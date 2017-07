Caru' cu Vedete: Imagini rare cu fondatorul grupului Antena 1, "Supravietuitorul" Dan Voiculescu. Dom' Profesor singur cu masina la Mamaia!; Cristian Pomohaci, sarutat pe gura de un barbat la un concert; Iulia Albu cerseste clienti. Cum le sugereaza vedetelor s-o angajeze stilis

La trei zile de cand a fost eliberat din inchisoare, Dan Voiculescu a tinut sa ia pulsul litoralului romanesc chiar daca medicii nu i-au permis, starea sanatatii sale nefiind perfecta! Aparitie realmente surprinzatoare la malul marii: proaspat eliberat din penitenciar, omul de afaceri Dan Voiculescu a dat, vineri, o fuga pana la Mamaia. Si daca ne obisnuisem sa il vedem doar in masina cu sofer, ei bine, va prezentam imagini unice cu "Domn Profesor" la volan, ca un om absolut normal. Can Can l-a intalnit pe Dan Voiculescu iesind cu Mercedesul sau din zona unde se afla cunoscuta plaja a milionarilor. Cel mai probabil, dupa anii grei petrecuti in inchisoare, Dan Voiculescu si-a dorit sa simta din plin viata in libertate, alegand sa conduca singur masina spre mare.Toata lumea a auzit-o cel putin o data pe Iulia Albu declarand ca este singura stilista din Romania care are studii in domeniu, vrand astfel sa sublinieze ca este singura care poate critica si da sfaturi in ceea ce priveste vestimentatia. Cu toate ca repeta obsesiv acest lucru, ba chiar Iulia Albu bate apropo direct ca vedetele sa o angajeze, acestea prefera colaborarile cu alti stilisti. De cand detine o rubrica de moda, la un post de televiziune, nu a fost emisie in care Iulia sa nu bata un apropo la cel putin o vedeta autohtona, sugerandu-i sa-si angajeze un stilist, un fel de aluzie pentru a fi contactata daca vor sa arate impecabil la diverse evenimente. Curios sau nu, multe vedete pe care Iulia le-a luat in vizor au deja contracte cu diversi stilisti si nu par sa fie deranjate de comentariile juratului de la "Bravo, ai stil!" sau de trofeele "Bau" pe care Iulia le ofera in fiecare saptamana. Desi are o rubrica televizata, una online si este jurat la o emisiune de stil, Iulia Albu nu prezinta prea mare incredere in randul vedetelor autohtone, anunta Libertatea. Ce poate fi mai trist pentru o femeie decat sa "pofteasca" la o bluzita si sa nu aiba bani sa si-o cumpere? Monica Barladeanu a patit una ca asta chiar ieri, cand cardul gol i-a stricat definitiv ziua. Proaspat intoarsa de la filmarile emisiunii "Ferma vedetelor", care au avut loc pe un domeniu secret din judetul Sibiu, prezentatoarea Monica Barladeanu (38 de ani) a simtit nevoia sa-si faca si ea poftele si sa se destreseze dupa cele trei luni de munca. Bineinteles, terapia prin shopping functioneaza de fiecare data, asa ca frumoasa moldoveanca nu a facut rabat. Fotoreporterii Click! au surprins-o pe ieseanca la cumparaturi in zona Floreasca, iar aparitia ei a fost surprinzatoare, emanand un aer american. Blugi barbatesti, o bluza fistichie pe un umar, cu aripi de ingeri pe spate, geanta cu franjuri din piele maro asortata la papuci cu talpa groasa. Fardata si coafata lejer, bruneta a intrat intr-un magazin cochet. S-a uitat la haine si a pus ochii pe o bluza pe care a vrut sa o cumpere. La casa insa, ea a avut parte de cel mai mare ghinion care i se poate intampla unei doamne. Vanzatoarea i-a spus ca plata nu se poate efectua, asa ca, uimita de situatie, Monica a dat fuga la primul bancomat ca sa-si verifice finantele, scrie Click La inceputul lunii iunie, Cristi Boureanu a fost retinut sub acuzatia de ultraj dupa ce a agresat in trafic un politist. Cat timp a fost in arest preventiv, Cristi Boureanu a fost nevoit sa renunte la multe dintre obiceiurile lui de viata. Cristi Boureanu este genul de persoana care traieste dupa niste reguli sanatoase de viata, reguli pe care a fost nevoit sa le incalce o data cu arestarea preventiva. Dupa aproape doua luni de detentie, omul de afaceri se vede nevoit sa se repuna pe picioare. Vorbim aici despre regimul alimentar si orele de sport cu care si-a obisnuit de atatia ani organismul. Este evident ca omul de afaceri acorda o foarte mare importanta aspectului fizic, reusind sa mascheze cu usurinta varsta de 44 de ani, insa face si sacrificii pentru asta, relateaza Libertatea Cristian Pomohaci o duce bine-mersi dupa scandalul sexual in care a fost implicat. A sustinut un nou concert pe 19 iulie, la Targu Mures, unde a venit insotit de Marius, fiul pe care l-a adoptat. Inainte de a intra pe scena, preotul a asteptat sa i se deschida usa de la masina. A confundat Palatul Culturii din localitate cu Biserica si si-a facut cruce inainte sa intre in incinta. A fost, mai intai, intampinat de un barbat care i-a pupat mana. Pomohaci a avut timp si de arogante. O mama cu un copil in brate s-a apropiat de preot, dar acesta nu a zabovit prea mult. "Nu stau, ca zice lumea ca sunt pedofil!" Dupa ce s-a mai salutat cu cativa admiratori, Pomohaci a urcat pe scena in aplauzele celor cateva sute de spectatori. Printre ei, un fan a venit imbracat cu un tricou albastru inscriptionat cu un mesaj de sustinere, noteaza Click