​Caru' cu vedete: Asemanarea dintre Donald Trump si tatal Melaniei ii socheaza pe internauti; Bobonete s-a casatorit in Vama Veche; Mariah Carey si-a platit iubitul sa se intoarca la ea

Desi erau casatoriti civil de acum 14 ani, Mihai Bobonete si Catalina Bobonete s-au cununat religios, dar nu oriunde, ci an Vama Veche. Ca nasi, Bobita i-a ales pe Octavian Strunila, colegul sau de la "Jocuri de celebritate" si pe sotia acestuia. Inainte de slujba religioasa, pe Mihai Rait, Adrian Vancica, Oana Mares si Dragos Sabareanu, sotul ei, i-a lovit foamea, asa ca n-au mai asteptat masa de la restaurant si s-au descurcat pe cont propriu. S-au urcat in masina si s-au dus direct la un restaurant pescaresc din 2 Mai ca sa manance. La final, Oana s-a luat cu mainile de cap cand a vazut nota de plata! Cel mai probabil pentru ca era mai mica decat se astepta, scrie cancan.ro, citat de EVZ . Fostul deputat Cristian Boureanu a avut, la sfarsitul saptamanii trecute, o tentativa de a scapa din arestul VIP-urilor unde a ajuns pentru ultraj sub puterea unui mandat de arestare de 30 de zile. Asa ca, dupa ce judecatorii unei instante a Tribunalului Bucuresti i-au respins contestatia la masura arestarii preventive, fostul politician s-a reintors in celula sa moderna pe care o imparte cu un alt "client" al politistilor rutieri. E vorba de un tanar care a tarat pe capota masinii cativa zeci de metri un agent care a vrut sa-l opreasca la un filtru. Avand in vedere reputatia Arestului Central al Politiei Capitalei - beci ale carui conditii de detentie au fost hulite de mai toti "clientii" de soi care au fost inchisi acolo -, Cristian Boureanu se poate considera norocos, relateaza Libertatea. Incredibil, dar adevarat! Cantareata Mariah Carey il plateste pe iubitelul tinerel, Bryan Tanaka, cu 25.000 de dolari pe luna, ca sa n-o paraseasca. Diva i-ar fi dat chiar o suma importanta de bani ca sa revina la ea. Dansatorul Bryan Tanaka (33 de ani) i-ar fi cerut cantaretei Mariah Carey (47 de ani) sa-l plateasca bine, daca vrea sa fie din nou impreuna. Cel putin asa sustine revista "OK! SUA". Nu se stie exact ce suma i-a cerut, dar, la averea sa de 520 de milioane de dolari, vedetei nu i-a fost greu sa-i satisfaca toate doleantele. Publicatia americana, care citeaza o sursa apropiata, sustine ca Mariah s-a "tarat in genunchi" inapoi la Tanaka, fiindca nu suporta sa fie singura. El a profitat de situatie si i-a cerut o suma frumusica, anunta Click. Parintii primei doamne a Statelor Unite, Amalija si Viktor Knavs, au vizitat-o recent pe Melania Trump la Casa Alba, unde s-au intalnit inclusiv cu ginerele lor - liderul Casei Albe. Initial, vizita nu a atras in mod deosebit atentia, insa, la scurt timp dupa ce au fost date publicitatii fotografii cu tatal Melaniei, Viktor Knavs, utilizatorii retelelor de socializare au inceput sa posteze imagini prin care evidentiaza asemanarea dintre acesta si ginerele sau, Donald Trump. Multi s-au aratat socati de faptul ca cei doi seamana izbitor si chiar au incercat sa gaseasca explicatii, amintind ca, potrivit multor psihologi, femeile prefera barbati care seamna cu tatal lor, o ipoteza care in acest caz pare sa se confirme, conform Adevarul Madonna a cumparat o casa in Portugalia, platind 5 milioane de lire sterline pentru aceasta locuinta, pentru ca fiul ei sa poata continua sa se antreneze alaturi de echipa Benfica Lisabona, scrie contactmusic.com. Vedeta a decis sa achizitioneze locuinta de la periferia orasului Lisabona pentru a sprijini cariera sportiva a fiului ei adoptiv, David, de 11 ani, care in prezent se antreneaza alaturi de echipa de juniori ai Benficai. Potrivit unei surse citate de The Sun, Madonna a achizitionat o proprietate superba situata intre dealuri, cu un numar foarte mare de dormitoare si bai, decorate in stil arab, relateaza Libertatea. Roxana Vancea a aparut fara lenjerie intima pe Instagram! Imaginea este una incendiara si singulara. Roxana Vancea si-a obisnuit fanii cu imagini foarte sexy cu ea, indeosebi de la sala. Pasionata de sport si avand un stil de viata sanatos, Vancea are un trup perfect sculptat, pe care si-l arata foarte des pe retelele de socializare. Recent, vedeta a facut o dezvaluire surprinzatoare legata de copilaria ei: a marturisit ca mergea cu vacile la pascut si ca dadea de mancare la porci si gaini, precizeaza Cancan