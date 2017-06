​Caru' cu vedete: Ea e pentru a cincea oara "Miss Fitness Universe"; Daniela Crudu a inceput deja sa regrete interventiile estetice; Fosta sotie a lui Varciu era favorita sa prezinte show-ul, dar... Ce emisiune i s-a propus Biancai Dragusanu la PRO TV

Anca Bucur, instructor de aerobic si sportiv de performanta, a cucerit weekendul acesta titlul de campion mondial in cadrul concursului international de fitness "Miss Fitness Universe". "Am avut lacrimi in ochi de bucurie cand am aflat rezultatul. Este o reusita extraordinara pentru mine - orice sportiv isi doreste sa devina campion, ca mai apoi sa isi confirme valoarea" a declarat Anca Bucur, la finalul competitiei. Competitia din weekendul trecut a constat in trei probe: exercitiul de fitness (45% din nota finala), proba costumului de baie (45% din nota finala) si interviul (10%). "Aduc acasa marele trofeu pentru a cincea oara. Peste o luna implinesc 30 de ani si cred ca mi-am facut un cadou frumos", a mai spus Anca Bucur. Campioana a inceput sa ia lectii de balet de la trei ani, apoi a facut performanta in gimnastica aerobica, scrie Click In urma cu aproximativ un an, bruneta a demarat transformarea, ajungand azi de nerecunoscut. Si-a taiat nasul, gusa, si-a marit buzele, insa, culmea, cea mai evidenta dintre schimbari a fosta fatetarea dintilor. Daca interventiile chirurgicale facute la nivelul fetei au transformat-o pe bruneta atat cat sa mai aduca aminte de vechea imagine, cea stomatologica i-a schimbat complet alura. Fatetele prea mari si prea albe pe care si le-a pus si pe care oficial le lauda la toata lumea, dat fiind ca au venit in regim barter, au facut-o de nerecunoscut. Desi initial i-a placut ideea zambetului ca la Hollywood, cu timpul, Daniela a realizat ca mai putea astepta cu operatiunea asta... La doar 28 de ani, cu dinti perfect sanatosi, fosta asistenta a lui Capatos a simtit nevoia unei schimbari pe care acum o regreta. "Mare proasta am fost!", se plange ea prietenelor, noteaza Libertatea Bianca Dragusanu si fosta sotie a lui Liviu Varciu au ajuns sa se "bata" pe un proiect TV. Zilele trecute, Bianca Dragusanu a dezvaluit ca poarta negocieri cu Antena si PRO-ul, insa nu a suflat o vorba despre proiectele pe care le vizeaza. Blonda se lupta pentru postul de prezentatoare la PRO TV cu fosta sotie a lui Liviu Varciu. Aceasta din urma a filmat deja episodul pilot al emisiunii pentru care sefii de la PRO urmeaza sa-si dea OK-ul, ea fiind prima optiune a casei de productie. Numai ca televiziunea din Pache Protopescu ar dori-o pe Bianca Dragusanu, considerand ca se potriveste mult mai bine respectivului format TV. Emisiunea disputata de Bianca Dragusanu si ex-doamna Varciu este una de fashion, de tipul fostei emisiuni "Shopping-ul, pasiunea mea", si pare a fi un proiect tentant pentru ambele dive, potrivit Cancan Unde fug vedetele atunci cand e sufocant de cald afara? La mare, la munte sau la padure. Ultima varianta a ales-o si Elena Udrea in weekend, iar fotoreporterii Click! au surprins-o, la iarba verde, alaturi de iubitul tinerel. Duminica, ora 12.00, Balotesti. Celebrul parc de aventura din localitatea ilfoveana a fost luat cu asalt de bucurestenii care au vrut sa pacaleasca, macar pentru cateva ore, canicula dintre betoane. Printre acestia am regasit-o si pe Elena Udrea (43 de ani), care de cand nu mai detine nici o functie publica este parca mai dedicata relatiei cu frumuselul Adrian Alexandrov (32 de ani), fost fotomodel international. Si, daca cei doi si-au dorit sa se relaxeze in padurea de la Balotesti, cei prezenti in zona le-au cam stricat planurile. Elena Udrea a fost deranjata constant pentru poze si autografe, insa nu a refuzat pe nimeni, ba chiar a stat de vorba cu fanii mai indrazneti, care au intrebat-o de sanatate, informeaza Click Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasa, avand inca patru surori si sase frati, care s-au crescut unii pe ceilalti, fiind de varste apropiate. Cu toate acestea, spre deosebire de alte familii, unde surorile mai mici furau din fardurile si accesoriile celor mai mari, Lidia Buble nu s-a machiat pana la 21 de ani. Ea si surorile ei imparteau un singur strugurel. Daca acum este deschisa la provocarile make-up artistilor care vor sa ii transforme imaginea, in adolescenta, Lidia nu se machia absolut deloc. "Am o sedinta foto si avem o tema si anume < >. Voi fi o femeie fatala, deci veti cunoaste o alta Lidia Buble. Sa stii ca a inceput sa-mi placa rolul asta. De cand a inceput sa se contureze machiajul si apoi parul, simt asa o fiara inauntru meu, care abia asteapta sa faca noi cunostinte", a declarat zilele trecute Lidia, conform Libertatea