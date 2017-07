Caru' cu vedete: ​Mihai Albu si-a gasit aleasa; Andi Moisescu pregateste o noua emisiune la ProTv; Tavi Clonda a spus totul despre sarcina Gabrielei Cristea! Cum l-a anuntat prezentatoarea TV ca este insarcinata

Celebrul designer de pantofi iubeste si este iubit. Mihai Albu si-a refacut viata in bratele unei tinere di n Bistrita-Nasaud, stabilita de ceve vreme in Spania. Fostul sos al Iuliei albu a fost nasul surorii noi sale iubite. Designerul de pantofi a fost nas alaturi de noua sa iubita, Alina de Micco, o tanara din Bistrita Nasaud cu afaceri imobiliare in Palma de Mallorca. Alina este sora Ancai Carcu, fosta membra in PRM, care a avut mai multe conflicte cu diferiti politicieni, printre care si Corneliu Vadim Tudor. Designerul de pantofi apare in cateva fotografii alaturi de noua lui iubita, Alina, si Ana Carcu, la nunta ce a avut loc in Maramures, informeaza Click Liviu Varciu o tine la respect si refuza sa se afiseze public cu ea, insa Anda Calin mai "scapa" imagini pe net in care sa se "laude" cu tatal viitoarei ei fetite. Liviu Varciu este extrem de discret in ceea ce priveste relatia cu Anda Calin, iar regulile se pare ca sunt extrem de clare pentru bruneta. Cu toate astea, din cand in cand aceasta mai "scapa" pe net cate o fotografie sau declaratie de dragoste prin care sa arate cat este de fericita. De curand, frumoasa graviduta a postat pe Instagram un selfie din masina in care a lasat sa se intrezareasca umarul unui barbat, precizeaza Cancan. Dovada de profesionalism data de Tudor Chirila: desi afara ploua torential, artistul a ramas pe scena pana la finalul programului sau. E cunoscut drept un tip dificil in relatiile cu ceilalti si destul de controversat in viata privata. Dar atunci cand vine vorba de profesia sa, vedeta este fara cusur. Cantaretul isi respecta publicul si, pana acum, niciodata nu l-a dezamagit. Poate tocmai de aceea si ramane unul dintre cei mai indragiti artisti din Romania! In cariera, a lansat piese unice, toate cu mesaje pentru cei carora le place libertatea in relatie, dar si pentru cei care se exprima public, fara retineri, arata Libertatea. Toamna aceasta, la Pro TV, telespectatorii vor avea parte de o multime de noutati in noua grila de programe. Se vor alatura vedete precum Ana Maria Prodan, Monica Birladeanu si Adrian Despot. Dar una din marile surprize este ca Andi Moisescu va avea si el o emisiune noua. Click! a aflat exclusiv ca se va mai face o emisiune de televiziune in care prezentator va fi Andi Moisescu. S-ar parea ca juratului de la "Romanii au talent" si gazda emisiunii "Apropo TV"i s-a dat pe mana un nou show de televiziune, ale caror detalii se tin secret momentan, potrivit Click avi Clonda a vorbit despre sarcina Gabrielei Cristea. Sotul prezentatoarei TV a marturisit ca el si Gabriela Cristea au facut mai multe incercari de a avea un copil, dar ca renuntasera la idee dupa mai multe tratamente. "Noi am avut mai multe incercari si am renuntat. Am zis sa ne iubim cum suntem noi. Intr-o duminica dimineata s-a trezit si s-a dus si si-a facut testul. L-a lasat acolo ca nu credea. Dupa si-a mai facut testul inca o data si a venit la mine, care dormeam, si a zis ca sunt doua. Maine mai mergem la o ecografie. O sa fim destul de libertini in educatia ei. I-am facut si un cantec. O sa scot un album cu piese pentru adormit copiii. Ar trebui sa nasca la inceputul lui octombrie", a declarat Tavi Clonda la Antena Stars, citat de Cancan