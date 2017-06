Caru' cu vedete: Morgan Freeman, vazut intr-o statiune renumita pentru orgii sexuale; O cantareata de la noi si iubitul ei, scene indecente in public; Florin Chilian a devenit coleg cu... Sir Elton John

Mai multi petrecareti ametiti de aburii alcoolului sustin ca l-au intalnit pe celebrul actor Morgan Freeman in statiunea spaniola Magaluf, celebra pentru orgiile sexuale si petrecerile dezlantuite ale turistilor. Mai multe selfie-uri cu turisti entuziasmati ca l-au intalnit pe Morgan Freeman au fost raspandite pe retelele de socializare, dupa cum precizeaza Daily Star. Magaluf mai este renumita si pentru consumul de narcotice sau alte substante care iti tulbura simturile. De aici, nu mai este decat un pas pana sa ti se para ca zaresti o personalitate cunoscuta, cand de fapt este doar cineva asemanator, informeaza Click. Sunt deja cativa ani de cand cantareata se iubeste cu el! Desigur, este cel mai norocos dintre toti prietenii ei. Intre cei doi dragostea este mare, foarte mare, la fel si pasiunea care ii uneste, insa se intampla adesea ca, din cauza mult prea marii lor pasiuni, sa se mai iste si tot felul de certuri furtunoase intre ei, care insa se sting de la sine. Amandoi au declarat ca sunt gelosi, si gelozia este una dintre cele mai perfide capcane pe care ni le intinde dragostea, iar iubitii cad adesea in aceasta capcana, din care se salveaza totusi, fiecare pe sine si unul pe celalalt. Recent, au fost protagonistii unor scene indecente in public, noteaza Cancan. Dupa o poveste de dragoste ca-n filme, Lora pregateste in secret nunta sa cu Ionut Ghenu, cel care ii e si iubit, si manager. Ea a fost ceruta de sotie inca de anul trecut, in timp ce se aflau pe un iaht. Despre Lora si Ionut Ghenu se stie deja ca au trait o poveste de dragoste ca-n telenovele. El era iubitul prietenei sale, Doinita Oancea, iar ea venea dupa un divort dureros. Mult timp, si-au ascuns relatia, pentru a nu rani persoanele din jur. Cei doi au facut public faptul ca au o idila abia la inceputul anului 2016. Ceva luni mai tarziu, artista a fost ceruta in casatorie, scrie Libertatea. Rihanna (29 de ani) are un nou iubit cu care a fost deja surprinsa sarutandu-se, insa nimeni nu stia cine este sau cu ce se ocupa. Ei bine, misterul a fost elucidat. Hassan Jameel este un influent om de afaceri din Arabia Saudita si conduce una dintre cele mai mari firme din lume. Noul iubit misterios al celebrei Rihanna se crede a fi un om de afaceri din Arabia Saudita ce provine din una dintre cele mai bogate familii din lume. Diva a fost surprinsa in tandreturi, intr-o piscina, cu un barbat, in timpul vacantei din Spania. Fanilor nu le-a venit sa creada si au incercat sa afle cine este misteriosul care i-a furat inima cantaretei, insa despre el nu se stiau prea multe, conform Click. Florin Chilian a dat lovitura pe piata muzicala internationala. De azi, el este primul roman care a devenit membru al Uniunii Compozitorilor din Marea Britanie, uniune prestigioasa din care face parte si faimosul Sir Elton John. Florin Chilian a dat lovitura pe piata muzicala internationala. De azi, el este primul roman care a devenit membru al Uniunii Compozitorilor din Marea Britanie, uniune prestigioasa din care face parte si faimosul Sir Elton John. Artistul roman a primit aceasta invitatie dupa ce a participat la Eurovision cu "Colt de lup", piesa care se regaseste pe un nou album conceptual numit Florin Chilian Pre@Clasic. Pentru acest proiect, Chilian a avut partener Institutul Cultural Roman, care, fericita coincidenta, i-a organizat anul viitor un concert chiar la Londra, arata Cancan.