in rock-ul romanesc: Iris, Holograf si Compact. Pe ritmurile hit-urilor a dansat si Tania Budi, care, pentru acest eveniment a imbracat pantaloni scurti, etalandu-si picioarele superbe. Fosta vedeta de televiziune are 49 de ani, dar nu-i dai mai mult de 35, avand un trup lucrat la sala si un chip de papusa. Prezenta ei la concert nu a fost deloc intamplatoare, ea venind sa-l sustina pe Dan Bittman, nimeni altul decat fostul ei iubit din anii tineretii. Ea sustine ca s-au iubit cu patima, in anii 90 si ca, dupa scurta relatie cu nabadai, au ramas buni prieteni, anunta Click