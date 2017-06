​Caru' cu vedete: Madonna si-a tras iubit tinerel; Internetul a luat foc datorita scenelor de amor cu Antonia si Alex Velea; Mircea N. Stoian il ataca dur pe noul prezentator Victor Slav

Madonna (58 de ani) nu pierde. Cunoscuta pentru preferintele adolescentine, mai ales in materie de barbati, celebra cantareata si-a ales o noua victima. Dupa ce s-a despartit de Aboubakar Soumahoro, in varsta de 26 de ani, cantareata si-a ales un barbat mai experimentat in varsta de 31 de ani. Madonna are o noua "jucarie". Cantareata a scapat de fostul ei iubit, Aboubakar Soumahoro, in varsta de 26 de ani si a ales unul mai in varsta, de 31 de ani. Potrivit News, celebra cantareata se intalneste cu modelul Kevin Sampaio de aproape un an, dar a tinut totul secret, informeaza Click Cantareata si-a lansat un nou videoclip in care apare in scene fierbinti alaturi de partenerul ei de viata si tatal copiilor ei. Fanii sunt incantati, o felicita si o admira pentru frumusetea sa incontestabila. Melodia se numeste "Iubirea mea￯, cei car ei-au dat viata sunt: Andi Banica, Alex Cotoi, Marcel Botezan si Sebastian Barac, iar versurile Theea Eliza Miculescu si produsa de Alex Cotoi. Strofa a doua a piesei este interpretata de Alex Velea, care si apare alaturi de artista in videoclip. Veti observa ca Alex apare si in scenele de amor, relateaza EVZ Cei de la Kanal D au facut o mutare proasta, e dreptul lor de a-si cheltui banii cum vor, Slav e un baiat care arata foarte bine si atat... s-au gandit ca o vor aduce poate pe Bianca Dragusanu. E un tip inteligent si atat, nu are ce face la TV decat sa-si arate muschii. Andreea Mantea a preluat conducerea la emisiunea respectiva, daca Madalin avea responsabilitatea sa ia legatura cu publicul, nu mai e asa acum, cred ca usor usor l-a dat la o parte pe Madalin, el n-a plecat asa pur si simplu sa-si creasca copilul! Asta putea sa o faca si Cristina Siscanu" a spus Mircea N. Stoian. El este decis sa nu se mai intoarca "pe sticla". "Nu m-as mai intoarce intr-o emisiune de tip tabloid, am decis sa nu ma mai intorc la TV decat daca am un proiect care sa spuna ceva" a completat fostul prezentator, citat de Cancan Oana Roman vorbeste despre relatia cu sotul ei, la mai bine de trei ani de cand s-au casatorit. Se pare ca in prezent, lucrurile s-au asezat in viata lor, mai ales ca Marius Elisei si-a gasit un loc de munca, iar vedeta are trei job-uri. Oana Roman vorbeste despre relatia cu sotul ei, dupa ce toata lumea a spus ca au probleme in casnicie. Invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, fiica lui Petre Roman a vorbit sincer despre cum decurg lucrurile in viata ei, relateaza Libertatea. Nemiloasa ca deobicei, Iulia Albu le-a taxat dur pe vedetele din showbiz-ul romanesc, din cauza tinutelor purtate cu diferite ocazii. Cea mai sifonata a iesit Mihaela Radulescu, despre care fashion editorul n-a avut nici macar un cuvant de lauda. Rubrica "Martea Neagra", de pe blogul Iuliei Albu, este un deliciu pentru fanii fashion editorului, dar un cosmar pentru vedetele de la noi. Taioasa, asa cum o stim, Iulia Albu nu iarta pe nimeni. Prada i-a cazut, printre altele, Mihaela Radulescu, pe care a comparat-o cu o capra in balurile tiganesti, scrie Click.