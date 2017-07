Caru' cu Vedete: Cornel Gales si-a pus sotia bolnava sa-i semneze procura pe patul de spital; Ce a patit fosta asistenta TV la un party select. I s-au "revarsat" silicoanele din bustiera;  Fostii colegi vor sa-i ia in instanta titulatura de Compact lui Paul Ciuci

In momentul in care a aflat ca Ileana Ciuculete nu mai are mult de trait, Cornel Gales si-a pus sotia bolnava sa-i dea semnatura pentru a se ocupa de vanzarea vilei in care locuiau. A pozat tot timpul in sotul distrus dupa moartea jumatatii sale, rapusa fulgerator de o boala incurabila. La cateva luni de la decesul Ilenei Ciuculete, ies insa la iveala anumite lucruri care-l pun intr-o lumina nu tocmai pozitiva pe Cornel Gales. Asta pe langa faptul ca acela care varsase lacrimi amare dupa Zanica lui si-ar fi gasit consolarea in bratele unei alte femei! Barbatul aflase, chiar potrivit propriilor marturisiri, inca de la sfarsitul lunii februarie, ca sotia sa are o boala grava. Artista se simtea din ce in ce mai rau. Iar diagnosticul medicilor a fost unul crunt. Aceasta suferea de ciroza in ultimul stadiu, dar si de cancer la ficat. Boala i-a fost confirmata apoi la inceputul lunii martie. Cornel Gales ajungea cu Ileana Ciuculete la o clinica privata. Acolo unde artista a si ramas internata pana a pierdut lupta cu boala. Pe data de 7 martie, chiar pe patul de spital, aceasta a fost pusa sa semneze, in fata unui notar pe care Gales i l-a adus la clinica, o procura! Un act prin care el era mandatat sa se ocupe de vanzarea vilei lor, anunta Libertatea Andreea Sasu a inceput sa stearga urmele relatiei cu celebrul designer Philipp Plein, desi marturiseste ca inca il iubeste. Bruneta a dezvaluit cum a ajuns sa-l piarda pe creatorul de moda si sa fie inlocuita cu o alta bruneta, care-i seamana la perfectie. Andreea Sasu si Philipp Plein s-au iubit cu pasiune timp de un an. Fotomodelul spune, de altfel, ca inca il mai iubeste pe Philipp Plein, desi recunoaste ca face eforturi uriase pentru a scapa de tatuajele cu numele lui, pe care si le-a facut pe maini. Romanca a dezvaluit ca a inceput sesiunile pentru inlaturarea, cu ajutorul laserului, a tatuajelor cu numele lui Plein, pe care, momentan, le scoate din poze cu ajutorul programelor de editare. "Inca nu mi-am sters tatuajele, dar am inceput sesiunile de laser pentru a le scoate", a declarat Andreea Sasu pentru CanCan Loredana Chivu a atras toate privirile la un party select desfasurat intr-un club din Parcul Herastrau. Silicoanele i s-au "revarsat" din bustiera, iar cei prezenti au ramas cu ochii bulbucati. Rapper-ul american Tyga a venit, marti, in Romania si a sustinut un concert de pomina in Yacht Club din Capitala. De la show nu putea lipsi Loredana Chivu. Fosta asistenta TV i-a impresionat pe toti cei prezenti cu formele apetisante cu care a inzestrat-o natura, in special cu bustul impresionant pe care il poseda. Spre deliciul celor prezenti, silicoanele i s-au "revarsat" din bustiera, dar Loredana nu a parut deranjata de faptul ca toate privirile erau atintite asupra ei. Ba din contra. Blonda a continuat sa se distreze si sa faca, in continuare, spectacol cu sanii de dimensiuni mai mult decat apreciabile. Cert este ca bustiera pe care a purtat-o fosta asistenta TV era mai mult degeaba. Pentru ca sanii si-au facut de cap si nu au putut fi tinuti deloc in frau. In club, blonda a dansat, s-a intretinut cu prietenele si nu s-a sfiit sa consume alcool. S-a simtit perfect si a fost admirata de fiecare barbat in parte, relateaza CanCan Oana Lis, pericol public! Motivul? Nevasta lui Viorel Lis a fost surprinsa de fotoreporterii Click! zilele trecute la un restaurant cu o prietena. Cele doua s-au "racorit" cu doua sticle de vin, Oana fiind chiar insetata. Chiar daca a dat pe gat mai multe pahare de bautura, blonda n-a avut nicio retinere sa urce la volan."Ia mai toarn-un paharel sa ne mai veselim nitel!", canta cu patos Gica Petrescu. Versurile i se potrivesc manusa Oanei Lis (38 de ani), care pare fana inraita a licorii lui Bachus. Nevasta fostului primar al Capitalei, Viorel Lis (73 de ani), a fost surprinsa zilele trecute in oras cu o prietena. Cele doua au mers la un restaurant de fite unde s-au conversat mai bine de o ora. Nu s-au imbuibat cu mancare si dulciuri, desi daca e sa ne uitam la silueta Oanei am putea crede ca sta mai mult prin cofetarii, ci au savurat doua sticle de vin. Ca sa-i mai taie din alcool, blonda l-a combinat cu apa si a urmat￯ pahar, dupa pahar! Mesenii din jur nu i-au numarat insa paharele, ci s-au holbat la decolteul adanc afisat de blonda. Despre kilogramele in plus ale Oanei s-au scris pagini intregi si desi "fanii" au apostrofat-o mereu pe site-urile de socializare si au ironizat-o, blonda nu pare deloc deranjata de silueta ei, scrie Click Fostii membri ai trupei Compact sunt decisi sa ramana in istorie nu doar datorita pieselor de istorie lansate in ultimii 40 de ani, ci si printr-un demers fara precedent in muzica romaneasca. Cel mai indreptatit sa mosteneasca titulatura, Costi Camarasan (66 de ani), fondator al trupei, intervine in scandal cu scopul colectiv de a-l deposeda de drepturile asupra numelui formatiei pe Paul Ciuci. Acesta este acuzat de multi fosti membri ca i-a inlaturat pe rand pentru a detine controlul financiar si decizional, ca munca sa nu a dus spre consolidare, ci catre dezintegrarea grupului pe care l-a mai parasit in trecut de doua ori si in care s-a intors cu coada intre picioare revendicandu-si statutul de lider. Clujeanul Costi Camarasan, cel ce a fondat grupul impreuna cu regretatul Teo Peter, in 1977, s-a aliat cu Lelut Vasilescu, tobarul recent inlaturat de Ciuci. Conform celor spuse de veteranul tobar Lelut Vasilescu, cei doi au fost deja la o consfatuire juridica si vor sa lupte in instanta pentru a-l impiedica pe Ciuci sa se mai foloseasca de titulatura pe care acesta a inregistrat-o in nume propriu, fara sa se sfatuiasca cu ai sai colegi, la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci (OSIM), noteaza Libertatea