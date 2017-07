Caru' cu vedete: Ozana Barabancea slabeste vazand cu ochii; Alex Velea o vrea pe Antonia supertonifiata; A confundat marea cu baile romane

In urma cu trei saptamani, Ozana Barabancea (47 de ani) a trecut prin transformarea vietii ei. Solista de jazz a suferit o interventie chirurgicala de micsorare a stomacului, iar rezultatele nu contenesc sa apara. Jurata de la "Te cunosc de undeva" slabeste vazand cu ochii. Ozana Barabancea si-a taiat 85% din stomac, iar rezultatele nu intarzie sa apara. Cantareata este din ce in ce mai supla si asta se vede cu fiecare poza publicata pe retelele de socializare. Daca in urma cu cativa an, Ozana reusise sa piarda din greutate in jur de 40 de kilograme, insa le-a pus rapid la loc din cauza programului haotic pe care il are, odata cu operatia de micsorare a stomacului solista este foarte increzatoare in interventie si spera sa dea jos 60 de kilograme. Ozana Barabancea se numara printre vedetele in showbiz-ul romanesc care au apelat la aceasta interventie pentru a castiga lupta cu kilogramele in plus. Silueta perfecta la care viseaza se contureaza pe zi ce trece, potrivit Click Toata lumea stie de pasiunea lui Alex Velea pentru un corp bine lucrat la sala si un regim de viata sanatos, insa doar cei din jurul lui simt pe propria lor piele aceasta obsesie. Cantaretul incearca sa-i faca si pe cei apropiati lui sa-i urmeze exemplul. Asa se face ca dupa ce a contribuit la silueta fostei sotii, acum "lucreaza" la cea a Antoniei. Alex Velea o vrea pe Antonia superfit. Fara indoiala Antonia este una dintre cele mai frumoase femei din Romania, din toate punctele de vedere care definesc frumusetea, insa cu toate acestea au exista mereu guri rele care s-au luat de silueta ei. Ba prea slaba, ba cu forme, ba ca nu are un corp tonifiat, carcotasii au gasit imediat ce sa critice la ea. Satula de toate rautatile, Antonia nu numai ca s-a apucat serios de treaba, dar a inceput sa asculte de sfaturile iubitului ei. Asa se face ca, imediat dupa cea de-a treia sarcina, Alex Velea i-a facut un program bine stabilit Antoniei, avand ca scop ca in scurt timp cantareata sa slabeasca si sa se tonifice, scrie Libertatea Cantaretul George este un tatic tare mandru, care se mai si relaxeaza, macar pentru un weekend! Artistul si sotia lui au fost zilele trecute la plaja, la Mamaia, iar George a uimit cu aparitia sa, infasurat intr-un prosopel, ca la baile romane. Jorge sau George, cum s-a rebranduit cantaretul, dar si sotia lui, Ramona, au devenit "oficial" parinti in martie, in familia lor aparand un baietel sanatos care a cantarit la nastere 2,2 kilograme. Mai au insa doi copii, pe Karina, fiica lui din casnicia anterioara, si Ilinca, fata Ramonei. Familia a devenit completa in formula de cinci, iar artistul e foarte mandru de asta. "Meseria" de parinte este insa epuizanta, chiar si cu un singur copil, astfel ca nu este de mirare ca solistul a avut nevoie de putina relaxare, alegand sa petreaca weekendul trecut la mare, alaturi de sotie! George si Ramona s-au bucurat de soarele mai bland de dupa-amiaza, bronzandu-se din toate pozitiile, in picioare, pe nisip, conform Cancan In cursul saptamanii e cocotata pe tocuri si imbracata in deux piece-uri elegante, iar in weekend renunta la haine si face senzatie pe Litoralul romanesc. In ultima luna, Elena Basescu (37 de ani) nu a ratat nici un sfarsit de saptamana la mare. Ar fi si pacat sa nu-si etaleze trupul sexy lucrat din greu la sala. Chiar daca este mama singura, Elena Basescu se descurca de minune cu cei doi copii pe care ii are din mariajul cu Bogdan Ionescu, alias Syda. Atunci cand nu este la munca, la Camera de Comert, bruneta are grija sa-si plimbe odraslele si sa le rasfete cat e ziulica de lunga. Destinatia preferata? Litoralul romanesc. Aici au surprins-o fotoreporterii Click! si weekendul acesta. Mai mult a surprins insa mezina fostului presedinte Basescu, care a afisat o silueta de zile mari. Fund, brate si picioare tonifiate, decolteu ametitor si un bronz de revista. Mai ca ne-am adus aminte de frumoasa Elena care defila mandra pe podium in tinerete, insa de data aceasta intr-o varianta si mai sexy, noteaza Click Oricat de mult si-a dorit sa amane o interventie chirurgicala, Monica Anghel a ajuns, zilele trecute, pe patul de spital, unde a fost operata la coloana. Monica Anghel s-a operat de hernie de disc, iar interventia a fost una destul de complicata. In urma cu trei ani, Monica Anghel a facut o semipareza: ajunsese sa mearga schiopatat. Desi la momentul respectiv, mai multi medici i-au spus sa se opereze de urgenta, cantareata a sperat ca va scapa de probleme cu ajutorul fizioterapiei. Din pacate, tratamentele nu au dat rezultate, iar zilele trecute, inevitabilul s-a produs. Artista s-a lasat in mainile doctorului Marius Catana, medic primar neurochirurgie, pentru a scapa de suferinta. Reamintim ca Monica a fost diagnosticata cu hernie de disc, o afectiune de natura neurologica, ce apare la coloana vertebrala si cauzeaza dureri greu de suportat. Desi interventia nu este una extrem de complicata, este nevoie insa de multa atentie, deoarece zona este una sensibila, informeaza Libertatea