Caru' cu vedete: Vedete lasate cu ochii in soare chiar inainte de a ajunge la altar; Ilie Nastase, la un pas de o mare nenorocire dupa un nou scandal cu Brigitte. Sotia si amanta au dat nas in nas pe plaja milionarilor; Johnny Depp, atacat de o lebada la filmari

Brad Pitt, parasit de Gwyneth Paltrow. S-au cunoscut pe platourile de filmare din "Seven" si a fost dragoste la prima vedere. Iubirea a durat pana in momentul in care Gwyneth a decis sa-l paraseasca pe Brad, fix inainte de nunta, in 1997. Motivul a fost unul simplu, actrita nu era pregatita sa faca pasul cel mare! Hugh Hefner si Crystal Harris. Nunta era planificata pentru 2011,dar Harris a anulat-o cu doar cinci zile inainte. La putin timp dupa, aceasta s-a hotarat sa ii mai dea o sansa si sa se intoarca la el. Cei doi s-au casatorit de Revelion, dupa care Crystal a decis sa-l paraseasca pe actor definitiv, noteaza Click. Ilie Nastase si Brigitte Sfat au revenit de la Saint Tropez, unde fostul tenismen si-a sarbatorit ziua de nastere. Caldura mare din Capitala i-a determinat pe cei doi sa se "refugieze" pe litoralul romanesc, la Mamaia. Cuplul a participat la o petrecere, dupa care s-a retras in apartamentul pe care il detine in Caelia Residence. Unde a inceput un scandal in toata regula. S-au aruncat vorbe grele pana spre dimineata. Cert este ca s-au certat groaznic, iar vecinii au fost, pur si simplu, oripilati de ce le-au auzit urechile, informeaza Cancan. Draga Madalina Balan, iti doresc succes cu noul tau proiect, si ma bucur sincer pentru evolutia ta profesionala! Sunt convinsa ca va fi un succes, asta pentru ca te stiu de vreo zece ani, de cand intr-un fel te-am si stiu ca iti pui tot sufletul si toata energia ca lucrurile sa iasa bine! Acum a venit momentul sa arati ce poti, iar eu una iti predau stafeta cu satisfactia ca un om bun ca tine are sansa sa prezinte o emisiune de prime time!!! Mult succes, Mada! Sunt cu ochii pe tine!", a scris Adriana Bahmuteanu pe Facebook, potrivit Libertatea A stat ore in sir ud leoarca! Actorul Johnny Depp s-a chinuit ingrozitor sa joace intr-o scena in care trebuia sa apara in apropierea unei lebede. Cum intra in lac, pasarea se napustea asupra lui furioasa. Cunoscut mai ales pentru aparitiile sale in franciza "Piratii din Caraibe", Johnny Depp (54 de ani) a trecut prin momente de groaza recent. In timp ce filma pentru noua pelicula "Richard Says Goodbye", in Canada, a fost atacat de o lebada. Timp de patru ore a stat ud leoarca tot incercand sa turneze o scena in apropiere de pasare, precizeaza Click Dani Otil nu se mai fereste si si-a asumat relatia pe care o are! Matinalul a facut asta pentru prima data cu o femeie, dupa despartirea de Mihaela Radulescu. Dani Otil si-a luat iubita, duminica, si au iesit impreuna la plaja. Matinalul nu se mai ascunde si a iesit in public cu femeia care i-a luat locul Mihaelei Radulescu in viata lui. Vedeta TV a postat pe pagina personala de Facebook si o poza de pe plaja, insa a pastrat misterul cu privire la identitatea domnisoarei careia i-a surprins in poza numai un picior, scrie Cancan.