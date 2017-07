Caru' cu vedete: Vecinii milionari povestesc ca a fost macel intre sotii Nastase. Cine l-a umplut pe Ilie de vanatai; Gheorghe Gheorghiu face senzatie pe Litoral cu incaltari de culori diferite; Cum arata Anda Adam la plaja cand crede ca nu o vede nimeni

Cu peste 25 de ani de relatie si trei baieti minunati impreuna, Dan Bittman si Liliana Stefan au hotarat ca este timpul sa apara impreuna la tv, ca un cuplu solid si fericit. Cei doi au vorbit pentru prima data despre relatia lor, despre copii si, mai ales, despre cel care are ultimul cuvant de spus in casa. Si nu, nu este Dan. Dan Bittman este un cantaret extrem de iubit si curtat de multe femei. Chiar si asa, Liliana, iubita artistului si mama celor trei baieti ai sai, nu este geloasa, constienta fiind de relatia solida pe care o au si iubirea pe care i-o poarta barbatul de langa ea, informeaza Click. Marturisirile facute de vecinii cuplului Brigitte-Ilie par confirmate de imaginile pe care Cancan vi le prezinta in exclusivitate cu fostul nr. 1 ATP. Ilie Nastase a aparut pe plaja milionarilor cu vanatai! Cu toate ca fostul tenismen ar fi incercat sa ascunda urmele "agresiunii" cu ceva fond de ten, urmele au fost evidente. Brigitte si Ilie Nastase au dat nas in nas cu Cici, cea care s-a aflat in centrul unui alt scandal groaznic cu sotia fostului tenismen. Anul trecut, in noiembrie, Brigitte si-a luat inima in dinti si a mers chiar acasa la cea despre care spune ca-i este amanta lui Ilie. A vrut sa vada cu ochii ei locul in care crede ca este inselata, scrie Cancan. Gheorghe Gheorghiu a adus cu el o parte din excentrismul Americii, tara al carei rezident este. Turistii prezenti pe Litoral au fost uimiti de noile sale melodii, insa ceea ce i-a facut cu adevarat sa se frece la ochi a fost momentul in care i-au vazut incaltarile, fiecare pantof fiind de culoare diferita. Uimirea admiratorilor sai a fost mare, cunoscatorii muzicii sale stiindu-l pe artist drept etalon pentru linia vestimentara sobra pe care a afisat-o de fiecare data cand s-a prezentat in fata publicului. Insa influenta celebrelor mall-uri de peste Ocean l-a facut pe artist sa imprumute anumite capitole de moda ce ies din limita obisnuitului, mai ales in tara unde este popular, noteaza Libertatea. Frumoasa Antonia traieste de cativa ani o poveste de dragoste ca-n basme cu cantaretul Alex Velea, alaturi de care are si doi baietei, pe Dominic si Akim. Cei doi se iubesc foarte mult si recent au decis sa colaboreze pe plan artistic, pentru ca Alex Velea a aparut pentru prima data intr-un videoclip al Antoniei. Indragita cantareata a petrecut o perioada in Italia, alaturi de Maya, fiica ei din casatoria cu Vincenzo Castellano. Artista are cu cine sa semene la frumusete. Mama Antoniei, Denise Iacobescu, a implinit de curand frumoasa varsta de 50 de ani, iar modul in care arata i-a atras renumele de cea mai sexy bunicuta din showbiz-ul romanesc, precizeaza Cancan. In pictoriale e perfecta! Ten impecabil, bronz uniform, picioare si brate tonifiate si mai ales un abdomen de nota zece. In mediul online, Anda Adam face ravagii cu trupul ei "sculptat", in realitate insa, vedeta nu e deloc supla, iar colaceii din jurul burtii parca "striga" dupa sala si dieta. Ce s-ar face vedetele fara programele de editat poze! Culmea e ca unele exagereaza in asa hal ca nici fanii nu le mai recunosc pe strada. E si cazul Andei Adam (37 de ani), o impatimita o fitness-ului candva, care insa de ceva vreme pare sa fi dat in patima dulciurilor, anunta Click