Caru' cu vedete: Probleme pentru Smiley! Un membru al echipei sale e acuzat de tentativa de crima; Orlando Bloom, cat pe ce sa-si piarda sortul si sa ofere o noua poza cu "dotarea" sa; Ce face Oana Lis cu Viorel in dormitor? "Sunt o..."

Duminica, 23 iulie, Ilinca Vandici a adus pe lume un baietel perfect sanatos. Vedeta Tv este in culmea fericirii, iar in aceasta zi speciala, l-a avut alaturi pe sotul sau, Andrei Neacsu, care a asteptat la randul lui cu sufletul la gura marele moment. Ilinca Vandici a nascut un baietel prin cezariana. Bebelusul a avut 3,9 kilograme si 53,5 centimentri, primind nota 10, potrivit Wowbiz, citat de Unica.ro. Ilinca si sotul sau s-au pregatit de mult pentru venirea pe lume a fiului lui, ba chiar s-au gandit si la numele acestuia, noteaza Click Un membru din echipa lui Smiley ar putea avea probleme mari cu legea dupa ce i s-au adus acuzatii grave pe blogul Lorenei Lupu. Scriitoarea a povestit cum o prietena de-a sa, casatorita cu sunetistul lui Smiley, a fost agresata si batuta chiar de sotul ei. "Era maritata de doua saptamani cu un tip pe care il credea iubirea vietii ei. Apoi, hodoronc-tronc, complet din senin, sotul ei Alex a venit beat acasa si a incercat s-o ucida", povesteste Lorena. Victima a povestit cosmarul prin care a trecut: "Am cazut si nu am mai putut sa ma ridic. Se urcase, literally, incaltat cu picioarele pe mine. Aveam un picior pe ceafa si unul pe o mana care e vanata acum. A inceput sa imi care pumni, suturi, picioare peste tot. Apoi, m-am trezit in curte. Eram tarata, cumva, de tricou, pe jumatate dezbracata. M-a aruncat langa gard in ploaie", potrivit Cancan. Sharon Stone, in varsta de 59 de ani, isi dezvaluie formele perfecte intr-un costum de baie albastru turcoaz, in timp ce sta la soare pe barca sa. Actrita din Basic Instinct a iesit la plimbare cu barca in Montana si a postat pe contul sau de Instagram o fotografie cu ea stand la plaja. Purtand o pereche de ochelari de soare si un costum de baie minuscul, Sharon arata fericita si relaxata, in timp ce se relaxeaza pe punte, lasandu-se in voia valurilor, precizeaza Libertatea. Orlando Bloom a fost pe punctul de a oferi fanilor o noua poza memorabila cu dotarea sa. Nu mai era mult pana cand sortul de baie pe care il purta sa il dezgoleasca complet. "Dotarea" lui Orlando Bloom a ramas in memoria internautilor si nu va disparea. In timpul unei excurii cu fost sa prietena, Katy Perry, acesta a renuntat complet la haine si a vaslit in voie sub privirile nedumerite si amuante ale turistilor. Ei bine, o noua gafa, de data asta neintentionata, avea sa i aduca actorului notorietate pe retelele de socializare, scrie Click Viorel Lis a dovedit mereu ca are simtul umorului si asta se vede mai ales cand se "incontreaza" cu sotia lui, Oana Lis. Fostul primar al Capitalei a avut insa o replica care i-a lasat pe cei prezenti cu gura cascata. Viorel si Oana au fost invitati in platoul unei emisiuni TV de dupa-amiaza, si au avut de-a face cu intrebari care mai de care mai indiscrete adresate de moderator. Viorel si Oana au raspuns cu sinceritate, chiar si atunci cand au fost intrebati despre...activitatile din dormitor. "Sunt o bruta in pat!" a spus razand Viorel Lis. De dragul show-ului, Viorel i-a luat locul asistentului Mirelei Boureanu Vaida, Robert Popescu, si amuzamentul a fost la cote maxime, arata Cancan.