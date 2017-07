Caru' cu vedete: Cristiano Ronaldo a confirmat ca va fi tata pentru a patra oara; Mihaela Borcea si-a dus fiul de mana sa-si taie stomacul;  In plin "divort", Ilie a dus-o pe Brigitte la Saint Tropez

Are o cariera de succes, este cunoscut si adorat in intreaga lume si se poate considera si un tata fericit. Cristiano Ronaldo (32 de ani) pare sa fie cel mai de succes fotbalist al prezentului, dar sportivul nu se opreste aici. Tanara sa iubita e insarcinata, iar Ronaldo urmeaza sa devina tata pentru a patra oara. Cristiano Ronaldo a incercat initial sa tina secreta venirea pe lume a gemenilor care ar fi fost conceputi cu ajutorul unei mame surogat in Statele Unite. Acum insa, fotbalistul a confirmat faptul ca familia lui se va mari cu inca un membru, intrucat iubita sa in varsta de 22 de ani, Georgina Rodriguez, urmeaza sa aduca pe lume primul ei copil. Potrivit La Otra Cronica, atunci cand a fost intrebat de jurnalistii daca este bucuros de urmatoare venire pe lume a inca unui copil, Ronaldo a raspuns increzator: "Da, foarte mult", noteaza Click La numai 20 de ani, fiul cel mare al lui Cristi Borcea avea o greutate nefireasca varstei sale. Constient ca nu va renunta la stilul lui de viata ca sa tina regim si sa faca mult sport, Patrick Borcea si-a taiat stomacul pentru a scapa de kilogramele in plus. La indemnul mamei sale, Mihaela Borcea, Patrick a acceptat ajutorul unui medic chirurg pentru a-si taia stomacul. Desi reusise sa dea jos cateva kilograme in momentul in care tatal sau a fost retinut, Patrick le-a pus imediat la loc, asa ca ajunsese sa aiba o conformatie destul de ciudata pentru un tanar de varsta lui. in urma cu mai bine de o luna Patrick s-a internat intr-o clinica de lux din Romania, unde medicul Copaescu, acelasi care le-a operat pe Teo Trandafir, Raluca Badulescu sau Adina Bourceanu, s-a ocupat si de cazul lui, potrivit Click Desi se afla in plin "divort", Ilie Nastase o va avea alaturi pe sotia lui, Brigitte Sfat, cu ocazia implinirii a 71 de ani. Cei doi vor petrece la Saint Tropez. Brigitte Nastase a anuntat, in urma cu aproximativ o saptamana, ca a decis sa puna punct casniciei cu Ilie Nastase, din cauza fostei sotii a acestuia, Amalia. Bruneta sustine ca Ilie i-a daruit fostei consoarte sume importante de bani si o masina. lie Nastase o va avea alaturi pe sotia lui, Brigitte Sfat, cu ocazia implinirii a 71 de ani. Asta desi, oficial, cuplul s-ar afla in plin "divort". Miercuri, 19 iulie, fostul mare tenismen isi serbeaza ziua de nastere. La Saint Tropez. Iar la petrecerea care se anunta una de zile mari va lua parte si bruneta. "Imi voi sarbatori ziua de nastere in Franta, la Saint Tropez, unde voi ajunge in cursul zilei de miercuri. Voi organiza o petrecere la care vor lua parte mai multi prieteni apropiati. Va participa inclusiv Brigitte. Este sotia mea si am planuit acest eveniment cu mult timp in urma", conform Cancan Enrique Iglesias are milioane de fani in intreaga lume si canta de fiecare data cu casa inchisa. In Spania, tara in care s-a nascut, se presupune ca este cel mai indragit, insa lucrurile nu stau deloc asa. La unicul concert pe care l-a sustinut anul acesta in tara sa natala, Enrique a fost huiduit si fluierat de fani. Enrique Iglesias a concertat sambata in fata a aproximativ 30.000 de oameni, pe stadionul El Sardinero, din Santander. "I like it" a fost ultima piesa cantata in concert de artistul madrilen si a fost insotita de confetti, fum si rafale pirotehnice. Cantaretul a iesit de pe scena si luminile stadionului au fost aprinse, scrie news.ro, care citeaza 20minutos.es. Artistul a parasit scena fara sa isi ia ramas-bun de la spectatori. Acela a fost momentul in care miile de oameni adunati au inceput sa fluiere si sa huiduie, indignati ca Iglesias a plecat fara sa salute, sa-si prezinte colegii sau sa faca bis, scrie Click Fiica Ioanei Ginghina si a lui Alexandru Papadopol nu numai ca s-a transformat intr-o domnisoara si deja atenteaza la fardurile si la lucrurile mamei, dar la cei nici 9 ani, a strans deja o mica avere, implicandu-se in diverse proiecte. Papadopol are deja primele contracte semnate ca actrita. Si ca orice vedeta care se respecta, la cei 9 ani, fetita vrea sa fie tratata ca o adevarata artista. "Acum ma pune inclusiv sa-i fac programari la salon. Ultima data cand am fost la un eveniment nu i-am facut programare si a fost foarte suparata, iar de data asta i-am facut si ei programare. Si-a facut si ea niste impletituri acolo. I-am cumparat chiar si o trusa de machiaj, sa fie doar a ei, ca sa nu mai intre in ale mele si sa se mozoleasca in casa, ca afara nu are voie sa iasa machiata", ne-a declarat Ioana Ginghina, completand ca Ruxandra isi doreste enorm si niste pantofi cu toc, insa pana acum nu i-a gasit pe cei potriviti, informeaza Libertatea