Caru' cu vedete: Munca lui Slav cere sacrificii; Maternitatea a trecut pe furis prin viata Simonei Gherghe; Sexy-secretarele de la PSD si-au facut sedinta foto in curtea sediului central al PSD

De cand Victor Slav i-a luat locul lui Madalin Ionescu la Wowbiz, el si Bianca Dragusanu petrec din ce in ce mai putin timp impreuna. Cum cariera de succes cere sacrificii, cei doi nu par a fi in impas si accepta realitatea, chiar daca abia mai apuca sa se vada. Bianca Dragusanu a marturisit ca de cand Victor Slav a devenit prezentatorul Wowbiz, alaturi de Andreea Mantea, nu prea mai au timp pentru ei. Cariera celor doi se afla in ascensiune, iar acest lucru cere si cateva sacrificii din partea amandurora. Cei doi accepta acest lucru si se conformeaza noului program pe care Victor il are la Kanal D. Chiar daca iubitul Biancai este de numai cateva saptamani la TV, cei doi abia daca apuca sa se vada si sa schimbe doua vorbe. Faptul ca Slav prezinta o emisiune tarzie se revarsa asupra vietii de familie, insa Bianca nu pare sa fie deranjata de acest lucru, dimpotriva, declara ca este un lucru benefic pentru relatia lor, dat fiind faptul ca nu apuca sa se plictiseasca unul de celalalt, noteaza Click Simona Gherghe arata spectaculos la o luna de la nastere. Desi in mod evident a pus ceva pe ea in cele noua luni de sarcina, vedeta TV a reusit sa revina la silueta care a consacrat-o cat ai clipi. Simona Gherghe experimenteaza rolul de mama si ii place atat de mult, incat umbla vorba ca nu-i prea mai arde de "Acces Direct" spre televiziune. Poate daca s-ar intoarce la munca, nu s-ar mai inhama la un show zilnic de o asemenea anvergura. Dar, probabil, este prematur sa vorbim despre asta, intrucat abia s-a scurs o luna de la prima intalnire dintre ea si micuta Ana Georgia. Un lucru este cert: ii este atat de devotata bebelusului, incat cele mai grele zile sunt acelea in care trebuie sa se rupa de ea, chiar si pentru cateva ore. Desi are copil mic, care probabil are aceleasi nevoi ca toti de varsta lui, Simona arata mai tonica si mai proaspata ca niciodata. Nici codul galben de canicula nu parea sa-i strice cheful de a zambi, informeaza Libertatea Acum am aflat cine sunt cele doua fete, dar si ca, recent, ele s-au distrat in curtea sediului central al PSD de pe Soseaua Kiseleff nr. 10, iar "dovezile" au ajuns rapid pe conturile lor de Facebook. Cele doua tinere care au reusit sa o dezlantuie pe Alice Constantinica sunt Alina Raluca Ion si Cristiana Danila. Din pricina lor ar fi fost generata o discutie cu adevarat aprinsa in familia secretarului general adjunct al PSD. Cele doua sunt secretare la cabinetul lui Codrin Stefanescu din interiorul sediului national al PSD si i-au innebunit pe multi sefi social-democrati. Printre cei care nu au fost indiferenti, ba chiar s-au uitat lung la ele este si o vedeta a zilei, actualul premier Mihai Tudose. In ceea ce priveste sedinta foto din curtea PSD, amandoua au ales sa poarte rochii rosii, culoarea social-democratilor, care sa le puna in evidenta atuurile feminine deloc de neglijat, dar nici din cale-afara. La rochii, sexy-secretarele au asortat sandale cu toc stiletto, dar si posete in aceeasi nuanta, scrie Cancan E concurenta mare in showbiz! Astfel ca, vrand-nevrand, artistele ajung la un moment dat sa semene din punct de vedere vestimentar. Cea mai noua copie la indigo a Deliei este Lidia Buble (24 de ani), asemanare observata si de necrutatoarea Iulia Albu. "Lidia Buble incearca, dar esueaza un plagiat dupa Delia. Cizmele sunt o copie grosolana, atitudinea e cusuta cu ata alba, dar macar incearca ceva" ceea ce este infinit mai bine decat pitiponceala stilistica in care se scalda inca de la inceputurile carierei sale pana acum. Nu incurajam in nici un caz plagiatul, asa incat ne abtinem", declara Iulia Albu pentru Wowbiz, analizand tinuta afisata de iubita lui Razvan Simion la evenimentul "Forza ZU" de la Constanta. Lidia nu si-a insusit criticile si merge mai departe, inspirandu-se tot din garderoba vasta a Deliei (35 de ani), potrivit Click Ilan Laufer, omul de afaceri, acum ministru pentru Mediul de Afaceri, este mai mult monden, decat politician si nimeni nu ar putea sa contrazica acest lucru, daca ar fi sa luam in considerare imagini facute publice de acesta la bustul gol in sala de sport, vizitele dese in saloanele de infrumusetare sau aparitiile regulate la evenimentele mondene, la bratul sotiei lui, Alina. Omul de afaceri Ilan Laufer, in varsta de 33 de ani, a fost propunerea PSD pentru Mediul de Afaceri. Acesta este un fost secretar de stat din Cabinetul Grindeanu. De fapt, el este recunoscut mai mult ca un iubitor al vietii mondene si a devenit o prezenta permanenta in showbiz, atunci cand si-a cunoscut sotia, Alina, fosta nevasta a interpretului Jorge. De cand a decis sa intre in politica, Ilan si Alina au fost vazuti tot mai rar la evenimentele monden. Ilan Laufer a aparut in diverse reviste mondene, chiar si dezbracat pe coperta unei reviste dedicata barbatilor, conform Libertatea