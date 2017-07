​Caru' cu vedete: Cabral a facut dezvaluiri despre relatia cu sotia lui, Andreea; Preotul acuzat de pedofilie, vedeta la festival; Doamna premier e provocatoare la piata: "cocotata" pe platforme, cu rochie transparenta si...

A implinit 45 de ani acum doua saptamani, dar Cristina Spatar se afla intr-o forma de zile mari. Mama a doi copii, cantareata a decis sa fuga de toropeala din Capitala chiar la mare, in statiunea Mamaia, alaturi de cei doi copii ai sai, Albert (7 ani) si Aida (5 ani). Imbracata intr-un costum de baie alb, in doua piese, cea supranumita Regina R&B le-a facut toate poftele micutilor pe care-i are cu fostul sot, Alin Ionescu. Pentru ca fetita si baiatul au luat vacanta si pentru a-i rasplati pentru toate ocaziile in care-i aduc zambetul pe buze, solista s-a asigurat ca ei se distreaza cum pot mai bine, informeaza Click. Cabral si Andreea s-au cunoscut pe platourile de filmare si sunt impreuna de noua ani, iar de cinci ani sunt casatoriti. Cei doi se iubesc mai mult ca niciodata si isi demonstreaza asta in fiecare zi prin diferite gesturi. "Dupa ce-am baut o carafa de sangria imi dau seama cat de amarat sunt... m-a luat bestia la 30 de ani, un boboc de floare, o garoafa despletita, un tradafir neintinat... si-acum imi spune Andreea Ibacka ca la 40 sunt numai bun de Programul Rabla Pentru Soti! Apai e corect, dupa ce mi-a mancat tineretile?! Apropo, stiti ceva bun pentru varice, maica?", a scris Cabral pe pagina sa de Facebook, noteaza Cancan. Antonia s-a pozat in lenjerie intima si a facut imaginea publica pe contul de socializare. Asa cum era de asteptat, artista a primit numai laude din partea celor care o iubesc. Antonia s-a pozat in lenjerie intima, demonstrand inca odata cat de sexy este, desi a nascut trei copii. Iubita lui Alex Velea reuseste de fiecare data sa incinga atmosfera in mediul virtual. Fotografia a primit 15.000 de like-uri intr-un timp record. "Nu mai am cuvinte. Esti incredibila", "Sexy- mama. Arati fenomenal", "Cea mai tare", sunt comentariile lasate de unii dintre admiratori, potrivit Libertatea. Preotul-cantaret Cristian Pomohaci, acuzat ca i-a facut avansuri sexuale unui minor, merge sa cante la spectacole. El a sustinut sambata primul recital de la inceputul scandalului, la Festivalul "Bujorul de munte". "Cainii latra, ursul trece", ar putea canta acum Cristian Pomohaci (48 de ani). Preotul-cantaret nu pare sa fie afectat de scandalul in mijlocul caruia se afla de saptamana trecuta, cand un tanar a facut publica o inregistrare in care se aude cum Pomohaci ii cere sa intretina relatii sexuale. Desi este cercetat de procurorii si politistii din Mures pentru racolare de minori in scopuri sexuale, Pomohaci isi vede mai departe linistit de viata, anunta Click. Se pare ca schimbarile de look si dorinta de a fi mereu in pas cu moda si noile trenduri sunt o trasatura comuna in familia fostului premier Petre Roman. Cancan i-a intalnit pe fostul prim-ministru al Romaniei si pe sotia lui la piata, iar Silvia Chifiriuc a atras atentia cu tinuta ei provocatoare. Cei doi si-au facut aparitia intr-un stil foarte modern. Silvia Chifiriuc a ales sa poarte o rochie alba, cat se poate de transparenta si indrazneata. La piesa vestimentara potrivita pentru temperaturile ridicate de afara, sotia lui Petre Roman a asortat si o pereche de sandale tip platforma, pe care a parut "cocotata", relateaza Cancan.