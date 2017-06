Caru' cu vedete: Cum plange Tavi Clonda dupa emisiunea "Te vreau langa mine"; Boureanu face naveta intre arest si dentist; Gesturi de apropiere intre Olguta si posibilul iubit

Tavi Clonda sufera inca dupa ce a fost dat afara de la Kanal D. In timp ce sotia lui prezinta emisiunea "Te vreau langa mine", artistul ii trimite mesaje romantice pe pagina personala de Facebook. "Chiar daca ploua, nu uita, dragostea-i umbrela ta, tine-te de ea!", i-a transmis Tavi Clonda sotiei sale in timp ce aceasta prezenta emisiunea "Te vreau langa mine" de la Kanal D. Mesajul era insotit de o fotografie in care cei doi apar sub o umbrela in platoul emisiunii pe care au prezentat-o impreuna pana de curand. In urma cu o saptamana, Tavi Clonda a fost pus pe liber de la Kanal D dupa o serie de replici nepotrivite la adresa colegilor de platou. Nici interventiile sotiei sale, insarcinata in sase luni, n-au reusit sa-i imbuneze pe patronii turci, iar de luni Gabi Cristea prezinta singura "Te vreau langa mine", potrivit Click Fostului deputat i s-a aprobat un tratament dentar de lunga durata, chiar la medicul sau. Ravagiile pe care lovitura de pumn incasata de la agentul rutier le-a facut in gura lui Cristian Boureanu - riposta dura ce a urmat unui atac sub centura care l-a vizat pe politist - sunt acum sub lupa dentistului personal al fostului deputat. Insa, pentru a putea intra in "reparatii capitale", mai-marii Arestului Central al Politiei Capitalei au aprobat ca fostul parlamentar sa faca naveta intre cabinetul stomatologului si celula in care este "cazat". Transportul este din partea "casei" si se face doar sub escorta. Cinci dinti serios afectati, alti doi rupti de-a binelea, dar si niste fisuri ale mandibulei sunt cateva din urmele incaierarii dintre Boureanu si agentul rutier Ovidiu Andrei, noteaza Libertatea Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu, a divortat, anul trecut, de sotul ei, fostul jurnalist Ovidiu Wlassopol, cu care are un baietel. Desi presa a "cuplat-o", in mai multe randuri, pe fosta primarita a Craiovei cu deputatul Claudiu Manda, la randul lui divortat si tatal unui baiat, dovezile relatiei lor au intarziat sa apara. Zilele trecute, Olguta Vasilescu si Claudiu Manda au iesit impreuna la mall, la un film. Mai intai au analizat, insa, oferta unui restaurant specializat in fructe de mare. Olguta a studiat cu atentie preparatele, in timp ce Claudiu a tinut randul. Doamna ministru s-a intors insa repede alaturi de domnul deputat, s-au sfatuit si au dat, intr-un final, comanda. Atributiile au fost, ulterior, impartite nemteste. Olguta a ramas sa plateasca, la casa, in timp ce Claudiu a carat tava plina pana la prima masa libera, scrie Cancan Solista de jazz Ozana Barabancea (47 de ani) pierduse lupta cu kilogramele, din cauza stresului, asa ca singura solutie ramasese operatia de micsorare a stomacului. La o saptamana de la externare, vedeta poate manca doar cat o vrabiuta. Visul ei este sa scape de aproximativ 60 de kilograme. Ozana Barabancea, care este si cel mai dur jurat de la "Te cunosc de undeva", a facut tot ce-i omeneste posibil pentru a slabi, iar in urma cu trei ani chiar reusise performanta sa dea jos 40 de kilograme. Pe care insa le-a pus rapid inapoi, caci n-a mai putut, din cauza programului incarcat, sa se tina de sport si de diete. In cele din urma a hotarat sa-si micsoreze stomacul: "Este o decizie pe care am luat-o alaturi de copiii mei si pe care am luat-o cu toata inima. Sunt o grasa asumata. In curand voi fi subtirica si zglobie", a declarat Ozana Barabancea, informeaza Click Claudia Iosif, iubita lui Dorian Popa, a fost mereu o femeie frumoasa, ale carei forme au atras toate privirile. Totusi, au fost perioade cand bruneta a exagerat cu mancarea, iar silueta ei a avut de suferit. Pentru a nu se mai afla in astfel de situatii, Dorian Popa si-a pus iubita sa dea jos cateva kilograme cu putin timp inainte de debutul sezonului estival. Vara trecuta, Claudia Iosif a recunoscut cu mana pe inima ca incheie sezonul estival putin "mai impanata" si asta pentru ca este gurmanda. Pentru a nu se mai afla in aceeasi situatie, Dorian Popa a avut grija din timp de iubita lui si toata iarna au lucrat impreuna in sala. "Asta sunt, mai impanata putin. Nu pentru ca fac 34 de ani sau am vreo dereglare hormonala, stres etc., ci pentru ca am mancat ca un purcel fara sa fac sport. Concluzia este: daca nu vrem sa renuntam la cartofi prajiti, profiterol si cola, facem macar sport. Asta pentru noi, gurmanzii", spunea anul trecut Claudia, conform Libertatea