​Caru' cu vedete: Sex in public, bondage si gerbilling. Ce fetisuri au cele mai dezinhibate staruri; Dan Negru isi risca serviciul de la Antena 1 ca sa ajute TVR; Un rocker italian a doborat recordul de bilete vandute pentru un concert. Melodia in timpul careia femeile au ramas in sutien

Nimic nu este exclus pentru cele mai sexy vedete din lume, cand vine vorba sa simta extazul pe propria piele sau sa ofere placerea maxima partenerului lor. Richard Gere prefera￯ prezenta animalelor. Nu, nu e zoofil, insa nici nu simte placerea absoluta dintr-un simplu contact intim, ca restul lumii. Se pare ca faimosul actor are un fetis cat se poate de... neobisnuit. El aduce mici animale in dormitor pentru a-si spori placerea sexuala. Se numeste gerbilling, de la gerbil, animal mic, rozator. Si anume ia niste hamsteri sau soricei nevinovati si ii introduce in anus, pentru un plus de extaz, informeaza Click. Cabral si sotia sa, Andreea Ibacka se afla in vacanta in strainatate, iar in aceasta dupa-amiaza de luni, el a anuntat pe toata lumea ca a avut parte de ceva neplaceri, dupa ce a facut accident de masina. Vedeta de televiziune a decis sa le si ceara tuturor prietenilor virtuali ajutorul, pentru ca cel mai tare a avut de suferit autoturismul sau. "Am nevoie de ajutor! Cumva, din neatentia unuia, ne-am trezit cu bara spate strambata la masina. La reprezentanta ne fac programare in august... stie cineva vreun tinichigiu de-al nostru care lucreaza in Barcelona sau prin imprejurimi? Noi acum suntem in Pineda De Mar. Mersi frumos!", a fost mesajul pe care Cabral l-a publicat pe contul sau de Facebook, potrivit Cancan. Un rocker italian sustine ca ca a stabilit un record mondial privind numarul de bilete vandute pentru un concert. Vasco Rossi, care este un rocker legendar in Italia, insa necunoscut pe plan international, sustine ca peste 220.000 de persone au cumparat bilete pentru concertul pe care l-a sustinut in Modena, relateaza presa italiana. Vasco Rossi, in varsta de 65 de ani, a sustinut un concert in aer liber la Modena, pentru a sarbatori 40 de ani de la lansarea primului sau single. Concertul a fost unul urias, zeci de mii de fani ai artistului, care a lansat de-a lungul carieri 29 de albume, fiind prezenti, precizeaza Libertatea. Televiziunea Romana pune la bataie 40.000 de euro pentru programul de Revelion, iar oferta a fost publicata chiar pe site-ul institutiei. Neasteptat, prima reactie a venit de la Dan Negru (46 de ani), campionul Revelioanelor din ultimii ani, de la Antena 1. "Imi ofer serviciile televiziunii publice din Romania pentru consultanta programului de Revelion. O fac gratuit!", a scris Dan Negru pe Facebook, el fiind inspirat de gestul Mariei di Filippi, o vedeta de televiziune particulara, care a prezentat gratuit anul acesta Festivalul San Remo, la RAI. Click a aflat ca reactia lui Negru nu le-a picat deloc bine sefilor din Antena, mai ales ca cei din curtea TVR au venit si cu o oferta concreta de angajare.Corina Bud s-a pozat aproape dezbracata in lanul de grau. Artista este din ce in ce mai provocatoare. Corina Bud, care si-a socat fanii dupa ce s-a pozat legata la gura, este una dintre cele mai sexy si mai obraznice vedete de pe scena muzicala din Romania. Cantareata, care este considerata una dintre cele mai excentrice vedete din showbiz-ul autohton, este pe zi ce trece mai lipsita de inhibitii. Dupa ce, recent, Corina si-a aratat posteriorul in chiloti minusculi, acum a realizat o sedinta foto incendiara, arata Libertatea.