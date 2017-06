Caru' cu Vedete: Gabi Cristea si sotul, in scandal cu sefii! De la ce a pornit; Povestea nestiuta despre Oprah Winfrey: "Am vrut sa ma sinucid dupa ce unchiul meu m-a violat si m-a lasat insarcinata"; Ii merge treaba brici dupa ce a semnat cu arabii. Reghe a iesit de la banca scos ca din Neckermann si cu... 525.000€ la el!

Laurentiu Reghecampf are o situatie materiala de invidiat. Tehnicianul lui Al Wahda merge pe strada cu accesorii in valoare de 25.800 de euro. Piesa lui de rezistenta este, insa, masina, care costa o avere. Laurentiu Reghecampf a dat lovitura din punct de vedere financiar odata ce a semnat contractul cu Al Wahda. Daca va indeplini toate obiectivele echipei in primul sezon, tehnicianul va castiga aproape cinci milioane de euro. Reghe va incepe, curand, munca la Abu Dhabi, insa, pana atunci, isi rezolva anumite probleme personale la Bucuresti. Extrem de elegant, scos parca din celebra revista Neckermann, tehnicianul a intrat in institutia bancara, unde a zabovit aproximativ 30 de minute. La iesire, fostul antrenor al FCSB-ului a aparut cu un teanc de bani in mana, necesar probabil pentru rezolvarea unor situatii care nu mai suportau amanare. La banca, Laurentiu Reghecampf a fost adus, de soferul personal, cu un Rolls Royce Phantom, care are o valoare de piata de nu mai putin de 500.000 de euro, relateaza CanCan Bate vant de schimbare la Kanal D, iar asta s-a vazut odata cu venirea noilor vedete precum Andreea Banica si Victor Slav in echipa postului turcesc. Pe picior de plecare sunt insa si Gabriela Cristea si sotul ei, Tavi Clonda, care lucreaza impreuna la emisiunea "Te vreau langa mine". Saptamana trecuta, ei au fost tinuti in chingi de sefi, din cauza unui scandal de pomina. Bomba in televiziune! Vineri (23 iunie), toti fanii emisiunii "Te vreau langa mine" au dat in clocot la aflarea vestii ca prezentatoarea Gabriela Cristea (42 de ani) si sotul ei, Tavi Clonda (35 de ani), care canta cu trupa in platou, ar fi fost dati afara de la Kanal D. Intr-adevar, Tavi Clonda a fost chemat de sefi la discutii din cauza unor remarci nepotrivite, pe care le-a facut saptamana trecuta intr-o editie a emisiunii. Solistul a fost ironic cu oamenii din regie, incercand sa transmita un mesaj de genul "unii cu munca, altii cu banii", iar asta nu le-a picat deloc bine angajatilor din spatele camerelor de luat vederi. "Tavi a fost chemat de sefi si mustrat pentru atitudinea lui, iar in urma discutiilor s-a ajuns la concluzia ca trebuie sa paraseasca emisiunea", ne-au spus surse din cadrul postului turcesc. Vestea nu i-a picat deloc bine sotiei lui, Gabriela Cristea, mai ales ca vedeta este insarcinata in sase luni si curand urmeaza sa intre in concediu de maternitate. Numai de scandal nu ar fi avut ea nevoie, asa ca a incercat sa medieze situatia tensionata dintre Tavi si sefi, scrie Click. Oana Lis s-a decis sa devina vegetariana. E convinsa insa ca-i va fi foarte greu, dat fiind faptul ca ea este o mare carnivora. Oana Lis este decisa sa-si schimbe stilul de viata, cel putin din punct de vedere alimentar. Pentru ca sotul sau are mai mare grija la silueta lui, decat ea de a ei, si nu de putine ori o cearta si o pune sa se urce pe cantar, ea si-a propus sa devina vegetariana! "Doua zile am inceput sa nu mai mananc carne. Azi doar humus si salata si ma simt ok, deocamdata. Vreau sa devin vegetariana", a spus aceasta. Oana este insa constienta ca-i va fi destul de greu sa si reuseasca. Motivul? Ea este o mare carnivora! "Sa vedem daca rezist, o iau usor, eu sunt o persoana carnivora. Am vazut ca e un nou trand. De ce sa nu incerc si eu sa-mi schiumb stilul de viata. E o mare lupta sa stai sanatos. Viorel mananca mai putina carne ca mine si are mai multa grija cu silueta lui decat mine. El ma cearta, ma pune pe cantar", a dezvaluit sotia lui Viorel Lis, potrivit Libertatea Incredibila poveste a stranepoatei lui Brancusi a inceput, mai intai, prin interesul manifestat pentru astronomie, numerologie, feng shui. Apoi, in anul 2013, prin practicarea mai multor genuri de terapii. Pe lista persoanelor pe care Ileana Vladut spune ca le-a vindecat se afla si Cristiana Dorian, cunoscuta drept cantareata lui Traian Basescu. Ileana Vladut a reusit, doar in cativa ani de cand si-a luat atestatul de practician de vindecare reconectiva si reconectare si terapeut specialist cu certificare internationala in terapia florala, sa aduca bucuria in zeci de familii. Pragul cabinetului sau i-a fost calcat de mai multi bolnavi de cancer, printre care s-a aflat si Cristiana Dorian, cunoscuta drept cantareata lui Traian Basescu. Rezultatul a fost unul pozitiv, spune ea. "Cu Cristiana Dorian am lucrat pe partea de vindecare recognitiva si terapie florala, la problemele emotionale. Umblu la campurile energetice ale organismului. Am avut cazuri pe care am putut sa le documentez din punct de vedere medical. E vorba despre sindroame, tumori, care au disparut", spune aceasta. Practic, potrivit propriilor sale dezvaluiri, femeia trateaza cauza, nu boala ca atare, prin echilibrarea deranjamentelor emotionale, anunta Libertatea Oprah Winfrey, una dintre cele mai apreciate figuri la nivel mondial, producatoare, realizatoare TV, actrita si filantrop, insa putin stiu ca a avut o copilarie nefericita si a vrut sa se sinucida din cauza abuzurilor la care a fost supusa. Intr-un interviu acordat recent unei publicatii de peste Ocean, Oprah a marturisit ca a fost violata de propriul unchi si a ramas insarcinata la varsta de 14 ani, moment in care s-a gandit serios sa isi ia viata. "Ajunsesem la cel mai jos nivel. Am ramas insarcinata si am ascuns sarcina, mi-am dorit sa ma omor, credeam ca nu exista o alta solutie. Daca as fi avut acces la Internet probabil ca astazi nu mai eram in viata, acum poti gasi pe Google metode de sinucidere", a dezvaluit vedeta in varsta de 63 de ani. Ulterior, Oprah a fost trimisa in Nashville sa locuiasca alaturi de tatal sau, care i-a impus reguli stricte, fara sa stie ca este insarcinata, noteaza Unica