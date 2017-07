Caru' cu Vedete: In ultimul sau album, Jay Z recunoaste ca i-a fost infidel lui Beyonce; Dan Bittman a ramas fara bani dupa ce a investit 750.000 de euro in parcul sau nautic; De ce nu i-a placut lui Fuego niciodata cum il cheama

Jay Z recunoaste ca i-a fost fidel lui Beyonce si vorbeste deschis despre relatia pe care o are cu sotia sa care a nascut recent gemeni. Versurile celui mai nou album al rapperului Jay Z, "4:44" vorbesc despre infidelitatile comise de acesta de cand este cu sotia sa, despre nasterea gemenilor sai si despre filmul Moonlight, premiat cu Oscar pentru cel mai bun film anul acesta. In melodia "Kill Jay Z" rapperul care a fost recent inclus in Songwriters Hall of Fame, spune ca a fost aproape de a pati ca Eric Benet si sa o piarda pe cea mai tare fata din lume. El face trimitere la solistul R&B Eric Benet care a divortat de actrita Halle Berry dupa ce a recunoscut ca a inselat-o. Benet a raspuns imediat pe Twitter spunand ca actuala sa sotie este "the baddest girl in the world" (n.r. Cea mai tare fata din lume), relateaza Libertatea Indragitul cantaret de muzica usoara, Paul Surugiu, alias Fuego, asa cum il cunosc toti dupa numele de scena, si-a dorit sa le transmita tuturor, celor care si-au serbat ieri, ziua onomastica, un sincer si calduros la multi ani. Insa, pe langa mesajul de "la multi ani", interpretul le-a marturisit tuturor ca lui nu i-a placut ca il cheama Paul. Discret cu viata sa personala, Fuego a decis sa le spuna fanilor pe pagina sa de Facebook ce nu ii placea in copilarie sa auda de la cei apropiati. "Cand eram copil imi doream sa ma fi chemat altfel, iar cei de-acasa imi spuneau oricum Cipi! Intre timp m-am obisnuit, m-am lansat, am devenit Fuego, ca nume de scena, iar acum ma identific cu acest Paul care mi-e drag. Si mai exista un sentiment pe care-l avem ori de cate ori sarbatorim ceva - devenim nostalgici!". Marturisirea cantaretului a venit cu prilejul sarbatoririi Sfintilor Apostoli Petru si Pavel prin care a dorit sa le ureze tuturor numai bine, noteaza Click Artistul a vrut sa schimbe structura baltii sale, pe care a transformat-o intr-un parc nautic. Dan Bittman a ramas fara bani dupa ce a investit in acest proiect o suma frumusica.Dan Bittman si-a inaugurat joi seara parcul nautic, dupa ce a reulit sa schimbe structura baltii sale, destinata initial doar pescuitului. Artistul nu s-a uitat la bani, convins probabil ca aceasta investitia ii va aduce un profit mai mare decat cel avut pana acum, cu balta si terenul situate pe Autostrada Soarelui. Doar ca, dupa ce a bagat nu mai putin de 750.000 de euro in acest proiect, potrivit propriilor declaratii, acum a cam ajuns la fundul sacului. "Am vrut sa schimb structura lacului. Asta pentru ca in zona toata lumea are pescuit sportiv, piscina. Eu am vrut sa merg pe sport. In drum spre mare, cei care doresc se pot opri aici, fac ce le place. E un fel de resort, in care lumea sa vina sa se simta bine. Avem si terasa, si locuri de cazare, si teren de fotbal", a declarat Dan Bittman pentru Libertatea Shiloh, fiica in varsta de 11 ani a Angelinei Jolie si a lui Brad Pitt, este decisa sa-si faca operatie de schimbare de sex! Brad Pitt si Angelina Jolie nu mai sunt un cuplu, iar asta i-a facut pe multi sa se intrebe in ce masura i-a afectat asta pe cei sase copii ai lor, dintre care trei biologici si trei adoptati. Pana la varsta de 4 ani insa, transformarea exterioara lui Shiloh era aproape completa - fetita voia sa poarte parul scurt, haine sport preferate de baieti, dar si costume si cravate. In plus, ea si-a exprimat dorinta sa fie strigata John sau Peter, iar apropiatii s-au conformat. La inceput, a fost amuzant, insa ulterior Brad si Angelina au realizat ca e mai mult de atat. Evident, au mers cu ea la psiholog, pentru ca era clar ca se petrecea ceva cu fiica lor, anunta CanCan Lora si Ionut Ghenu, fostul iubit al Doinitei Oancea au anuntat ca vor face nunta anul acesta, insa planurile s-au schimbat. Cei doi au amanat sa-si uneasca detinele in fata lui Dumnezeu din cauza lipsei de timp. Lora a declarat ca ceea ce o impiedica sa faca nunta anul acesta este timpul. Cei doi au un an aglomerat si nu se pot ocupa de pregatirile marelui eveniment, amanand totul pentru anul urmator. Daca in urma cu cateva saptamani multa lume se gandea ca Lora si Iont vor grabi evenimentul dupa ce se vehiculase ca artista ar fi insarcinata, cantareata a facut lumina si in acest caz. "Nu este stabilit nimic. Nu va pacalesc, nu va mint, nu sunt nici insarcinata. Ne dorim, dar prbabil la anul. Este un an foarte aglomerat, greu, probabil am face ceva la starea civila, dar nici aia nu e hotarata. Ne tot gandim cum sa impacam pe toata lumea si sa ne impacam si pe noi sa fie totul ok", a declarat cantareata. Lora a mai fost casatorita pana in anul 2014 cu Dan Badea, iar relatia celor doi nu s-a incheiat intr-un mod pasnic, noteaza Click