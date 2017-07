Caru' cu Vedete: Ultimele ore din viata Emiliei Bubulac. Cum si-a gasit sotul mort; Cel mai selectionat fotbalist roman a redeschis razboiul cu sotia. Au divortat, dar nu se inteleg la bani; Dan Negru si Teo schimba intre ei televiziunile?

Silvana Riciu, colega de scena cu regretata Emilia Bubulac, si Lucia Bubulac, nepoata cantaretei de muzica populara, au povestit drama prin care artista a trecut in ultimele sale ore de viata. Tragedie cumplita pentru rudele solistei de muzica populara Emilia Bubulac! Netrebnica moarte a lovit nemilos si a luat doua suflete, din aceeasi familie, in decurs de 24 de ore. Solista Emilia Bubulac a facut infarct dupa ce si-a gasit sotul mort, in casa, apoi si-a dat sufletul pe un pat de la Spitalul Municipal. Toate detaliile ne-au fost povestite de Lucia Bubulac, nepoata femeii decedate.Ceea ce initial banuiam a fi o coincidenta de nume s-a adeverit ieri, dupa ce am contactat-o telefonic pe Lucia Bubulac, femeia cu care solistul Catalin Crisan a fost casatorit pana in anul 2009. Ea ne-a confirmat ca Emilia Bubulac, cantareata de muzica populara originara din Gorj, care s-a stins ieri, la 68 de ani, ii era matusa. "Este adevarat, Emilia Bubulac era ruda cu noi. Sotul ei era var primar cu tatal meu, mie imi era matusa. Vestea ne-a socat pe toti, este o situatie incredibila. Sotul Emiliei, Basarab Bubulac, a murit ieri (joi, 27 iulie). Era un eminent profesor, o persoana discreta, care nu dorea expunere publica. Locuiau in Bucuresti, intr-un bloc din zona 13 Septembrie. Emilia a iesit joi dimineata, in jurul orei 9.00, sa isi plimbe cainele, iar cand s-a intors si-a gasit sotul cazut in casa. Facuse infarct si murise. S-a speriat, a alertat o vecina si, din fericire, a avut inspiratia sa lase usa intredeschisa, pentru ca si ei i s-a facut rau si s-a prabusit. Era suferinda, urma un tratament, insa socul de a-si gasi sotul mort a fost coplesitor pentru ea. Politia, medicii au putut intra fara a sparge usa", a povestit Lucia Bubulac pentru Click! Dat fiind faptul ca-i foarte emotiv, Liviu Varciu nu se va afla in spital atunci cand se va naste fetita lui! Actorul nu vrea sa ajunga si el pe mana medicilor. Faptul ca va deveni tata pentru a doua oara, l-a dat gata pe Liviu Varciu inca de cand a aflat fericita veste. Momentul venirii pe lume a celei de-a doua fete este asteptat cu nerabdare de artist. Liviu s-a documentat cu tot ce este necesar sa-i cumpere micutei, iar de saptamana viitoare va trece la treaba. "De marti imi iau inima in dinti si incepem pregatirile. Am deja o lista foarte mare de cumparaturi. Iti doresti ca sufletul din sufletul tau sa aiba tot ce nu ai avut tu. Cand vorbesc despre fetita mea, am emotii.Trebuie sa-i iau patut, carucior, tot ce-i trebuie", a dezvaluit actorul. Potrivit propriilor marturisiri, bebelusa se va naste la jumatatea lunii septembrie. Surprinzator, vedeta TV a spus ca nu se va afla nici macar in spital, si cu atat mai putin in sala de nasteri, pentru a filma momentul venirii pe lume a micutei, scrie Libertatea Dorinel Munteanu, unul dintre liderii "Generatiei de Aur", continua razboiul cu Simona, femeia cu care a fost casatorit timp de 27 de ani. Desi, initial, s-au inteles pentru avere, fosta sotie a antrenorului a deschis un nou proces privind impartirea banilor. Procesul de partaj a inceput in 2015, cei doi nu au reusit sa se inteleaga, iar fiecare a sperat sa obtina o felie cat mai mare din avere. La finalul anului trecut, Dorinel Munteau si sotia acestuia au cerut magistratilor sa suspende judecarea cauzei. Cei doi nu au ajuns, totusi, la un acord in ceea ce priveste impartirea averii, 650.000 de euro. Motiv pentru care sotia fostului component al "Generatiei de Aur" a deschis un nou proces la Judecatoria Resita. Instanta a decis ca, pe 11 octombrie, sa aiba loc prima infatisare. Simona este decisa sa obtina cat mai mult de pe urma divortului. Insa nici Dorinel Munteanu nu renunta la lupta si este hotarat sa continue razboiul cu femeia care i-a fost alaturi timp de 27 de ani, anunta CanCan Antena 1 este la un pas de a pierde cea mai buna piesa de pe tabla ei de sah, regele, odata cu decizia lui Dan Negru de a se transfera la Kanal D. Prezentatorul tv, care vreme de 17 ani a fost in topul audientelor cu show-urile de divertisment, se afla in negocieri avansate cu postul tv turcesc. Dan Negru (47 de ani) este adesea tinta glumelor colegilor sai de breasla, care il apostrofeaza ca va iesi la pensie de la Antena 1. Cu o vechime la acest post tv de mai bine de 17 ani, timp in care si-a meritat cu prisosinta salariul de mii de euro, Dan a prezentat show-uri cu recorduri de audienta, printre care "Ciao, Darwin!", "Te pui cu blondele", "Next Star", "Serif de Romania", dar si deja traditionalele programe de Revelion, care l-au propulsat in Cartea Recordurilor. Iata insa ca aceste performante nu i-au lasat indiferenti pe sefii de la Kanal D, post tv care a crescut spectaculos in ultimii doi ani. Oferta financiara, spun gurile rele, ar fi aproape tripla fata de actualul salariu al lui Negru, plus ca va avea si multe bonusuri. Dan a fost vazut saptamana trecuta in sediul televiziunii rivale, ba chiar a fost oprit pe holuri de angajati, care l-au felicitat pentru curajul de a intra la negocieri, relateaza Click Desi are studii superioare de specialitate, artistul nu a primit niciodata vreo propunere de a fi jurat in vreo emisiune TV. Marcel Pavel riposteaza tocmai pentru ca nu intelege pe ce criterii se face selectia. Este considerat, pe buna dreptate, artistul cu una dintre cele mai bune voci masculine din show-bizzul autohton. In plus, are si studii de specialitate superioare! Cu toate acestea, Marcel Pavel nu a facut niciodata parte din vreun proiect tv. Desi i s-ar potrivi ca o manusa rolul de jurat, producatorii tv il ocolesc, iar artistul nu intelege care este motivul. "Nu am avut propuneri. Nici macar ca jurat. Aici e o problema, pe care chiar nu am inteles-o.Poate sunt unii care se pricep mai bine decat mine la muzica, habar nu am, desi am si eu niste studii superioare muzicale. Depinde cum vede producatorul partea aceasta. Nu am insistat, dar daca ar exista o propunere, as accepta-o cu mare placere", a declarat Marcel Pavel, potrivit Libertatea