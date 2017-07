Caru' cu vedete: Brigitte Sfat divorteaza de Ilie Nastase; Printul William cu mainile pe sanii amicei sale, Kate, la o petrecere de lansare a unui vibrator; Iulia Albu, critici dure la adresa Antoniei

Iahtul pe care se aflau Cristiano Ronaldo si Georgina Rodriguez a fost inspectat de catre agentii vamali si ofiterii de accize in timpul vacantei pe care starul lui Real Madrid si-o petrece alaturi de iubita lui, informeaza Daily Mail. Starul lui Real Madrid a fost oprit pe mare, dupa ce a parasit un restaurant de pe insula Paradise din Formentera, langa Ibiza. Ronaldo, in varsta de 32 de ani, era pe iaht impreuna cu iubita sa, Georgina Rodriguez, cu prietenii si cu familia, atunci cand oficialii s-au apropiat de ambarcatiune pe o barca mare. Inspectia ar fi durat aproximativ o ora si jumatate, relateaza Cancan. Drama continua dintre Ilie si Brigitte Nastase nu pare a se termina prea curand. Intre ei s-a iscat un nou razboi. De data aceasta, Brigitte a luat foc si pare a nu se mai intoarce din drum. E hotarata sa divorteze. Acum mai este vorba despre infidelitatile sotului, ci despre comportamentul fostei partenere de viata a lui Ilie, Amalia Nastase. De cand s-a casatorit cu fostul tenisman, Brigitte crede ca a trait in umbra fostei sotii. I-a ajuns, asa ca a luat decizia radicala de a se desparti in mod legal de Ilie. Sfat a facut anuntul pe Facebook, acolo unde s-a plans de multe ori, dar si unde s-a laudat cu cadourile pe care le primeste de la cel cu care este de sase ani, potrivit Click. Iulia Albu si-a obisnuit fanii cu comentariile sale destul de acide la adresa tinutelor pe care le adopta vedetele autohtone la diverse evenimente sau ocazii speciale. De aceasta data, tinta remarcilor ei a fost Antonia, pe care a laudat-o chiar pentru unele tinute ale sale. De aceasta data, insa, se pare ca Iulia Albu nu a fost deloc impresionata de aparitia Antoniei, ba din contra, asadar a tinut sa comenteze vestimentia ei, chiar intr-o postare de pe site-ul ei, precizeaza Libertatea. Vazandu-i in ultimii ani doar in timpul indatoririlor regale, am uitat de acea perioada a studentiei, in care Printul William, dar si Kate, aveau obiceiuri ca orice alt tanar de varsta lor. Da, acelea care implica mersul la petreceri si consumul de alcool. Suna neobisnuit, poate, sa afirmam ca printul cu sange albastru a fost lasat, pe timpul facultatii, sa duca o viata cat se poate de obisnuita, departe de rigorile de la Palat. Asa se justifica, astfel, cadrele inedite, publicate de DailyMail, in 2007, cu Printul William turmentat, in toiul petrecerii, flancat de doua tinere petrecarete, arata Click. Cantareata Lidia Buble a dezvaluit, intr-un interviu pe care l-a si distribuit pe pagina ei de Facebook, la ce varsta a devenit "adult". "La 18 ani", a dezvaluit cantareata, raspunzand, astfel, la intrebarea "La ce varsta ai devenit ᅡadultᅡ". Lidia Buble a mai marturisit ca activitatea ei preferata vara este sa se plimbe si ca cel mai recent like i l-a dat lui Smiley. Lidia Buble i-a transmis, in acelasi interviu, presedintelui Klaus Iohannis "sa faca mai multe parcuri de distractii pentru copii". Lidia Buble are de doi ani o frumoasa relatie cu co-prezentatorul matinalului de la Antena 1, Razvan Simion. Artista a declarat de mai multe ori ca si-ar dori in viitor mai multi copii, conform Cancan.