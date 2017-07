Caru' cu vedete: Doinita Oancea, la plaja in toate pozitiile; Andreea Raicu, imagini in ipostaze tandre alaturi de un barbat la petrecerea aniversara de 40 de ani; Daniela Crudu, aproape goala pe vas, in Grecia

Doinita s-a perpelit pe sezlong in toate pozitiile, iar slipul minuscul le-a oferit domnilor o priveliste incendiara. Intr-o scurta pauza a sesiunii de bronzat, Doinita l-a rugat pe tanarul care ii tinea companie sa-i cumpere un cocktail si tigari, apoi si-a reluat cuminte locul la plaja. "Daca pentru unii vara inseamna vacanta si timp liber, pentru mine, vara asta a inceput cu proiecte noi. Am muncit intens in paralel cu filmarile pentru iSerial si la o mini-colectie de rochii de vara, care spre bucuria mea sunt pe gustul multor fete. Deci, vara asta o sa fie cu drumuri la materiale, atelier si filmari pentru noul sezon din iSerial", marturisea Doinita, care vorbeste acum la trecut despre vacanta ei, citata de Click Andreea Raicu a implinit zilele trecute frumoasa varsta de 40 de ani, iar petrecerea aniversara a fost una care i-a mers la suflet. Pentru a marca si mai bine schimbarea prefixului, vedeta s-a lasa fotografiata in ipostaze apropiate cu un barbat misterios. Andreea Raicu a implinit, marti, frumoasa varsta de 40 de ani si a sarbatorit din plin schimbarea prefixului. Pentru a face ziua de neuitat, vedeta a avut parte si de o petrecere pe cinste, noteaza Cancan. Cantareata a facut o declaratie categorica in ceea ce priveste relaxarea. Andra, care a marturisit de ce nu se fotografiaza in costum de baie, este una dintre cele mai cunoscute si mai de succes artiste de pe scena muzicala din tara noastra. Andra, care recent in weekend si-a aniversat fetita, Eva, este casatorita de multi ani cu prezentatorul de televiziune Catalin Maruta, impreuna cu care are doi copii, informeaza Libertatea Saptamana trecuta, fosta asistenta de la "Xtra Night Show"(Antena 1) si-a bronzat trupul sexy in Grecia. Insa nu a fost acolo in vacanta, ci ca sa filmeze pentru emisiunea "Aventura cu 4 stele", unde Daniela Crudu (28 de ani) a muncit alaturi de alte vedete, precum Paula Chirila, Augustin Viziru si Daniel Max Dragomir. Cruduta a profitat de aceasta iesire peste granita si si-a luat cu ea o multime de toalete sexy, pe care le-a etalat peste tot, inclusiv la bordul unui vas de croaziera, arata Click La finele anului trecut, Roxana Ionescu si Tinu Vidaicu isi spuneau adio, dupa trei ani de relatie, declarand atunci ca vor continua sa fie buni prieteni. Se pare ca relatia de prietenie nu a durat prea mult, pentru ca la cateva luni de la despartire s-au reimpacat. Chiar daca acum este totul perfect, Tinu tot nu pare dispus sa-i indeplineasca Roxanei visul de a imbraca din nou rochia de mireasa. Roxana Ionescu a lasat sa se inteleaga ca si-ar dori sa fie doamna Vidaicu inca din primul an de relatie, precizeaza Libertatea.