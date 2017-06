Caru' cu vedete: Valul ii fura slipul lui Horia Brenciu! Momentul rusinos surprins de paparazzi; Ele sunt cele mai scumpe soliste din Romania! Ce tarife cer la concerte; Ups! I-a cazut sutienul in piscina

Il stiti pe Baloo, ursul mare si fioros din Cartile Junglei, care se inmoaie la auzul vocii puiului de om? Ei bine, turistii care au fost in acest weekend la Mamaia, au zambit amuzati la vederea unui Baloo autentic, in persoana lui Horia Brenciu. Pe cat e de mare, pe atat e de topit dupa copiii lui. Simpaticul jurat de la "X Factor" a renuntat la lupta cu kilogramele in plus si n-are nici o retinere cand vine vorba sa se expuna la soare in toata splendoarea sa. In acest weekend, Horia Brenciu (44 de ani) a intors toate privirile cand si-a facut aparitia pe o plaja din Mamaia, alaturi de sotia lui Alice Dumitrescu (48 de ani) si de Toma (3 ani), baietelul adoptat de cei doi, noteaza Click Ilie Nastase a aflat din presa de statusul de pe Facebook in care Brigitte anunta ca divorteaza. Fostul tenismen s-a aratat surprins de intentia lui Brigitte de a rupe casnicia cu el: "Sa divorteze si sa se marite cu cine vrea ea. Eu nu stiu ce posteaza ea pe retelele de socializare. Nu-i treaba mea". Desi erau deja de trei luni impreuna, abia in septembrie 2010 au aparut primele declaratii despre relatia celor doi, Brigitte marturisind atunci ca Ilie Nastase este cel mai bun lucru care i s-a intamplat vreodata. In vreme ce Nasty spune ca pentru el "a fost dragoste la prima vedere", sotia sa recunostea ca a avut o perioada in care a ezitat sa accepte iubirea fostului mare tenismen, scrie Cancan. Loredana Groza a ajuns in vizorul fashion-editorului Iulia Albu. Cantareata a fost criticata pentru o recenta aparitie. Loredana Groza, care a implinit 47 de ani pe 10 iunie anul acesta, a avut recent un eveniment, la care a purtat o tinuta foarte inflorata. Vestimentatia celebrei artiste, care a fost recent in Tibet, i-a atras imediat atentia fashion-editorului Iulia Albu, care a luat tinuta la puricat. Look-ul Loredanei Groza nu a fost deloc pe placul Iuliei Albu, care a comentat in termenii aspri tinuta vedetei, informeaza Libertatea. Click iti spune care sunt onorariile pe care le percep, in 2017, cele mai indragite soliste de la noi. Este vorba despre Loredana, Andra, Delia, Inna si Alexandra Stan. u exceptia celei din urma, toate celelalte mai au ceva in comun si anume ca prezinta emisiuni de televiziune. Loredana (47 de ani) are mai multe variante de spectacole, insa pretul ei pentru un show complex ajunge la 12.500 de euro. Poate canta cu trupa Agurida sau singura, insa vedeta e capabila sa te treaca prin toate genurile muzicale. Face ravagii cu hituri precum "Saraiman", "Apa" sau "Satra in asfintit", potrivit Click. Fosta "nora" a milionarului Vasile Turcu, Adelina Nica, le-a starnit fantezii tuturor barbatilor dupa ce... i-a cazut sutienul in piscina. Totul s-a intamplat la Player Club Bucharest, in zona Casei Presei pentru cei care nu stiu, un loc rupt din Bucurestiul pe care il stim. Adelina Nica nu a mai suportat caldura infernala si, impreuna cu mai multi prieteni, s-a dus sa se racoreasca la Player Club Bucharest, o piscina superba, cu sezlonguri de toate marimile, baruri, DJ live, si partyuri de dimineata pana seara. Acolo, superba bruneta a facut un adevarat show, care i-a innebunit pe toti masculii prezenti, precizeaza Cancan