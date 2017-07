Caru' cu vedete: Culisele inlocuirii lui Marius Moga cu Adi Despot la Vocea Romaniei; Lidia Buble se lauda ca-i 100% naturala; Mihai Mitoseru, dezmat de ziua lui

Multi s-au intrebat de ce inlocuirea lui Marius Moga de la "Vocea Romaniei" pe motiv ca nu poate "duce" si "Vocea Romaniei Junior" s-a produs abia acum, in conditiile in care Micul Mozart a facut parte din juriul variantei pentru copii a show-ului si sezonul trecut. Click! iti prezinta culisele celei mai suprinzatoare mutari ale verii. "Vocea Romaniei" si "Vocea Romaniei Junior" sunt in acest moment in faza pregatirilor. Spre deosebire de sezonul trecut, cele doua show-uri se vor filma impreuna. Acest detaliu important i-a obligat pe producatori sa ia o decizie cu privire Marius Moga (35 de ani), care facea parte din juriul ambelor emisiuni. Pentru a nu incurca filmarile, dar si pentru a-i lasat timp lui Moga sa-si vada si de proiectele de la casa sa de productie, s-a luat hotararea ca la "Vocea Romaniei" acesta sa fie inlocuit cu Adi Despot, solistul de la "Vita de Vie", potrivit Click Lidia Buble spune ca nu o intereseaza in acest moment nici o operatie estetica, dar nu exclude sa apeleze la bisturiu cand va crede ca are nevoie. Lidia Buble are o parere buna despre ea si nu pleaca urechea la critici. E convinsa ca doar gratie calitatilor sale a reusit sa devina iubita lui Razvan Simion, care la vremea cand a pus ochii pe el era insurat. Artista spune ca este naturala suta la suta si ca nu o bate gandul sa-si faca vreo operatie estetica. Asta, in ciuda faptului ca lumea ii mai scoate in fata si defectele. "Nu am operatii estetice si nu ma gandesc la asta. Nu stiu in viitor, cand voi mai imbatrani, poate o sa fac. Acum sunt foarte multumita de cum arat, chiar daca se spune ca am ceva in buze sau ca am nasul prea mare. Sunt naturala suta la suta", a marturisit artista, conform Libertatea Zi de petrecere pentru Mihai Mitoseru! Prezentatorul tv si-a sarbatorit, miercuri, ziua de nastere. El a implinit frumoasa varsta de 42 de ani, iar cu aceasta ocazie, cei dragi i-au pregatit o multime de surprize. Printre invitati s-au numarat Oana Roman, care s-a ocupat de organizare, dar si Daniela Crudu. ,,Am avut o aniversare superba datorita voua! Multumesc pt cea mai frumoasa petrecere din viata mea, multumesc Oana Roman Elisei pt organizarea perfecta, multumesc tuturor celor care s-au gandit la mine (pe fb, tel, etc.).. si ii multumesc in mod special lui Costin Marculescu pt ca nu a reusit sa cante!", a scris barbatul pe pagina sa de Facebook. Sunt impreuna de aproape 12 ani si traiesc o frumoasa poveste de dragoste, insa, ca mai toate cuplurile consolidate, au trecut si prin perioade nu tocmai roz. Noemi si Mihai Mitoseru vorbesc deschis despre perioada in care au fost despartiti, noteaza Cancan Cunoscuta ca o adevarata bomba sexy pe scenele romanesti, Anna Lesko (38 de ani) are cu ce se mandri. Artista are un corp perfect si nu e de mirare ca atrage rautatea si invidia multora. Ultima sa fotografie publicata pe Facebook a iscat reale controverse in randul internautilor. Anna Lesko, originara de peste Prut, a publicat pe contul ei de Facebook o fotografie in care apare in costum de baie, intr-o pozitie mai provocatoare. Cum era de asteptat, imaginea a strans imediat aprecieri si comentarii din randul prietenilor virtuali, insa nu toate au fost pozitive. Sprijinita de un copac, intr-un costum de baie intreg, cu spatele gol, si cu o privire ametitoare, cantareata si-a etalat formele corpului ei, demne de invidiat, ceea ce s-a si intamplat, scrie Click Festivalul Neversea este pe cale sa inceapa, dar plaja este inca plina de utilaje grele, care fac ultimele aranjamente. Si cu mai putin de 24 de ore de inceperea show-ului totul arata ca un mare santier. Imprejmuit cu garduri de metal si sarma, care sunt pazite de paznici care pe alocuri par ca sunt T- uri pe care sunt puse hainele la uscat. Pe intreaga plaja Modern, domnesc umbrele, terase, masini pline de bere din care sa se adape cei insetati si tonete de inghetata gata, gata sa se topeasca, din cauza atmosferei. Dar pana sa ajungeti in interiorul locului in care este spectacolul va trebui sa suportati caldura si sa aveti nervi de otel. Pentru inceput, daca veniti cu masina personala, este de preferat sa o lasati la cativa kilometri de locul festivalului, pentru ca zona se va transforma intr-un paradis pentru hoti, informeaza Libertatea