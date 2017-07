Caru' cu vedete: Brigitte Sfat: "Nu am avut voie sa fac copii ca sa nu se imparta averea sotului meu"; Oana Roman s-ar intoarce in televiziune, dar nu oricum; Nicoleta Nuca s-a pozat pe marginea piscinei

Miercuri, 12 iulie, showbiz-ul "lua foc", dupa ce Brigitte Sfat a anuntat ca divorteaza de Ilie Nastase. Nu ar fi pentru prima data cand bruneta se grabeste sa dea o asemenea veste, dar de data aceasta, nu infidelitatile sau geloziile ar fi problemele, ci legaturile pe care fostul mare sportiv le are cu sotia anterioara, Amalia. Brigitte nu s-a abtinut si a aruncat cuvinte grele. A spus ca Amalia Nastase se foloseste de cele doua fetite pe care le are cu Ilie pentru a-i cere acestuia sume exorbitante. Ultima ei dorinta a fost sa primeasca o masina si, conform lui Brigitte, nu ar fi fost multumita ca i s-a dat un Mini Cooper cu 30.000 de km la bord. Mai mult, a jignit-o pe Amalia, spunand despre ea ca este "balena ramolita", potrivit Click Oana Roman a cochetat cu televiziunea, a prezentat diverse emisiuni, doar ca, de mai bine de un an si jumatate, vedeta a mai aparut pe micul ecran doar in calitate de invitata. Fiica fostului premier nu ar spune insa "nu" unei eventuale oferte! Ea s-ar intoarce pe sticla, dar nu oricum. Oana Roman spune ca si-ar dori o emisiune de divertisment, de weekend, de genul celor pe care le realiza Mihaela Radulescu (n.r. "Duminica in familie"), mai ales ca acestea lipsesc cu desavarsire, de ceva timp. Vedeta s-ar vedea chiar prezentand si stiri si nu ar zice nu daca i s-ar oferi aceasta ocazie. Ultima emisiune pe care a prezentat-o Oana Roman a fost un show in care aceasta trebuia sa convinga vedetele invitate sa ajute familiile fara posibilitati. Colaborarea sa cu trustul Intact s-a incheiat insa in luna februarie 2016, noteaza Libertatea Nicoleta Nuca nu a mai suportat canicula si s-a "refugiat" la o piscina de lux din Capitala. In costum de baie, cantareata s-a fotografiat pe marginea bazinului si a postat imaginea pe contul personal de socializare. "Ma bucur de fiecare minut de odihna si soare...", a scris artista in dreptul pozei. Saptamana trecuta, Nicoleta Nuca a marturisit ca are momente in care pica in depresie. Artista le-a cerut ajutorul prietenilor ei pentru a scapa de tristetea care-i inunda sufletul. "Am zile cand combat tristetea stand in casa, singura, intre patru pereti, gandind mult si incercand sa gasesc raspunsuri la intrebari... Si zile cand vreau sa ies cu prietenii, sa vorbesc mult, sa-mi povesteasca ei ce li s-a mai intamplat, sa radem si astfel sa uit de ce aveam moralul la pamant... Pentru voi care este cel mai eficient mod de a combate cu tristetea?", le-a spus Nicoleta Nuca prietenilor ei virtuali, informeaza Cancan Cea mai valoroasa sportiva a Romaniei are si o avere pe masura performantelor. Simona Halep, care se mentine de ani buni in topul celor mai bune jucatoare de tenis din lume, a strans doar in acest an 2,8 milioane de euro, iar in total a "sarit" de 16 milioane de euro. De curand, si-a terminat o vila de lux in Constanta si a inceput constructia unui hotel in Mamaia. Vila cocheta de pe o strada linistita din Constanta atrage toate privirile. Unde mai pui ca in fata ei sunt parcate numai limuzine una si una, care valoreaza peste 300.000 de euro. E si normal, spun cunoscatorii. Vila este a Simonei Halep, sportiva care ne-a facut sa ne indragostim de tenis si sa tremuram la fiecare meci important. Familia Simonei a inceput lucrarile la superba vila inca de acum doi ani, scrie Click Ilinca Vandici a inceput numaratoarea inversa si asteapta cu nerabdare sa-si cunoasca fiul. Desi Ilinca Vandici a fost o gravida model din toate punctele de vedere, pe ultima suta de metri, vedeta TV spune ca asta este cea mai dificila etapa. Parca mai ieri anunta Ilinca Vandici ca este insarcinata, iar acum numara zilele pana va face cunostinta cu fiul ei. Prezentatoarea TV mai are o saptamana pana va deveni mama si nu mai poate de nerabdare. De cand a luat pauza de pe micul ecran, Ilinca s-a ocupat pana la cel mai mic detaliu de tot ce era necesar pentru venirea pe lume a bebelusului, asa ca, zilele acestea, Ilinca si sotul ei, Andrei, nu fac altceva decat sa ii vorbeasca fiului lor, caruia ii transmit sa nu se lase prea mult timp asteptat. Tinand cont ca Ilinca vrea sa nasca natural, nu-i ramane decat sa astepte ca micutul sa se decida cand vrea sa vina pe lume, conform Libertatea