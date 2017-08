Caru' cu vedete: Anamaria Prodan, pusa la zid pentru rochia din piele de sarpe; Fiul lui Liviu Vasilica, reactie halucinanta la adresa unui prezentator de la TVR; Ex-iubitul Elenei Udrea a lovit decisiv: a combinat-o pe fosta doamna Flanco

Ce putea sa le "incaiere" pe Iulia Albu si Anamaria Prodan decat o piesa vestimentara? Rochia din imitatie de piele de sarpe, semnata Ermanno Scervino, cu care sexy-impresara a facut furori la filmarile emisiunii "Gospodar fara pereche" de la Pro Tv , a carei gazda este, i-a atras imediat atentia celebrului fashion-editor, care a remarcat tinuta si a reactionat pe contul ei de socializare. Laudele au curs in cascada pentru Anamaria Prodan la scurt timp dupa ce s-a afisat cu rochia ei, imitatie din piele de sarpe, pe contul de Instagram, dar doar din partea admiratorilor, nu si a criticilor de moda. Iulia Albu a sesizat imediat modelul purtat de impresara si desi in trecut Nicole Scherzinger a atras toate privirile la Cannes pe covorul rosu cu aceeasi tinuta, fashion-editorul a avut cateva remarci de facut pentru vedeta noastra.Nici macar faptul ca tinuta mulata croita dintr-un material cu impremeu din piele de sarpe i-a pus silueta supla in valoare prezentatoarei Pro Tv nu a contat pentru Iulia Albu. "Anamaria Prodan a jupuit 50 de serpi pentru o rochie. Stiti cat urasc aceste lucruri, dar cel mai tare si cel mai tare urasc accesorizarea cu ceasul si acele bratari", a punctat Iulia Albu pe contul ei de socializare, noteaza Click Florin Vasilica a fost invitat la editia de miercuri, 2 august 2017, a emisiunii "Pulsul Zilei", moderata de Radu Andrei Tudor la Televiziunea Nationala. Cantaretul de muzica populara a fost deranjat de faptul ca timpul care i-a fost alocat in emisiunea respectiva a fost foarte scurt. Timpul alocat lui Florin Vasilica a fost scurtat de faptul ca erau alte evenimente in desfasurare. "Imi pare rau ca, dupa 30 de ani de zile in care am crescut in televiziuni si dupa 3 ani de zile de cand am renuntat la colaborarea cu TVR, am acceptat sa imi calc pe principii si sa particip la o emisiune de-a acestui post TV. Imi cer scuze fata de admiratorii mei, ca poate s-au uitat si nu am apucat sa le spun sau transmit mai nimic, si le promit, in continuare, aparitii la posturi de televiziune unde ti se ofera timp sa exprimi cat de cat ceva. Pacat! Televiziunea Romana colcaia de profesionisti pe vremuri. Am prins acele vremuri, am si colaborat cu multi dintre acestia si va ramane mereu o mare onoare pentru mine. Din pacate, acele vremuri de glorie ale acestei televiziuni au apus", a declarat acesta, potrivit Libertatea In urma cu doi ani, Elena Udrea regasea fiorii dragostei dupa divortul de Dorin Cocos, fiind cucerita de farmecele lui Valentin Chifu. Relatia lor a durat o perioada si a fost presarata cu intalniri romantice si sarutari adolescentine, insa, la un moment dat, totul s-a terminat. Dupa ce si-a revenit in urma despartirii de "blonda de la Cotroceni", Valentin a pornit o adevarata "campanie" de cucerire a Gabrielei Onete (ex-Ghenea), cea care a divortat de milionarul Marius Ghenea, "taticul" brandurilor Flanco si Flamingo. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca eforturile lui Chifu au dat, in sfarsit, roade, insa drumul a fost presarat cu foarte multe obstacole, cel mai mare dintre acestea fiind nimeni altul decat boss-ul de la Consiliul Concurentei. Oficial, dupa ce s-a chinuit teribil sa o cucereasca pe Gabriela, Valentin Chifu a reusit sa loveasca decisiv si sa o combine pe fosta doamna Flanco! Cei doi nu isi mai ascund deloc relatia si au iesit in oras pentru o cina intima, intr-unul dintre cele mai scumpe restaurante din Capitala! Gesturile lor au dovedit ca nu se mai feresc deloc de cei din jur, iar rabdarea de fier de care a dat dovada fostul iubit al Elenei Udrea a meritat din plin, scrie Cancan Se vrea sexy pentru noul iubit! Cantareata Celine Dion a fost surprinsa cu sutienul la vedere pe strada, la Paris. Era impreuna cu dansatorul mult mai tanar, Pepe Munoz, pe care il tinea strans de brat. E topita dupa iubitul tinerel! Cantareata Celine Dion (49 de ani) nu se mai fereste de nimeni ca s-a indragostit la un an si jumatate de la moartea sotului sau, Rene Angelil. Ea a fost surprinsa, marti, 1 august, plimbandu-se la brat cu dansatorul spaniol, Pepe Munoz (32 de ani), pe strazile Parisului. Au iesit impreuna de la Hotelul Ritz, tot lipiti unul de altul, si apoi au colindat mult prin centrul "orasului indragostitilor". Trecatorii se uitau ca la urs dupa ei. Tinuta curioasa a vedetei, cu sutienul la vedere, a atras cele mai multe priviri. Celine traieste in sfarsit, din nou, bucuriile dragostei. Alesul sau este dansatorul spaniol Pepe Munoz, in varsta de numai 32 de ani. Artista, care a ramas cu uriasa avere de 800 milioane de dolari, dupa decesul partenerului sau, nu este deranjata ca iubitul tinerel este sarac. Inainte de a ajunge sa danseze pentru Celine, Munoz se producea pe strazile din Madrid, asteptand ca trecatorii sa-i dea cativa banuti pentru dansul lui, conform Click Operat pe corzile vocale. Una dintre cele mai cunoscute voci ale rockului romanesc, solistul trupei Krypton a suferit ieri o operatie pe corzile vocale, una riscanta, dar necesara pentru ca vocea sa sa ramana inconfundabila si pe viitor. De profesie doctor, artistul a fost obligat sa treaca printr-o astfel de experienta chirurgicala, caci exista riscul sa-si piarda vocea. In urma operatiei, ce a avut loc la Spitalul Panduri, Gabi "Gurita" Nicolau va avea nevoie de o perioada de pauza vocala recomandata, motiv pentru care nu va mai aparea alaturi de trupa cu care a scris istorie in rockul romanesc probabil pana la inceputul lunii septembrie. Cum pauza vocala este luata in serios de Nicolau si n-am putut lua legatura cu el, colegii sai de trupa ne-au asigurat ca solistul este foarte bine, operatia nu a fost una complicata ori dictata de o urgenta medicala si a fost facuta acum, intr-o perioada mai aerisita din punct de vedere al concertelor formatiei Krypton, informeaza Libertatea