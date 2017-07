Caru' cu vedete: Fratii Dolanescu si-au impartit dupa 8 ani averea de un milion de euro; Raluca Badulescu isi face vacanta cu actualul si fostul sot. "Plecam cu copilul"; Surpriza in tenisul romanesc. E gravida in luna a 3-a, dar tine sarcina ascunsa

Emotiile au luat sfarsit pentru Ionut si Dragos Dolanescu, dupa ani intregi de procese, termene si amanari. In urma mult asteptatei sentinte, fiecare dintre ei a ramas cu cate o casa, cu mai multe terenuri, dar si cu jumatate din drepturile de autor ale tatalui lor. Dragos Dolanescu (40 de ani) nu este tocmai multumit de sentinta data recent de tribunal, insa, satul de tot acest proces chinuitor, care s-a dovedit a fi un adevarat razboi al nervilor, el nu intentioneaza sa faca recurs: "In urma deciziei, eu voi ramane cu casa din Sinaia, cu cateva terenuri, dar si cu jumatate din drepturile de autor, evaluate, pe 70 de ani, la 114.000 de euro. S-au strans, intr-un cont, in cei noua ani de la decesul tatalui nostru, suma de 35.000 de euro, din drepturi de autor, pe care o vom imparti in mod egal. In plus, Ionut va trebui sa ma despagubeasca, in termen de trei luni, cu o diferenta de 42.000 de euro, mult prea putin, caci in mod normal ar fi trebuit sa-mi dea 200.000", a declarat Dragos Dolanescu, potrivit Click Aflata in ultima saptamana de filmari pentru sezonul II "Bravo, ai stil!", Raluca Badulescu se pregateste de cateva saptamani de respiro. Asa ca, pana va incepe din nou filmarile, Raluca Badulescu isi va face vacanta departe de Bucuresti, alaturi de fiul ei, dar si de actualul si fostul sot. Chiar daca s-a despartit de Vali Punga, barbatul cu care are un copil, Raluca Badulescu are o relatie mai mult decat perfecta cu acesta. Vali nu este doar prietenul cel mai bun al juratei de la "Bravo, ai stil!", ci si al sotului ei, Florin Stamin. Drept dovada ca nu este deloc gelos ca fiul lui, Alex, il numeste "tata"si pe actualul sot al Ralucai. Tinand cont de prietenia dintre ei, cei patru isi fac periodic vacantele impreuna. "Plecam cu copilul in vacanta la Madrid, la Vali, fostul meu sot, "tata 1" al copilului. Alex are doi tati: pe Vali - tata 1 si pe Florin - tata 2. Copilul asa le spune", ne-a declarat Raluca, noteaza Libertatea Andreea Mitu si logodnicul ei, celebrul "Pervers de la gradinita", (cum a fost numit, cu umor, fiindca a urmarit-o pe Simona Patruleasa la gradinita, nefiind vorba nicidecum de vreun pedofil - intreaga poveste AICI) vor deveni parinti. Tenismena este insarcinata in trei luni si urmeaza sa nasca la inceputul anului viitor. Andreea Mitu s-a logodit, la finalul anului trecut, cu "Perversul de la gradinita", ajuns cunoscut dupa ce a urmarit-o pe bicicleta pe Simona Patruleasa atunci cand prezentatoarea TV isi ducea fetita la gradinita. El s-a holbat atunci prin poarta institutiei, fara sa ii pese ca ar putea trezi suspiciuni serioase celor care se ocupau de paza gradinitei. Andreea Mitu este insarcinata in trei luni, astfel ca ea si cel poreclit "Perversul" vor deveni parinti la inceputul anului viitor. Tenismena si logodnicul ei au decis, insa, sa tina sarcina ascunsa, pentru a nu atrage prea mult atentia asupra lor, scrie Cancan Reunirea cupului prezidential la Casa Alba, dupa cateva luni in care Melania si Donald Trump au locuit separat, unul la New York si celalalt la Washington, a adus numai lucruri bune. Atitudinea celor doi in public s-a schimbat considerabil, iar cea mai recenta actiune, in Ohio, a adus si un sarut pe bune. Ei bine, da, Melania si Donald Trump s-au sarutat in public, lasand in urma lunile in care au parut mai degraba un cuplu in pragul divortului decat o familie in adevaratul sens al cuvantului. S-a intamplat marti, 25 iulie, in Ohio, inaintea unui discurs al presedintelui SUA in fata sustinatorilor sai. Se pare ca recenta vizita in capitala iubirii, Paris, i-a vindecat pe Melania si pe Donald Trump de orice inhibitii si i-a ajutat sa fie mai degajati in public. Gestul celor doi vine dupa luni intregi in care Melania i-a refuzat mana sotului ei sau l-a privit dusmanos in timpul vizitelor oficiale in Asia si in Europa, informeaza Click Cezar Ouatu a facut anuntul, dupa ce s-a afisat in public, la un eveniment monden, alaturi de viitoarea sa sotie. Artistul a spus ca-si doreste o familie cu femeia pe care o iubeste intens. Chiar daca in trecut a trecut printr-o experienta nu tocmai placuta, atunci cand a fost parasit de femeia pe care o ceruse de sotie, Cezar Ouatu isi face din nou planuri fe casatorie. "E apogeul experienteii si maturitatii mele sentimentale. Si nu ma voi casatori pentru ca asa trebuie, sa ajungi la biserica. Eu cred mai mult in acea conexiune puternica ce da nastere la copii, cred in relatia puternica cu femeia pe care o iubesc. Multi se casatoresc de forma, iar apoi nimic. Actualmente iubesc. E o fata de care ma leaga ceva momente si ani buni. Am ajuns la o maturitate in care pot sa-mi doresc cu capul sus acest lucru, imi doresc o familie, o viata normala. Si da, recunosc asta, chiar daca noi, ca persoane publice ne fofilam de multe ori!", a declarat artistul, conform Libertatea