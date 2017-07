Caru' cu vedete: Cum arata cafeneaua pe care Simona Halep o detine la Constanta si ce specialitati ofera clientilor ei; Delia si fostul ginere al lui Basescu frecventeza cluburi unde sampania ajunge la 125.000 de euro; Jucausa Maria Iordanescu a facut mega-show la Breeze Mamaia

La adapostul celor 20 de milioane de dolari castigati pe merit din tenis, Simona Halep si-a permis sa faca cateva investitii in Constanta, orasul sau natal. Simona detine cateva imobile, a investit intr-un complex hotelier care se ridica in partea de nord a statiunii Mamaia si care ar trebui sa fie gata pana la finalul anului, dar detine si o cafenea. Situata pe strada Mircea cel Batran, nu departe de faleza Cazinoului din Constanta, cafeneaua poarta numele SH Cafe, initialele fiind dispuse pe o minge de tenis. De afacere se ocupa fratele Simonei, Nicolae, dar jucatoarea aflata pe locul doi in lume s-a implicat serios in planul de amenjare al localului. Un spatiu generos, in care in afara de cafea se poate servi si micul dejun, dar si pizza ori burgeri, potrivit Adevarul Pasionate de vacante scumpe, dar mai ales de lux, vedetele autohtone au grija ca o data pe an cel putin sa mearga intr-o destinatie extravaganta, unde sa se rasfete si mai ales sa se fotografieze. Vedetele aleg insula Mykonos pentru fitele la puterea 1.000. Vedete precum Delia, Bogdan "Syda" Ionescu, Alina Puscas, Cristina Badanoiu, Rodica Miron sau Cristina Dorobantu au ales si anul acesta ca destinatie de vacanta insula Mykonos. Insula greceasca este recunoscuta ca fiind cuibusorul distractiilor nebune, dar si una dintre cele mai scumpe statiuni. Cluburile si barurile sunt cele care au dus faima locului in intreaga lume, ajungand si la urechile romanilor. Asa se face ca vedetele autohtone au devenit cliente fidele la Paradise Club si Cavo Paradiso, cele mai cunoscute cluburi de vara din Europa. Chiar daca acolo se intra doar cu o rezervare in avans cu cateva saptamani sau cu o spaga considerabila, romanii fac sacrificii uriase pentru a ajunge cel putin o data intr-unul din celebrele cluburi, noteaza Libertatea Maria Iordanescu a facut un show de zile mari la Breeze Mamaia, unde a petrecut pana dimineata. Fiica fostului selectioner al echipei nationale a dansat pe mese pe muzica arabeasca si a atras privirile tuturor celor prezenti in club cu miscarile sale. Canicula care a pus stapanire pe Capitala in weekend-ul trecut a determinat-o pe Maria Iordanescu sa plece pe litoralul romanesc pentru a se racori. Si, logic, pentru a se si distra. Pentru ca este tanara, frumoasa si... singurica. Fata lui Anghel Iordanescu a facut un adevarat show la Breeze. Surprinzator, daca tinem cont de educatia primita in familie. Pentru ca este arhicunoscut faptul ca "generalul" este o persoana extrem de credincioasa. Cert este ca Maria a dat educatia religioasa pe... muzica arabeasca. De precizat ca Maria nu a consumat absolut deloc alcool. Nu a avut nevoie de niciun strop de licoare bahica pentru a se distra la maximum, scrie Cancan Pe 23 iulie, Ilinca Vandici a adus pe lume un baietel perfect sanatos care a adus multa bucurie in familia vedetei. Nespus de incantata de minunea care s-a petrecut in viata ei, Ilinca a publicat prima fotografie cu bebelusul. Ilinca Vandici a publicat pe contul sau de Facebook i fotografie cu manuta gingasului baietel pe care l-a adus pe lume in urma cu doar doua zile, cucerind inimile a peste zece mii de admiratori ai vedetei. "Si viata mea s-a schimbat pentru totdeauna...Cuvintele sunt de prisos in aceste momente asa ca, va salutam si va pupam cu drag, mami si ingerasul Zian!", a scris Ilinca Vandici pe reteaua de socializare, mandra de fiul sau si de rolul de proaspata mamica pe care va trebui sa-l ia in serios de acum incolo. Ilinca Vandici a nascut un baietel prin cezariana, care a avut 3,9 kilograme si 53,5 centimentri, primind nota 10 la nastere, conform Click Actorul Victor Rebengiuc a explicat de ce s-a implicat in campania pro-imunizare si ce l-a revoltat: rezistenta fanatica a unor parinti, pe de o parte, si minciuna statului, care a negat mult timp criza de seruri, pe de alta parte. Subiectul vaccinarii este unul dintre cele mai controversate in ultima perioada. Sunt voci vehemnte care sustin vaccinarea copiilor, la fel cum sunt si cele care sunt impotriva imunizarii, mai ales impotriva imunizarii obligatorii. Celebrul actor Victor Rebengiuc este de parere ca vaccinarea este benefica. Ba, mai mult, chiar s-a implicat in campania pro-imunizare. "Eu sunt vaccinat. Daca nu ma vaccinam, cine stie ce se intampla cu mine? N-au decat sa riste, dar e pacat pentru viata unui copil. E ceva fanatic. Am avut o discutie cu cineva. Era fanatic. Pai medicii sunt nebuni, fabricile de medicamente isi pot permite sa omoare oamenii cu vaccinurile? Nu poti sa crezi asa ceva, e fanatism, e inexplicabil", a declarat artistul citat de Digi24, informeaza Libertatea