Caru' cu vedete: Ce surpriza i-a pregatit Brigitte lui Ilie Nastase de ziua lui; Cum a ajuns Alex Velea sa fie "actor" in clipul Antoniei; Halep e in trend: a iesit in oras incaltata in papuci cu blana roz

si a ciocnit un pahar de sampanie cu Ilie alaturi de mai multi prieteni, informeaza Click.

Dupa ce saptamana trecuta Brigitte anunta cu surle si trambite ca divorteaza, se pare ca apele s-au mai linistit intre bruneta si Ilie Nastase. Ziua de nastere a lui Ilie Nastase, de ieri, cand a implinit 71 de ani, a fost cu noroc pentru cei doi. Cuplul Brigitte-Nasty a uitat, pe moment, de toate scandalurile din familia lor, din ultimele zile, si a petrecut pana in zori. Pentru ca impacarea sa fie si mai dulce, Brigitte s-a gandit sa ii faca o surpriza sotului sau. Asa ca bruneta a rezervat o masa, intr-un restaurant de lux din Saint Tropez, unde a comandat o sampanie scumpa, a scris pe o pancartaArtista a filmat scenele de dragoste din ultimul sau videoclip alaturi de iubitul sau. Cum a ajuns Alex Velea sa fie "actor" in clipul Antoniei? Ei bine, acesta s-a opus ca bruneta sa aiba alt partener, iar artista a vrut sa joace scena sarutului doar cu el. Desi au deja vechime, ca si cuplu, in showbizul autohton, Antonia si Alex Velea isi traiesc idila cu mare intensitate. Ei nu se satura nici o clipa unul de altul si au ajuns chiar ca si profesional sa-si impartaseasca dragostea. Mai precis, cei doi s-au filmat in scene "fierbinti" in ultimul videoclip al artistei, "Iubirea mea". Cum a ajuns Alex Velea sa fie "actor" pentru mama copiilor sai? Ei bine, fiind vorba despre o piesa de dragoste, cu un titlu sugestiv, acesta nici nu a vrut sa auda ca logodnica sa sa joace scenele sartului si altele, alaturi de un alt partener. Mai mult, nici Antonia nu a fost de acord ca un alt barbat sa aiba parte de atingerile sale, nici macar de dragul artei. In plus, ambii au pornit de la premisa ca nimeni in afara lor, ca si cuplu, nu ar fi putut interpreta mai bine respectivele secvente, potrivit Libertatea Simona Halep este in trend. Campioana noastra a iesit in oras ieri cu o pereche de papuci roz cu blana, care par sa fie foarte la moda in aceasta vara. Ea chiar a postat o imagine pe Instagram cu incaltamintea sa. Dupa un tur de forta, in ultimele luni, in care a reusit rezultate deosebite pe zgura, culminand cu o a doua finala la Roland Garros, Halep a mers la Wimbledon unde a fost aproape de semifinale. Acum, constanteanca se relaxeaza in tara, recuperandu-se fizic si mental pentru sezonul de hard de peste Ocean. Romanca a acceptat un wildcard pentru turneul de la Washington, transmis in direct de Digi Sport, dar pana la revenirea pe teren ea isi tine la curent fanii prin intermediul retelelor de socializare. O poza postata ieri pe Instagram a creat, insa, polemici. In ultimele luni, multe reprezentante ale sexului frumos au adoptat o tinuta la moda: papucii de blana. Desi unii considera ca respectivul accesoriu vestimentar se apropie de kitsck, Simona pare sa fi fost si ea cucerita de acest trend, scrie Digisport Ioana Tufaru nu are un serviciu, dar nici nu doreste sa se angajeze. Fiica Andai Calugareanu a marturisit ca are o pensie sociala si sustine ca este multumita cu venitul primit de la stat. "Eu am ajutor social pe viata, primesc pe luna cate 520 de lei si imi este bine asa. Am inteles ca este o pensie pentru oamenii asistati social, pe talonul lunar scrie pensie sociala, mai multe nu pot sa zic. Nu ma gandesc sa imi caut de lucru. Daca nu-mi place unde o sa lucrez si raman fara banii pe care ii primesc de la stat, ce ma fac? Nu vreau sa ma angajez, eu nu am lucrat deloc pana acum. Am inteles ca din ianuarie o sa se faca pensia 640 de lei, lucru foarte bun", a declarat Ioana Tufaru pentru Click. Ioana locuieste impreuna cu sotul si cu fiul ei intr-o grasoniera daruita de Gigi Becali. Sotul Ioanei Tufaru castiga mai putin de 1.500 de lei la o firma de salubrizare. Ioana Tufaru si sotul ei, Ionut, au impreuna un fiu de aproape doi ani, Luca, noteaza Cancan Sageata lui Cupidon a lovit-o bine pe Lili Sandu (38 de ani). Satena este atat de indragostita de modelul Silviu Tolu incat a inceput sa viseze cu ochii deschisi la o familie si un copil cu el. Incantata de perspectiva care i se arata, vedeta a vorbit deschis despre relatia pe care o are cu iubitul si despre toate planurile cu barbatul care o face fericita. Mereu discreta in ceea ce priveste viata personala, Lili Sandu si-a deschis sufletul la emisiunea "Dincolo de aparente", ce va fi difuzata, sambata, la Antena Stars. Actrita a vorbit despre poveste de iubire pe care o traieste de mai bine de doi ani cu modelul, Silviu Tolu, mai tanar cu 12 ani decat ea. Satena a marturisit ca nu si-a planificat sa ajunga in acest punct. "Nu a fost nimic programat. Am fost prieteni, ne-am dat seama ca simtim ceva unul pentru celalalt si a urmat un curs firesc. A existat chimie intre noi! Noi nu am simtit diferenta de varsta decat in momentul in care vorbea lumea despre asta. Chiar daca par matura, eu sunt o femeie copilaroasa!", a spus Lili Sandu, conform Click