​Caru' cu vedete: Enrique Iglesias si-a jignit fanii in timpul concertului si a fost huiduit; Delia, mama de baieti; Salman Khan, cu Iulia Vantur si cu fosta iubita la New York

Divele de la noi cu siguranta stiu sa isi faca aparitia atunci cand merg sa se bucure de o baie de soare si, respectiv, atunci cand aleg isi aleg piesele vestimentare pentru plaja. Din aceasta categorie de femei foarte frumoase care si-au pus amprenta asupra showbiz-ului autohton fac parte Bianca Dragusanu si Anda Adam. Ambele dive stiu sa isi poarte costumele de baie cu mare staif atunci cand merg sa se relaxeze la piscina. Chiar daca intre ele a existat o mica rivalitate in trecut, pentru ca actualul iubit si taticul fetitei Biancai, Victor Slav, s-a iubit mai intai cu Anda Adam, cele dou par sa fi ingropat de ceva vreme securea razboiului. Din cate se pare, cele doua dive par sa aiba gusturi comune atunci cand vine vorba de piesele vestimentare pentru plaja, noteaza Cancan. Enrique Iglesias si-a pus fanii in cap in timpul unui concert. Artistul madrilen a fost huiduit de aproximativ 30.000 de fani, pentru ca nu si-a luat ramas bun de la ei, nu si-a prezentat colegii de trupa si nici nu a revenit pentru un bis, ci a ales sa iasa de pe scena fara sa zica nimic. Cantaretul spaniol Enrique Iglesias a fost huiduit de public in unicul concert pe care l-a sustinut anul acesta in tara sa natala, sambata, in Santander. Artistul a avut un spectacol in fata a 30.000 de oameni, pe stadionul El Sardinero, insa fanii s-au simtit jigniti de gestul pe care Enrigue l-a facut, probabil, fara sa-si dea seama. "I like it" a fost ultima piesa cantata in concert de artistul madrilen si a fost insotita de confetti, fum si rafale pirotehnice, potrivit Click. Se pare ca artista va naste cel mai probabil dupa anul 2019, daca ar fi sa tinem cont de spusele cunoscutului numerolog Nelu Vicleanu. Acesta a facut deyvaluirea, in direct la tv. Delia, mama de baieti, dupa 2019, potrivit declaratiilor facute de numerolog in cadrul emisiunii de la Antena Stars. Astfel ca, pentru cei care vor sa o vada pe interpreta cat mai curand mamica, ei bine, mai au de asteptat. "Ea are predestinat sa aiba un copil, poate chiar si doi si putem spune chiar si sexul acestora - masculin. In anii 2019-2021, la 39 de ani. Destinul este prielnic pentru a a avea copil. Pana atunci sunt mai putine sanse", a declarat numerologul la "Star Magazin", citat de Libertatea oana Ginghina si Alexandru Papadopol traiesc o frumoasa poveste de iubire, cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare, s-au casatorit la scurt timp, iar acum au o casnicie fericita si o fiica reusita. Vedeta va incepe filmarile pentru serialul TV in care joaca si va avea insa langa ea un barbat total schimbat si diferit, ca look, de cel caruia i-a jurat credinta vesnica. Asta pentru ca, de dragul artei, mai precis a rolului in noul film in care va juca, Alexandru Papadopol a fost supus unei schimbari radicale. "Daca-l vezi acum pe strada, cu parul lung si cu barba, nu-l mai recunosti. Dar se pregateste pentru noul film, de la toamna", a marturisit Ioana Ginghina, pentru libertatea.ro, referindu-se la sotul sau, citata de Cancan Intre doua nu te ploua, dar nici bine nu iti e! Salman Khan a simtit privirea apriga a Iuliei Vantur (36 de ani) din public in timp ce starul de la Bollywood ii canta fostei iubite "la multi ani" pe scena unui eveniment caritabil de la New York. Romanca s-a aflat sub acelasi acoperis cu celebrul actor si fosta lui partenera, Katrina Kaif. Nu este prima data cand Iulia Vantur da nas in nas cu frumoasa Katrina Kaif, fosta iubita a lui Salman, cea pe care presa a numit-o "rivala" ei. In urma cu doar cateva zile, la New York a avut loc un eveniment caritabil, in incheierea caruia Iulia Vantur a urcat pe scena si a cantat, anunta Click.