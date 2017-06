Caru' cu vedete: Sefii de la Kanal D i-au spus Gabrielei Cristea ca nu o mai vor langa ei! Au concediat-o din cauza sotului si i-au gasit deja inlocuitoare; Corina Caragea, cu bigudiuri pe strada; Kim Kardashian: "Mi-au pus celulita in Photoshop!" 

Incepand de saptamana viitoare, show-ul "Te vreau langa mine", de la Kanal D, va fi moderat de Bianca Dragusanu, care o va inlocui pe Gabriela Cristea. Bianca Dragusanu revine pe "sticla"! Sotia lui Victor Slav o va inlocui pe Gabriela Cristea si va prezenta, la Kanal D, emisiunea "Te vreau langa mine". O surpriza de proportii pe piata media, la care nimeni nu se astepta. Totul a inceput luni. Conducerea Kanal D l-a chemat la raport pe Tavi Clonda si l-a informat ca nu mai are nevoie de serviciile sale. Vestea a cazut ca un trasnet pentru artist. Care s-a dus, intr-un suflet, la sotia sa. Gabriela Cristea se afla, la momentul respectiv, la machiaj, anunta Cancan. Una dintre cele mai frumoase prezentatoare de Sport din Romania, Corina Caragea, ne-a lasat cu gura cascata zilele trecute cand, cu bigudiuri in cap, dar si cu multe multe bagaje, a plecat de la sediul PRO TV din zona Pache Protopopescu si a mers pana la o prietena, in cartierul 1 Mai. Stirista nu avea nici un stres ca toata lumea se holba la bigudiurile ei uriase, dar s-a cam enervat din cauza bagajelor voluminoase. Cel mai probabil, bruneta se pregatea fie pentru o sedinta foto, fie pentru buletinul de stiri de la PRO TV. Corina nu este prima vedeta care a fost surprinsa cu moate pe strada. Andreea Marin a facut istorie cu astfel de fotografii, relateaza Click. Scandalul a inceput in luna aprilie dupa ce au aparut poze din vacanta cu Kim Kardashian in costum de baie, needitate in Photoshop, si care au devenit virale pe internet. Milioane de oameni au vazut acele poze in care se vedea celulita raspandita. Vedeta de peste ocean recunoscuse la acea vreme ca atunci cand a fost fotografiata nu mai trecuse de cateva saptamani pe la sala, dar e convinsa ca au fost modificate in Photoshop ca sa arate mult mai rau decat in realitate. Lume rea, cum s-ar zice. "Am vazut imaginile ingrozitoare in timp ce eram in vacanta in Mexic si sunt absolut convinsa ca au fost modificate. Nu mai facusem sport de 12 saptamani, pentru ca am avut interzis dupa interventia pe uter. Dupa acest episod, ma trezesc in fiecare dimineata la ora 5 si fac antrenament inainte sa se trezeasca copiii. Mi-am schimbat complet si obiceiurile alimentare!", a mai spus vedeta, citata de EVZ. S-au despartit in urma cu patru ani si, in ciuda zvonurilor privind o eventuala impacare, relatia lui Stefan Stan cu Andreea Mantea e de domeniul trecutului. Stefan Stan si Andreea Mantea s-au iubit patimas in urma cu aproximativ patru ani si au fost doar la un pas sa ajunga in fata altarului. Cei doi s-au despartit insa cand putini se asteptau. La acea vreme, vedeta TV vorbea despre un amantlac al artistului, cu o alta tanara, peste care ea nu ar fi putut trece. In prezent, Andreea este mama unui baietel, dar nu are o relatie oficiala. In aceeasi situatie se afla si fostul iubit, care pare sa nu-si gaseasca jumatatea. Mai mult, in ultimul timp, au circulat chiar zvonuri privind o eventuala impacare intre cei doi. Stefan Stan lamureste insa lucrurile si nu lasa nici macar o portita deschisa privind revenirea in bratele fostei iubite, scrie Libertatea La finalul anului trecut, Dorian Popa a primit o veste mare. Primul lui fin a venit pe lume, chiar in a doua zi de Craciun. Evenimentul a fost anuntat de artist pe contul personal de socializare. "S-a nascut primul meu fin botezat de mine. Un cadou de Craciun. Vi-l prezint pe Dorian Matteo. Revin cu poze cu primele hainute pe care i le-a cumparat nasu' stilistu'", a scris, la momentul respectiv, Dorian Popa. Artistul il iubeste enorm pe micut si nu rateaza nicio ocazie sa se fotografieze in compania acestuia. Recent, Dorian Popa a postat pe contul personal de socializare o poza cu baietelul, pe care il tine strans in brate. "Ce este in neregula, fiule?", a scris artistul in dreptul imaginii, potrivit Cancan