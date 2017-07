Un lobbyst ruso-american, fost agent sovietic de contraspionaj, prezent la intalnirea cu fiul lui Trump in 2016

Prezenta acestei persoane la intalnirea dezvaluita sambata trecuta era pana in prezent necunoscuta.Participantii la aceasta intalnire, in Trump Tower, pe 9 iunie 2016, erau Donald Trump Jr., cumnatul sau Jared Kushner; fostul director de campanie al candidatului republican Paul Manafort, avocata rusa Natalia Veselnitkaia si acest barbat, al carui nume nu a fost dezvaluit, scrie news.ro NBC afirma ca este un agent de contraspionaj, un fost militar, care a emigrat in Statele Unite si a obtinut cetatenia americana.Agentia americana The Associated Press scrie ca este vorba despre Rinat Ahmetsin.Fostul ofiter a confirmat pentru AP ca a fost prezent la intalnire, insa a declarat ca nu are, in prezent, vreo legatura cu serviciile ruse de informatii.Avocatul lui Donald Jr., Alan Futerfas, a confirmat prezenta acestei persoane, care a fost prezentat atunci drept un prieten al lui Emin Agalarov "si poate un prieten al Nataliei".Futerfas a declarat ca acest barbat i-a dat asigurari ca nu lucra pentru Guvernul rus si ca, in orice caz, clientul sau ignora la acea vreme trecutul rusului.Emin Agalarov este un cantares rus si un prieten al familiei Trump, care a ajutat la organizarea intalnirii.Donald Trump Jr., care ii este foarte apropiat tatalui sau, a recunoscut saptamana aceasta ca a primit-o bucuros pe Veselnitkaia, in speranta sa-i trimita informatii de la Guvernul rus despre Hillary Clinton.Insa aceasta nu s-ar fi aflat in posesia unor astfel de informatii si ar fi vorbit mai ales despre legea americana Magnitki, o lege care prevede sanctiuni impotriva Rusiei.Veselnitkaia a respins, la randul ei, orice legaturi cu puterea rusa.Dezvaluirea acestei reuniuni a zguduit tabara Trump, care subliniaza de luni de zile ca nu a existat vreo tentativa de coordonare cu russii in timpul campaniei prezidentiale americane.