Caru' cu vedete: Vedetele s-au "clonat" pentru televiziuni rivale; Ani Cretu, atac dur la adresa celor care au jignit-o in scandalul vaccinarii obligatorii; Adevarul despre vanataile care i-au "invadat" fata lui Ilie Nastase

Se apropie toamna, iar televiziunile filmeaza din greu pentru show-uri, emisiuni sau telenovele. Se pare insa ca vedetele s-au imputinat, din moment ce mai multe posturi TV rivale au apelat la aceleasi fete pentru proiectele noi. Cea mai mare surpriza vine din partea Andreei Ibacka (31 de ani), pe care o vedeti zilnic in reluare, la Acasa Gold, in telenovela "Ingeri pierduti". Ei bine, pe sotia lui Cabral o veti urmari si in doua proiecte noi, dar la posturi diferite. Ea a concurat in Franta, la show-ul de aventura "Fort Boyard", care va fi difuzat din toamna, la PRO TV, apoi s-a pus pe treaba pentru serialul de la Happy Channel, filmat integral cu telefonul mobil. Andreea va aparea in continuarea proiectului "Cand mama nu-i acasa", intitulata "O gramada de caramele". In aceeasi productie ii veti vedea atat pe Doinita Oancea (34 de ani), cat si pe Augustin Viziru (36 de ani), si ei raspanditi pe toate canalele tv. Cei doi fac cuplu si in serialul de la Acasa Gold, "Ingeri pierduti", si separat apar in diferite show-uri de aventura: Doinita, la "Fort Boyard" (PRO TV), iar Augustin, la "Aventura cu patru stele" (Antena 1), potrivit Click Dupa ce a intrat in conflict cu Serban Huidu, cel care i-a si fost coleg, acum vedeta face public un alt mesaj dur. "Toti cei care au incercat sa ma muste de fund, cred ca s-au cam dat cap in cap. Am fund mic, ca am doar 42 de kilograme. Sa-i Fereasca Dumnezeu sa intre in papucii mei zilnici, sa traisca ce traiesc eu zilnic. Orice parinte vrea sa-si apere copilul. Daca eu crap maine, ei ce fac? Mi-l vaccineaza ca pe vite? Nu sunt nici pro, nici contra, dar nu mi se pare normal sa fie obligatoriu. Ceea ce fac eu este sa promovez informatia, nu sa spun ca sunt pro sau contra vaccin. Orice parinte cu scaun la cap nu si-ar dori raul copilului meu. Daca eu nu lupt, ca mama, atunci cine? Numai eu stiu cat am tras ca acest copil sa se nasca sanatos, sa vina pe lume sanatos. Am stat cu perfuzia in mana de cand eram gravida in luna a 5-a. Celor care ma musca de fund le doresc fericire si lumina. Numai eu stiu cat am tras cu copilul, de am ajuns la clinici, la nutritionisti, de m-am imprumutat de bani. Daca ii dau 3 boabe de porumb, face scaun 3 zile non-stop. Poate manca doar cateva alimente. Nu e usor. E dreptul meu sa aleg pentru copilul meu. Sa vaccineze cine vrea, cine nu, nu", sustine actrita Ani Cretu, scrie Libertatea Brigitte Sfat si Ilie Nastase s-au certat groaznic in apartamentul pe care cuplul il detine in Caelia Residence. Scandalul in toata regula a durat pana duminica dimineata, s-au aruncat vorbe grele, iar vecinii au fost, pur si simplu, oripilati de ce le-au auzit urechile. La doar cateva ore distanta, Ilie Nastase a aparut pe plaja milionarilor cu vanatai pe fata. Fostul tenismen nu le avea, insa, de la Brigitte Sfat. Chiar daca vecinii au sustinut ca intre cei doi ar fi existat si un schimb de lovituri, lucrurile nu stau deloc asa. Ilie si Brigitte si-au aruncat doar vorbe greu de reprodus. Nu a existat si bataie. Iar vanataile sunt rezultatul unei operatii suferita de fostul tenismen in urma cu doar cateva zile. Medicii i-au facut lui "Nasty" un lifing facial, care este asociat cu interventia chirurgicala clasica de intindere si ridicare a pielii la nivelul fetei. Dupa operatie, pot aparea mici umflaturi sau vanatai la nivelul pielii, care, in cel mult trei-patru zile, dispar. Totul se trage de la colagen. Exact asta a patit si Ilie Nastase. Degeaba a incercat fostul tenismen sa ascunda urmele cu ceva fond de ten. Nu a avut deloc succes, noteaza Cancan A trecut mai bine de un deceniu de cand Monica Gabor (29 de ani) s-a transformat din Cenusareasa in printesa! Dupa traiul luxos de la Izvorani, alaturi de fostul sot, Irinel Columbeanu, Moni l-a prins din nou pe Dumnezeu de un picior, dar pe taram american. Actualul iubit, chinezul Mr. Pink, o trateaza ca pe o regina si chiar i-a dat actiuni din afacerile lui. Asta inseamna ca Moni nu someaza in SUA, ci merge la serviciu, dar nu va inchipuiti ca oricum. Tanara din Bacau conduce o limuzina Rolls Royce Wraith, in valoare de 300.000 de dolari, primita cadou de la logodnicul ei asiatic, iar la munca are parte tot de lux. Moni s-a instalat in biroul iubitului, situat intr-o cladire de pe Rodeo Drive, celebrul bulevard din Beverly Hills. Intrebata recent, intr-un interviu pentru revista OK!, daca are vreo functie in compania iubitului, Moni a declarat: "Da, si mi-a spus si ca-mi va da actiuni din iGoLive, aplicatia de livestreaming dezvoltata de el", conform Click De cand l-a nascut pe Adam, cantareata Anna Lesko si-a dorit ca micutul sa invete atat limba romana, cat si rusa, limba ei materna. Artista nu a luat in calcul faptul ca mutarea ei in Romania a facut-o sa mai uite din cuvinte si expresii. Astfel ca Anna Lesko si fiul ei au ajuns sa invete impreuna limba rusa. Zilele trecute, Anna Lesko s-a intors din vacanta pe care si-a petrecut-o alaturi de fiul ei, Adam, si Adrian, partenerul ei de viata. Aceasta vacanta a facut-o pe Lesko sa-si dea seama cat de repede a crescut fiul ei si mai ales cat de greu este sa tina pasul cu el. Cantareata si-a dorit ca Adam sa cunoasca si limba rusa, insa si-a dat seama ca nici ea nu o mai stie foarte bine. "A fost prima lui vacanta pe care el a inteles-o cu adevarat. Zic asta pentru ca am observat ca toate emotiile pe care le traieste mi le comunica, le analizeaza cu mine, nu mai sta singur si se gandeste. Vorbeste mult, mult de tot. Eu am si uitat rusa, dar acum, cu ocazia asta, daca tot mi-am pus in cap sa-l invat sa vorbeasca limba mea materna, atunci a trebuit sa fac niste eforturi", a declarat artista, informeaza Libertatea