Caru' cu vedete: Reactia lui Adi Despot cand a aflat ca va fi jurat la "Vocea Romaniei"; Elena Udrea s-a logodit cu iubitul tinerel; Catalin Botezatu a dezvaluit la ce varsta si-a pierdut virginitatea si cu cine

Din toamna, noul sezon de la "Vocea Romaniei" (ProTv) va veni cu o schimbare majora. Dupa 6 ani petrecuti pe scaunul de jurat, Marius Moga paraseste show-ul, fiind inlocuit cu rocker-ul Adrian Despot. Click! iti spune cum a primit solistul vestea, dar si ce planuri are, in continuare, "Micul Mozart". Schimbari mari din aceasta toamna, la unul dintre cele mai tari show-uri de la PRO TV. Cel de-al saptelea sezon de la "Vocea Romaniei" ii va avea la pupitru pe Adrian Despot (41 de ani), Smiley, Loredana si pe Tudor Chirila. Marius Moga (35 de ani) va ramane antrenor doar la "Vocea Romaniei Junior"si se va ocupa mai mult de proiectele lui muzicale, dar si de familie, anunta Click In seara in care a avut si prima "confruntare" televizata cu Victor Slav, Catalin Botezatu a dezvaluit si la ce varsta si-a pierdut virginitatea si cu cine. "Mi-am pierdut virginitatea la o varsta foarte frageda, eu aveam 13 ani, ea avea 19 cred, era studenta la Medicina. Eram o gasca si toata lumea spunea ca cine o face primul e cel mai cu mot. Si s-a nimerit sa fiu eu. Imi placea foarte tare aceasta domnisoara pe care o urmarisem inainte si care a cazut in mreje. Am dus-o la mine acasa, nu stiu daca am simtit o placere sau nu, am simtit la sfarsit o usturime. Singurul lucru pe care il doream era sa ajung la baieti sa le spun ca am facut-o. Pe vremea aia nu erau telefoane mobile", a dezvaluit Catalin Botezatu la Wowbiz, citat de Cancan. Mihaela Radulescu, care si-a facut o casa de vis la Monaco, acolo unde locuieste de ceva vreme impreuna cu fiul ei, Ayan, traieste o poveste de dragoste cu sportivul austraic Felix Baumgartner. Cei doi sunt aproape de nedespartit si se iubesc mai mult ca niciodata. Mihaela Radulescu, care a fost din nou criticata de fashion-editorul Iulia Albu pentru felul in care a aparut, a incins imaginatia internautilor dupa ce s-a afisat in costum de baie minuscul in timp ce se afla la piscina. Diva de la Monaco s-a lasat fotografiata la piscina, intinsa pe burta pe o saltea pneumatica, informeaza Libertatea. La varsta de 43 de ani, Elena Udrea este pe cale sa ajunga pentru intaia oara la altar. Blondina s-a logodit la fix un an de relatie cu un fost manechin, pe nume Adrian Alexandrov. Elena Udrea isi vede de viata pana cand va afla daca merge sau nu la inchisoare. Iubeste ca-n liceu si se pregateste de cel mai important eveniment, si anume momentul cand va fi dusa la altar in rochie alba de mireasa. Va fi o situatie emotionanta si unica, intrucat fostul sot, Dorin Cocos, a reusit in 2003 sa o duca doar la ofiterul starii civile din New York. Si iata ca ceea ce nu a facut Cocos pentru fosta politiciana va face puisorul ei, Adrian Alexandrov, barbatul cu 12 de ani mai mic decat ea, precizeaza Click. Mihai Morar a suferit un accident de masina minor fix cand iesea cu masina din garaj. Realizatorul TV a spus ca paguba e minima, insa ca s-a simtit deranjat de faptul ca vinovatul nu si-a cerut macar scuze de producerea incidentului. "Ieseam din garaj, coloana in dreapta, vad ca ala din fata celui din fata mea incearca sa parcheze cu spatele. Stii momentul ala in care iti vezi viitorul? Eu vedeam in viitor cum ala intra in mine. Nu a fost nimic major. Nu va suparati, ar trebui sa imi cer scuze fata de dumneavoastra? Vreau doar sa va cereti scuze. Asta e povestea accidentului pe care l-am avut inainte sa vin la emisune. Am pretentia de la oameni: multumesc, iarta-ma, buna ziua", le-a spus Mihai Morar telespectatorilor lui, citat de Cancan.