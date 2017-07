Caru' cu vedete: Delia: "Raspunsul meu e daaaa!"; Bianca Dragusanu s-a decis! A avut oferte pe masa de la Antena si Pro, dar...; Vedete despuiate, de pe Facebook adunate. Disperate sa... se arate

Indragita Monica Anghel (46 de ani) a trecut prin mari emotii si stres. De aceasta data nu a fost vorba despre o reprezentatie artistica, ci despre o procedura medicala. Solista s-a internat la spital, de urgenta, sambata seara, 8 iulie, unde a suferit o operatie in zona coloanei. Monica avea de mai multi ani dureri in aceasta zona a corpului, asa ca facea fizioterapie, in speranta ca va scapa de bisturiu. Cu toate acestea, a trebuit sa mearga de urgenta la spital pentru ca medicii sa o scape de probleme. Este internata in continuare, dar starea sa este buna. Artista a marturisit ca s-a ales cu hernie din cauza unui berbec de 60 de kilograme, pe care s-a chinuit sa-l pregateasca pentru musafiri, scrie Click. Bianca Dragusanu a fost curtata de Antena 1, de PRO TV si de Kanal D pentru a reveni pe micile ecrane, iar acum a luat decizia. ubita lui Victor Slav a analizat intens ofertele si, in final, a decis sa nu bata palma cu nimeni si sa se dedice afacerilor si vietii de familie. "Nu m-am inteles cu nimeni", a marturisit Bianca Dragusanu pentru Cancan . Dupa o scurta calatorie de afaceri, blonda s-a intors acasa, alegand sa-si petreaca sfarsitul de saptamana impreuna cu Victor, fiica lor, Sofia, si mama ei, care este nedezlipita de micuta.Vedete despuiate pare a fi tema weekendului pe retelele de socializare. Hotarate parca sa arate ca nu s-au chinuit degeaba cu restrictii alimentare, diete coplesitoate si ore lungi in sala de fitness, dive si divulite au populat spatiul virtual cu fotografii care le infatiseaza imbracate sumar, in costume de baie care mai de care mai decupate si mai decoltate. Este tot mai clar ca, din punct de vedere al imaginii, showbizul nostru se imparte in doua: vedete mandre de posteriorul lor si vedete mandre de bustul lor. Iar lucrurile au devenit si mai clare zilele trecute, cand fiecare dintre ele s-a pozat din unghiul favorit. Se vede treaba ca sotia lui Ilie Nastase nu lasa nelaudate interventiile de ordin estetic, in timp ce Lidia Buble sau Alexandra Stan mizeaza pe naturalete si multa munca lasand sa se vada decolteuri ferme, chiar daca lipsite de generozitate, potrivit Libertatea Dan Capatos este omul care spune lucrurilor pe nume si asa a facut si sambata (8 iulie) in emisiunea "Dosarele Vip" cand si-a amintit cum a provocat-o pe Mihaela Radulescu sa spuna ca a trecut pe la medicul estetician, desi ea nu voia sa recunoasca nici in ruptul capului. Jurnalistul a povestit ca i-a prezentat dovezi video in fata carora diva de la Monaco a dat din colt in colt. Mihaela Radulescu (47 de ani) nu a fost niciodata darnica sa ofere detalii despre operatiile estetice la care s-a supus de-a lungul timpului. Si nu are putine! Desi schimbarile sunt mai mult decat evidente, vedeta tv a preferat sa pastreze discretia. Prezentatoarea a fost fortata mai mult sa recunoasca faptul ca s-a "tunat", dupa ce i s-au prezentat dovezi incontestabile, arata Click. In ultimele zile, Delia s-a relaxat la piscina sau pe litoral, insa vacanta a luat sfarsit. Artista s-a apucat de treaba si filmeaza etapa de auditii a unui show unde concurentii au ocazia sa demonstreze ca au talent in muzica. Pe contul personal de Facebook, Delia a postat o fotografie in care apare la masa juriului. "Raspunsul meu e daaaa!!", a scris vedeta in dreptul imaginii. Prietenii virtuali ai cantaretei au reactionat imediat, iar imaginea a primit numeroase aprecieri. "Ce frumoasa esti, Delia!", "O artista adevarata", "Doamne, ce frumoasa esti" au fost doar cateva dintre comentarii, relateaza Cancan