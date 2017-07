Caru' cu vedete: Umilinta maxima traita de Iulia Vantur din cauza lui Salman Khan; Cabral s-a certat cu nevasta; Pepe, prezentatorul unei noi emisiuni de vara

Jessica Alba (36 de ani) a confirmat luni, 17 iulie, ca este din nou insarcinata si asteapta venirea pe lume a celui de-al treilea copil. Conform anuntului facut pe Internet, se pare ca intreaga familie sarbatorste aparitia inca unui membru. Jessica a decis ca primii care afla marele eveniment din viata ei sai fie fanii sai de pe Instagram: "Cash si cu mine vom fi in mod oficial depasiti numeric", a scris frumoasa actrita, facand aluzie la faptul ca ea si sotul sau nu vor mai sta fata in fata doar cu cele doua fiice ale lor, ci acestora li se vor alatura inca un membru al familiei, dupa cum precizeaza revista People, citata de Click. Iulia Vantur a fost nevoita sa stea fata in fata cu fosta partenera a iubitului ei, Salman Khan, ba chiar sa o si sarute! Vedeta noastra a facut tot ce i-a stat in putinta ca sa-si mascheze umilinta la care a fost supusa de iubitul ei indian. Scenele care i-au lasat un gust amar Iuliei s-au petrecut in urma cu cateva zile la unul dintre cele mai importante evenimente din lumea filmului indian care a avut loc in New York. Salman Khan a urcat pe scena si, printre altele, a vorbit si despre fosta lui iubita, Katrina Kaif. "Singura zi de nastere pe care mi-o amintesc este cea a Katrinei, noteaza Cancan.



Cabral si sotia sa, Andreea Ibacka, au parte de momente tensionate in mariajul lor. Cabral, care a fost casatorit cu Luana Ibacka, formeaza un cuplu acum cu Andreea Ibacka. Prezentatorul de televiziune si sotia sa nu trec prin cele mai bune momente. Cabral a povestit de ce a ajuns sa nu mai vorbeasca cu partenera sa de viata, Andreea Ibacka, care la un moment dat s-a pozat in costum de baie. "Acum cateva zile m-am trezit in rulota cu Nea" Florica, zugravul pe care-l chema mama sa dea cu huma pe pereti cand eram mic! A intrat Nea" Florica nonsalant, si-a pus telefonul la incarcat si s-a bagat in pat langa mine", spune Cabral, citat de Libertatea Acces Direct intra in vacanta, iar Antena 1 a programat o emisiune de divertisment pe tronsonul acesteia. Este vorba de Gashka mare, emisiune prezentata de Pepe si filmata in parcul acvatic Divertiland. Emisiunea va debuta pe 31 iulie, in fiecare zi de luni pana vineri, de la ora 17.00. La "Gashka mare", doua familii sau doua gasti de prieteni (trei-patru membri de fiecare echipa) se vor "duela" intr-o competitie extrem de haioasa. Probe fizice, quizz-uri si provocari "pe apa" ii vor pune pe concurenti in dificultate, dar vor starni rasete si vor genera simpatie. Fiecare tabara va fi condusa in "lupta" de cate un capitan pe masura, gata sa o sustina in fiecare clipa, relateaza Cancan. Simpatica prezentatoare a avut probleme intr-o parcare din centrul Capitalei. Gianina Corondan, care a scris versuri pentru copii la un moment dat, a povestit, pe internet, despre ce i s-a intamplat intr-o parcare din centrul Capitalei. Un alt sofer si-a parcat masina total gresit, astfel ca prezentatoarea, care a fost data afara de la TVR, a avut probleme in a parasi locul respectiv cu propria masina, precizeaza Libertatea