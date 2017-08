Caru' cu vedete: ​Kate Moss, sedinta foto incendiara. A pozat topless, la bordul unui elicopter; Andreea Esca, revoltata atunci cand a vazut acest mesaj; Dana Rogoz, criticata ca isi editeaza pozele

Dana Rogoz (31 de ani) este una dintre cele mai frumoase si mai de succes femei din showbizul romanesc, dar nici ea nu scapa "netaxata" de atentia neiertatoare a internautilor. Recent, ea a fost criticata ca isi modifica fotografiile de pe Internet pentru a arata mai bine. Dana Rogoz a publicat pe contul sau de Facebook o imagine in care pare ca se afla pe plaja unei insule exotice, imbracata intr-un costum de baie sexy si avand langa ea o sticla cu lotiune de soare. Mai multi internauti, care-i urmaresc pagina online, au criticat mai in gluma, mai in serios ca "se vede Photoshop-ul", adica se observa ca este o poza editata, scrie Click Pe langa timpul petrecut pe scena ori la filmari, Lora este o artista care dovedeste ca stie sa se si distreze. Vedeta a facut o mica incursiune intr-un parc de distractie din Capitala, unde a avut o experienta pe cinste! Lora si-a luat prietenii si a mers intr-un loc preferat de copii, unde s-a simtit si ea la fel ca in copilarie. Vedeta si-a incercat puterile la un aparat de masurare a fortei pumnului, cel putin la nivel demonstrativ, iar rezultatul a fost pe masura. Lora zambea toata, mandra de ipostaza in care a fost imortalizata intr-o fotografie mai...neobisnuita! Lora, pe numele complet Laura Petrescu, este o cantareata de muzica dance, nascuta pe 23 iulie 1982, la Vaslui, noteaza Cancan. Kate Moss este la inaltime - la propriu si la figurat. Modelul in varsta de 43 de ani a realizat un pictorial incendiar in Italia, deasupra coastei Amalfi, in Italia, la bordul unui elicopter. Kate Moss a pozat topless, fiind acoperita doar de o blana alba. Nu este clar pentru ce firma a fost realizat acest pictorial, insa cu siguranta rezultatul va fi unul uimitor. O arata si fotografiile surprinse de paparazzi. Kate Moss sta pe marginea elicopterului, cu pieptul dezgolit, avand umerii acoperiti de blana alba, informeaza Libertatea. Stirista Andreea Esca a cazut si ea victima "vanatorilor de like-uri"dupa ce la fel au patit, chiar de mai multe ori, mai multe vedete de la noi, precum Antonia, Delia si Andra. Persoane rau intentionate s-au folosit de identitatea lor pentru a face bani in mediul online! Jurnalista a avertizat pe toata lumea de escrocherie, explicand ca identitatea ei pe Facebook este cunoscuta de toata lumea iar orice cont nou care se foloseste de imaginea si numele ei este doar un fals. Ansdreea Esca a criticat persoanele care s-au gandit sa organizeze un fals concursc in numele ei, dioar pentru a obtine "Like-uri" care apoi sa fie "convertite" intr-o suma de bani, relateaza Cancan. Adela Popescu se bucura de prima vacanta departe de casa cu micutul Alexndru, iar atmosfera relaxata de pe insula greceasca Naxos se pare ca o face sa se gandeasca la un frate sau o surioara pentru fiul ei. Iata detaliul care a dat-o de gol. Aflata intr-un concediu de doua saptamani in Grecia, impreuna cu Radu Valcan si cu fiul lor, Alexandru, Adela Popescu (30 de ani) nu a renuntat cu totul la munca. Vedeta scrie in continuare pe blogul personal, unde a publicat recent un articol in cadrul unei campanii de promovare a alaptarii, precizeaza Click