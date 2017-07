Caru' cu vedete: Andra si Catalin Maruta s-au tatuat! Ce desene si-au facut cei doi soti; Melania Trump revine in forta cu un look sic de vara; Mirela Vaida, probleme de sanatate! A dat vestea trista in direct

Atat Andra, cat si Catalin Maruta si-au dorit demult sa-si faca desene pe piele, dar niciunul dintre ei nu a fost prea curajos. De data aceasta, cei doi soti si-au luat inima in dinti si s-au lasat pe mana artistilor care le-au facut tatuaje temporare. Gestul lor a fost imediat apreciat de fani. Este o vara indrazneata pentru Andra si Catalin Maruta. Solista si-a anuntat miercuri fanii ca s-a tatuat si a publicat pe retelele de socializare fotografii in care-i poate fi admirat gestul. Tatuajele sunt pe mana dreapta si pe omoplat si constau in desene cu trandafiri rosii si albastri. Artista a subliniat ca tatuajele sunt temporare si se vor serge ulterior, scrie Click Mirela Boureanu Vaida a dezvaluit ca ar fi trebuit sa fie cununata de Cristian Pomohaci, acuzat ca ar fi intretinut relatii sexuale cu mai multi minori. Prezentatoarea TV a precizat ca preotul a anulat, in ultimul moment, ceremonia. "Parintele Pomohaci trebuia sa ma cunune pe mine, ca preot, dar in ziua aceea a sunat si a spus ca nu mai poate ajuta", a spus Mirela Vaida la un post de televiziune. Surprinzator, vedeta nu il pune la zid pe Cristian Pomohaci si asteapta ca organele abilitate sa-si faca datoria. "Daca ii pupi mana preotului tu iti faci datoria de crestin in fata lui Dumnezeu, nu conteaza ce face el", a spus Mirela Vaida, citata de Cancan Adela Popescu, care in luna iunie a anului trecut a deveit mamica unui baietel, Alexandru, a aparut pentru prima oara in costum de baie. Vedeta, care este casatorita cu prezentatorul de televiziune Radu Valcan, se pregateste de vacanta. Si-a ales costumul de baie si le-a aratat si fanilor ei, intrebandu-i ce parere au despre alegerea ei. A ales un costum de baie din doua piese, de culoare albastra. Nu si-a aratat trupul in totalitate in costum de baie, avand grija sa se fotografieze de la mijloc in sus ti sa-si acopere zona abdomenului cu o esarfa, relateaza Libertatea N-am mai vazut-o pe Melania Trump la bratul lui Donald de mai bine de o saptamana, asa ca aparitia sa de ieri a fost una binevenita pentru fanii stilului acesteia. Iar Prima Doamna in varsta de 47 de ani nu a dezamagit, alegand pentru o vizita alaturi de presedintele american in localitatea Youngstown din Ohio o rochie cat se poate de varatica, roz cu broderie florala si cu model midi, bineinteles. Creatia apartine casei Monique Lhuillier si are valoarea de 1.795 de dolari, iar pantofii roz cu care si-a accesorizat tinuta sunt creati, evident, de Christian Louboutin, arata Click Mirela Vaida nu se simte deloc bine, dupa ce a scapat de o raceala, a dat de un nou necaz. Starea vedetei nu este deloc buna si a tinut sa-i anunte si pe telespectatori acest aspect. Prezentatoarea are o durere groaznica de cap, din cauza ca a venit cu parul ud si a stat in bataia aerului conditionat. "Nu suntem sanatosi. Ma doare capul crunt, nici nu va vad. Cel mai bine ar fi sa nu va mint si o sa vedeti ca astazi o sa fiu mai moale. Poate ca ma mai domoleste si pe mine durerea, pentru ca am venit ieri cu parul ud ca o zana, spalata proaspat, in bataia aerului conditionat..... nasul infundat, sunt praf", a spus Mirela Vaida, citata de Cancan.