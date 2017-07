Caru' cu Vedete: Daniela Crudu, o vacă de muls pentru medicii stomatologi; Boureanu, şi în arest, şi la un pas de executare silită; Iris se rupe în două! Cristi Minculescu pleacă din nou, luându-i cu el pe Valter Popa și Doru Borobeică

Vesti proaste pentru fostul politician Cristian Boureanu. Magistratii Tribunalului Bucuresti au decis prelungirea cu 30 de zile a mandatului de arestare preventiva in dosarul in care e acuzat de ultraj. Colac peste pupaza, el ar putea ramane falit pentru ca executorii sunt pe urmele lui din cauza unei datorii de 650.000 de euro catre banca. Anul 2017 va ramane cea mai neagra perioada din viata pentru Cristian Boureanu (44 de ani). Nici infidelitatile fostelor sotii si nici macar fiica rebela nu l-au facut sa sufere atat de tare precum au reusit politistii de la Rutiera. Saptamana trecuta, magistratii de la Judecatoria Sectorului 1 aproape ca l-au incurajat pe afacerist sa-si faca bagajele dupa ce au dispus sa fie plasat in arest la domiciliu de pe data de 10 iulie. Boureanu s-a bucurat degeaba insa, pentru ca procurorii au contestat decizia instantei si au obtinut prelungirea arestului preventiv cu inca 30 de zile, in dosarul in care fostul deputat este acuzat de ultraj dupa ce a agresat un politist rutier. Si, de parca aceasta povara nu ar fi apasat destul de greu pe umerii lui, iata ca fostul sot al Valentinei Pelinel a mai primit o "palma", de data aceasta din partea Bancii Transilvania. In anul 2006, afaceristul a facut doua credite, unul in valoare de 555,667 de euro, si altul de 39,945 de lei, relateaza Click In ultima vreme, Daniela Crudu a ajuns de nerecunoscut, fiind o prezenta constanta in cabinetul medicilor esteticieni, dar si a stomatologilor, unde saptamanal isi face cate o interventie. Dat fiind faptul ca are priza destul de mare la public, bruneta a ajuns sa fie o "prada" pentru doctorii avizi de publicitate. Chiar daca s-a lansat o moda printre vedetele autohtone ca majoritatea intervenitilor, de orice natura, sa fie in sistem barter, Daniela Crudu le-a depasit pe multe dintre ele. Cel putin in ceea ce priveste medicii stomatologi. Mai precis, Cruduta a starnit un soi de disputa in randul dentistilor care isi doresc nespus sa-si asocieze imaginea cu ea. Asa se face ca la scurt timp dupa ce si-a schimbat complet dantura, alegand sa-si fateteze toti dintii la un medic din Bucuresti, Daniela a ales un altul pentru a-i face alte corecturi, dar si pentru a-i trata unele probleme, pentru ca de curand sa-si asocieze imaginea cu un al treilea medic stomatolog, scrie Libertatea Gabi Oprea Jr. nu s-a lasat cu una, cu doua! Dupa ce, in 2015, a fost fotografiat cu Diana Enache, dar ambii au negat ca ar avea o relatie, Oprea Jr. nu a renuntat la gandul de a o cuceri pe fiica celebrului cantaret Adrian Enache, asa ca a scos-o de 1 Mai la LOFT. Socoteala de acasa nu s-a potrivit, insa, cu cea din club, astfel ca fiul fostului vicepremier s-a reorientat rapid dupa ce a realizat ca intre el si Diana poate fi doar o prietenie frumoasa. Sarmant din fire, Gabi a reusit sa o cucereasca in cele din urma pe o bruneta misterioasa, pe care a scos-o, "regulamentar", in oras. Cei doi s-au racorit cu un suc, impartind paharul ca un adevarat cuplu romantic, discutand minute in sir, parand ca se bucura din plin de timpul petrecut impreuna. In cele din urma, s-au indreptat spre masina lui Oprea Jr., semn ca intre cei doi se infiripa ceva destul de serios, anunta CanCan Dupa trei ani de tranzitie, in care s-au testat solisti si inca doi de fiere si compromis, din nou alaturi de Cristi Minculescu, Iris, "floarea rock-ului romanesc", a ramas fara petale si aproape s-a ofilit din cauza orgoliilor. Veste-bomba pentru fanii celei mai iubite si longevive trupe rock de la noi, pe 18 august, data ultimului concert in aceasta componenta, formatia se rupe dureros in doua. Cristi Minculescu pleaca din nou din Iris, de acesta data definitiv, si, surpriza, ii rupe din Iris pe Valter Popa si Doru Borobeica, iar Nelu Dumitrescu ramane cu titulatura, cu Relu Marin si si-au tocmit deja solist, Costi Sandu, zis si "Damigeana" (ex-Directia 5, Krypton,Metrock, Act). Cel mai probabil, Cristi Minculescu se va prezenta artistic cu propriul nume, noteaza Libertatea Melania Trump a ales o rochie neobisnuita pentru o vizita oficiala. Joi, 6 iulie, prima doamna a SUA s-a intalnit, la Varsovia, cu sotia presedintelui polonez, Agata Kornhauser-Duda, purtand o tinuta foarte indrazneata. Melania Trump (47 de ani) si-a facut aparitia la intalnirea cu sotia presedintelui polonez intr-o creatie a designerului spaniol Delpozo, in valoare de 2.300 de euro. Foarte conservatoare in partea de sus, bleumarin, fara maneci, la baza gatului, rochia avea in partea de jos un imprimeu grafic viu colorat, roz, portocaliu si albastru intens. Dincolo de imprimeul viu colorat insa, fotografii au surprins un detaliu sexy, scrie Click