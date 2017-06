Caru' cu vedete: David Beckham, surprins in timp ce a aruncat cu excremente de caine in sotia sa; Cele mai "picante" si bizare experiente sexuale, marturisite de vedete; Un nou cuplu in showbiz

Cuplul David si Victoria Beckham a fost expus in lumea mondena in diferite ipostaze, de la cele mai amuzante si mai traznite, pana la cele mai emotionante, dar niciodata nu a fost surprins intr-un moment jenant precum cel recent. David Beckham si sotia sa, Victoria, au mers la o plimbare printr-un parc, alaturi de catelul lor, Olive, care la un moment dat, s-a facut nevazut prin vegetatie pentru a-si face nevoile fiziologice, precizeaza Daily Star, citat de Click. Gina Pistol a dat recent dovada ca e o aparitie cat se poate de incredibila chiar si atunci cand nu e pe micul ecran. Cancan a fotografiat-o in clipa in care s-a intalnit cu un admirator alaturi de care si-a facut un selfie. Prezentatoarea TV de la "Chefi la cutite" a avut recent o intalnire neasteptata. Frumoasa blondina a mers pana la masina unui curier dolofan, de la care avea de ridicat un pachet. In clipa in care si-a dat seama de faptul ca cea careia i-a adus comanda e nimeni alta decat vedeta, acesta nu si-a putut stapani entuziasmul si a decis sa ii ceara Ginei Pistol un mic favor. Intr-un timp record, baiatul de la livrari si-a scos telefonul si a cuprins-o pe vedeta TV de mijloc, zambind larg spre camera foto a device-ului.Alina Puscas si Mihai Stoenescu s-au casatorit in acest weekend, iar in urma cu putin timp, vedeta a postat o imagine cu verighetele, alaturi de care a scris un mesaj emotionant. Alina Puscas si Mihai Stoenescu au impreuna doi copii, iar sambata, 17 iunie au facut pasul cel mare, in cea mai mare discretie. Prezentatoarea de la Te cunosc de undeva! a postat o fotografie cu mainile lor, purtand verighetele. "Prima zi ca sot si sotie. Domnul si doamna Stoenescu", a scris Alina Puscas, potrivit Libertatea Mario Iorgulescu, fiul sefului de la LIga, are o noua relatie si este foarte indragostit de noua lui cucerire. Barbatul pare sa se fi linistit dupa scandalul in care a fost implicat, de altfel fiind si retinut de politie. Acum ar fi pus ochii pe Simona Iacob, una dintre creatorele de moda de la noi care se bucura de succes. Gino si iubita lui ar trai o poveste de dragoste secreta si nu vor momentan sa se afle nimic. Desi ar fi foarte indragostiti unul de celalalt, vor sa mai astepte, sa vada daca pasiunea este doar cea de la inceputul oricarei relatii si daca pot avea o legatura cat se poate de serioasa. Cei doi s-ar intalni de cateva saptamani, dar nu vor sa iasa in oras, prefer sa se bucure de cat mai multa intimitate, arata Cancan Fotomodelul Chrissy Teigen (31 de ani), sotia celebrului cantaret John Legend, a marturisit recent ca i-a interzis partenerului sau sexul in pozitia "doggy style" dupa ce Legend i-a spus ca in aceasta ipostaza ar putea vedea anumite detalii anatomice nu prea placute ale ei. Frumoasa Chrissy a sugerat intr-un interviu (care avea o cu totul alta tema) ca sotul sau n-a vazut niciodata acea parte a corpului adusa in discutie, dar John Legend a replicat contrariat ca e un nonsens: o vede de fiecare data cand fac sex in pozitia "doggy style". "Nu vom mai face niciodata sex in acel fel", i-a raspuns Chrissy, conform Click