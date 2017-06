Caru' cu vedete: Melania Trump, in tinute de mii de euro chiar si atunci cand vrea sa para modesta; A dus din nou paharul la gura! Cristi Minculescu a sarbatorit "ca pe vremuri" succesul concertului de la Arenele Romane; Alexandru Arsinel si momentele cumplite prin care trece! "Sotia mea este acum internata in spital si nu se poate misca singura!"

Fost manechin si adepta a luxului, noua prima doamna a SUA nu reuseste deloc sa coboare printre pamanteni in privita vestimentatiei. Chiar si in imprejurari neoficiale, Melania Trump (47 de ani) poarta genti de mii de dolari si pantofi de la branduri de top. Boicotul marilor creatori de moda dupa ce Donald Trump a castigat alegerile din SUA n-a avut niciun efect aspra vestimentatiei primei doamne. Melania Trump a impresionat de atunci prin tinutele elegante, sofisticate si, mai ales, extrem de costisitoare. In vreme ce Michelle Obama si Kate Middleton au reusit nu o data sa provoace vanzari uriase brandurilor populare dupa ce au aparut in tinute de cateva sute de euro, pentru Melania Trump aceasta pare sa fie mai degraba o misiune imposibila, potrivit Click Imbatat de succesul concertistic avut cu o seara inainte, intitulat "Ca pe vremuri", Cristi Minculescu a fost surprins chiar... ca pe vremuri, cu mana pe sticla de vin. Veteranul solist a carui viata a atarnat de un fir de ata dupa un transplant de ficat, "pupa" iar paharul, dovada filmul atasat. Plictisit de muzica electronica, stanjenit de high life-ul bucurestean strans la inceputul weekendului trecut, la un spumos garden party, ce a avut loc in centrul Bucurestiului, si satul dupa cateva bauturi acidulate consumate, artistul (a carui viata a fost salvata de sotia sa, care i-a donat o parte din ficatul sau) a facut "onorurile" la masa, indoind sucul cu vin, in paharul din dreptul lui, noteaza Libertatea Sotia lui Alexandru Arsinel se afla si acum intr-o situatuie critica dupa ce acum un an de zile a cazut pe scari. Actorul trece printr-o perioada dificila. Sotia lui Alexandru Arsinel a fost operata pe creier, dupa ce s-a impiedicat si s-a lovit la cap, la o saptamana dupa ce actorul s-a operat pe coloana si a crezut ca a scapat de probleme. Totul s-a petrecut acum aproximativ un an, la serbarea nepotului lor. Clipele cumplite nu au trecut, iar acum sotia sa se afla in sptal, pentru analize. "Dezastru nostru este sotia, care este internata la Spitalul Municipal unde i se fac analize. A fost o intamplare, a cazut pe scari, a facut un hematom, a fost operata, este deocamdata asa cum este cu speranta ca vor aparea imbunatatiri la starea ei. A fost la gradinita anul trecut la serbarea lui Rares si a cazut pe scari. I s-a agatat tocul de o scara", a spus Alexandru Arsinel in emisiunea lui Mihai Morar, scrie Spynews Sunt bune de lipit pe frigider, ca sa-ti treaca cheful de ciugulit la ore nepotrivite. Sunt exemple pozitive pentru orice adolescenta care isi face veacul la fast food, dar si pentru femeile care cred ca viata s-a terminat dupa 50 de ani. Click! iti spune secretele celor mai sexy doamne din showbiz. Uneori ai impresia ca Tania Budi sta mai mult in apa decat pe uscat, iar asta pentru ca face constant naveta pe ruta Bucuresti-Litoral. Constanteanca are un club in Mamaia, asa ca noaptea e la munca, iar ziua la relaxare, pe sezlong. Deunazi, vedeta ne-a inchis gura cu o fotografie senzuala, pe care si-a pus-o pe Instagram. Sani mari, naturali, abdomen plat si coapse ferme. Secretul ei? Echilibrul in alimentatie. "In sezonul cald mananc numai salate si supe. Nu sunt pofticioasa, iar de dulciuri chiar nu simt nevoia. Mananc uneori o bucata de fagure de miere. In fiecare dimineata imi fac sucuri din rosii, mere si morcovi", declara Tania, conform Click Crina Abrudan se apropie usor de pragul de 40 de ani, insa reuseste sa isi mascheze foarte bine varsta. Chiar daca arata impecabil, fosta stirista recunoaste ca totul se datoreaza genei sale. Crina Abrudan s-ar interna la o clinica de dezintoxicare, pentru a scapa de unele obiceiuri nesanatoase. Oricat de mult si-ar dori sa duca o viata alimentara sanatoasa, Crina Abrudan recunoaste ca nu poate sta departe de micile placeri ale vietii: bauturile carbogazoase cu mult zahar. "Din pacate, beau acidulat. As vrea, daca ar exista cumva o clinica de detoxifiere, o clinica unde sa ma duc sa fac un tratament, ceva si sa scap de pofta asta de bauturi carbogazoase, din alea maro la culoare, pentru ca le beau in fiecare dimineata, cand ma trezesc", informeaza Libertatea