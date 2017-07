​Caru' cu vedete: Poza cu care Ronaldo si-a pus fanii in cap; Viata bate business-ul! Cheloo sarbatoreste condamnarea sa cu o editie de tricouri; Divort in familia lui Gigi Becali

Cristiano Ronaldo si-a pus fanii in cap cu o poza publicata pe contul lui de Instagram. Mai exact, cu descriere pe care acesta a atasat-o fotografiei, descriere pe care multi internautii au considerat ca are conotatii rasiste. Dupa un sezon plin, Ronaldo si-a luat o vacanta bine meritata alaturi de familie si prieteni. Starul Realului s-a intalnit cu un bun prieten si a vrut sa imortalizeze momentul cu o fotografie. Ronaldo s-a intalnit in vacanta cu Jose Semedo (32 de ani), mijlocas defensiv care a evoluat in cea mai mare parte a carierei sale la Charlton Athletic si Sheffield Wednesday, iar cei doi au tinut sa arate si fanilor ca petrec timp impreuna, insa, niciunul nu se astepta ca fotografia lor sa starneasca un val de discutii."Potrivirea perfecta! Ciocolata alba si ciocolata neagra", a fost descrierea pe care Ronaldo a atasat-o fotografiei publicate pe Instagram. Desi a strans peste 2,5 milioane de aprecieri in cateva ore, acesta a fost criticat pentru ca a dat o tenta rasista fotografiei, noteaza Click Condamnat in urma cu doua luni la doi ani, insa cu suspendare, pentru detinere de droguri in vederea consumului propriu, Catalin Stefan Ion de la Parazitii a scos in cinstea sentintei magistratilor o noua gama de tricouri personalizate cu "Cheloo Traficant". In stilul sau nonconformist, in acest caz scandalos, rapper-ul jubileaza mandru promovand pe piept si in concerte noua sa calitate, aceea de "Traficant" ori "Betiv", editii limitate ale noilor sale produse de promovare. Magistratii Tribunalului Prahova l-au condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere si la plata unei amenzi penale de 180 de zile, echivalate cu 25 de lei, in care va presta si munca in folosul comunitatii, in cadrul Primariei Adunati ori al scolii gimnaziale din localitatea prahoveana unde locuieste, potrivit Libertatea Laura Babu, nepoata lui Teia Sponte, a divortat de sotul ei, iar vinovatul principal pare sa fie chiar varul si omul de incredere al lui Gigi Becali. In familia lui Gigi Becali nu este, intotdeauna, pace si armonie. Iar cand in joc sunt si sume mari de bani, lucrurile se complica si mai mult. Laura Babu, nepoata lui Teia Sponte, a divortat de sotul ei, iar vinovatul principal pare sa fie chiar varul, prietenul si omul de incredere al finantatorului FCSB. "Dispune desfacerea casatoriei incheiate de parti prin acordul sotilor. Dispune revenirea paratei la numele purtat anterior incheierii casatoriei, cel de Goga. Dispune ca autoritatea parinteasca asupra minorului sa fie exercitata in comun de catre ambii parinti. Stabileste locuinta minorului, la locuinta paratei", potrivit magistratilor. De unde a pornit tot scandalul? In 2008, nepoata lui Teia Sponte si-a deschis o cafenea. La un an distanta, mana dreapta a lui Gigi Becali si-a amintit ca spatiul ii apartine si a cerut chirie. 800 de euro pe luna! Intr-un final, Laura si sotul ai au pierdut locul si nu au mai recuperat mare parte din investitie. Pentru o perioada, Nicu Babu a fost patron la Sageata Navodari, formatie la care s-a afirmat Alin Tosca, scrie Cancan Cuplurile de celebritati sunt un subiect intens dezbatut, atat de fanii vedetelor protagoniste, cat si de presa. De-a lungul timpului s-au tot format sau destramat relatii, insa, in prezent, unele idile au ajuns sa acapareze interesul oamenilor prin povestea lor de dragoste, dar si prin felul in care isi arata iubirea unul fata de celalalt. Jennifer Lopez si Alex Rodriguez. Multe voci au declarat ca cei doi indragostiti vor face pasul cel mare in vara acestuia an, insa niciun lucru nu i-a dat de gol, pana acum. Jennifer si Alex nu se grabesc cu aceasta decizie, dat fiind faptul ca amandoi au mai trecut prin casnicii esuate, si prefera sa se bucure unul de celalalt pana vor fi siguri de ceea ce se intampla intre ei. Amorezii isi declaraa iubirea cum pot si pe unde pot, iar acest lucru se vede prin pozele publicate pe retelele de socializare, dar si in declaratiile lor, conform Click Alina Puscas le-a deschis conturi celor doi copii ai sai, in care le pune toti banutii pe care micutii ii primesc de la rude si prieteni, la diverse ocazii. Chiar daca Alexandru, baietelul sau, face doi ani in luna august, iar Melissa, fetita ei, abia a fost botezata, cei doi copii ai Alinei Puscas si ai medicului Mihai Stoenescu au deja bani inbanca. Asta pentru ca parintii lor au avut grija sa le deschida conturi inca de pe acum. Conturi care au fost deja alimentate cu sume frumusele, de care piticii vor beneficia atunci cand vor fi majori. Asta pentru ca vedeta TV si-a propus sa le asigure un viitor fara griji celor doi micuti. Melissa a fost crestinata recent, iar cu aceasta ocazie, fetita nu a primit numai hainute si bijuterii sau diverse alte cadouri, ci si... banuti. Atat lei, cat si valuta. Parintii ei nu s-au folosit de nici un leut din toata aceasta suma, pe care i-au pus-o in cont. La fel au procedat si cu banutii pe care fetita i-a primit la nastere, la prima vizita a rudelor sau a prietenilor celor doi parinti, informeaza Libertatea