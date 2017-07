​Caru' cu vedete: Catalin Maruta, pacalit sa manance lacuste in direct, la TV; Anna Lesko s-a ascuns la mare sa poata face topless; Au gasit cruci si inimioare in cartofi si in castraveti

"De Iulia ce sa zic, nu stie ce sa mai faca pentru a fi acolo. Mi se pare ca se agata de chestia asta. Eu cred ca ea si-a dorit o cariera internationala de fapt. Eu cred ca asta e mai important pentru ea decat alte lucruri, ca el sta cu ea sau nu, nu avem noi cum sa stim. Poate l-o iubi, nu stiu ce sa zic, daca ii plac cocalarii, nu e problema mea. Mie Iulie Vantur mi se pare o aparitie, gen. Femeia asta ar putea sa isi gaseasca un super-barbat. Este o femei frumoasa, nu este in standardele alea de silfida. De ce se agata ea de cocalarul asta nu am sa inteleg niciodata", a comentat Oana Roman la Antena Stars, citata de Click. Afaceristul Ciprian Nistor, sotul mulatrei Laurette, a fost condamnat recent la 15 ani de inchisoare cu executare pentru frauda, si toata lumea s-a gandit cum a suportat vedeta vestea ca isi va petrece singura o buna bucata din viata. Laurette e casatorita de doar cateva luni cu omul de afaceri si este optimista ca va putea sa-l pastreze acasa, mizand pe faptul ca pedeapsa nu este definitiva. Laurette si-a expus pozitia pe reteaua de socializare, explicand pe larg notiunile de drept care stau la baza rationamentului ei. "Va multumesc tuturor care ati fost alaturi de mine si m-ati sustinut neconditionat atunci cand am trecut prin momente mai putin placute din viata mea. Doresc sa va impartasesc cateva randuri", a scris Laurette pe Facebook, potrivit Cancan Anna Lesko s-a ascuns la mare, intr-un loc exclusivist, acolo unde sa-si faca in voie vacanta, alaturi de fiul sau, Adam. Anna Lesko a fost tot timpul discreta cu viata sa personala. Si a reusit mai mereu sa-si tina bine ascunse secretele. Asa cum s-a intamplat de altfel si cu numele iubitului sau, Adrian Nenita, dar si cu sarcina sa! Artista anunta ca va fi mama abia cu doua luni inainte sa nasca. Pana atunci, desi a fost la concerte si nu a stat inchisa in casa, nimeni nu a stiut ca este insarcinata. De asemenea, artista a reusit sa se externeze fara ca ea si bebelusul sau sa fie fotografiati, la iesirea din spital, dupa ce a iesit camuflata si a plecat cu o alta masina decat cea personala, pe care o lasase parcata in fata clinicii de maternitate, anunta Libertatea. Mare le-a fost mirarea celor trei vedete sa constate ca, in legumele pe care tocmai se pregateau sa le devoreze la pranz, erau diferite simboluri. In timp ce Mircea Radu si Leo Iorga cred ca e un semn divin, mai realista de fel, fosta vedeta de la RTV, Paula Rusu, doar s-a amuzat de situatie. Recent, Mircea Radu (48 de ani) s-a trezit cu o ditamai surpriza. Fosta gazda a emisiunii "Din dragoste", pe care a prezentat-o la Antena 1 pana in 2010, a gasit o gaura in forma de inimioara intr-un castravete murat. Placut surprins, el a facut repede legatura cu titlul productiei tv in urma careia a cunoscut celebritatea si, bucuros nevoie-mare, si-a postat fotografia pe Facebook, precizeaza Click Catalin Maruta a fost provocat sa se lase legat la ochi si sa deguste o mancare la intamplare. A savurat fiecare inghititura, iar cand a aflat ca a mancat lacuste prajite a reactionat imediat. Catalin Maruta s-a lasat pe mana colegilor, care l-au provocat sa deguste mancaruri exotice fiind legat la ochi. Zis si facut! Realizatorul TV a inceput bine cu o portie de lacuste prajite, pe care fara sa le vada le-a apreciat ca fiind foarte gustoase. Dupa ce si-a dezlegat ochii a fost surprins sa afle ce a mancat, insa si-a mentinut parerea ca sunt gustoase. "Gustos! Imi place! Sunt cuminte? Foarte gustos. Ia, ma, sa vad ce am mancat eu. Sunt viermi?! Lacuste?! E prima data cand am mancat lacuste, sunt foarte gustoase", a spus Catalin Maruta, citat de Cancan.