Caru' cu Vedete: Raduleasca se simte mai bine goala decat imbracata. Cele mai sexy poze ale divei de 48 de ani; Sotul Oanei Zavoranu a dat "spargerea" la banca! A iesit in fuga cu o geanta doldora de bani; Ex-ministrul Ioan Rus are o "nora" model. Bomba de la Liga sexy si-a aratat... "ursuletul"!

Jurata de la "Romanii au talent" (PRO TV) se simte mai bine goala decat imbracata, iar relatia cu austriacul Felix Baumgartner (48 de ani) a ajutat-o sa-si puna si mai bine in evidenta senzualitatea. Cea mai recenta poza a ei a facut iures pe Internet. In 3 august, in ziua in care Mihaela Radulescu a implinit 48 de ani, Felix Baumgartner a pus pe Instagram o fotografie demna de Playboy, in care iubita lui isi etaleaza, intr-o pozitie sexy, fundul tare ca piatra, fara pic de celulita. Slipii tanga au lasat la vedere toate partile intime, spre deliciul fanilor care ii urmaresc pe cei doi pe retelele sociale. "Capitan in pericol! Uitati-va ce pirat sexy incearca sa intre in barca mea", a scris sportivul austriac in dreptul fotografiei, care a strans peste 1.000 de aprecieri. Actiunea s-a petrecut in piscina vilei din Monaco, in care locuiesc cei doi indragostiti. Nu este prima data cand Mihaela socheaza si isi arata prea multi centimetri de piele, relateaza Click Fiica lui Marius Teicu a fost inmormantata. Patricia a murit de leucemie, la 41 de ani, dupa ce in urma cu doi ani a descoperit ca sufera de boala crunta. Compozitorul a facut primele declaratii, dupa ce unica lui fata a fost condusa pe ultimul drum. Fiica lui Marius Teicu a fost inmormantata. Coplesit de durere, compozitorul a facut primele declaratii despre drama pe care o traieste. "Ziua in care s-a nascut Patricia a fost cea mai fericita zi din viata mea. Astazi este cea mai trista zi. S-a chinuit mult. Am sperat pana in ultima clipa, insa nu a mai putut", a declarat Marius Teicu pentru Libertatea .Printre cei care au ajuns la capataiul Patriciei Teicu, s-a aflat si Adrian Despot, care i-a adus acesteia o coroana de flori, dar si Mihai Constantinescu.E absolut uau! Fiul celebrului politician Ioan Rus, fost ministru al Transporturilor si al Internelor in guvernele PSD, se simte norocos cu iubita lui, Denisa Pastor, una dintre cele mai sexoase clujence. Tanara este constienta de atuurile sale fizice si pozeaza in cele mai diverse ipostaze, inclusiv intr-un costum de baie cu... ursulet. Denisa posteaza pe retelele de socializare o multime de imagini in diferite tinute sexy, dar mai ales in costum de baie. Bruneta face furori la plaja si isi etaleaza mandra formele perfecte. Indiferent ca este imbracata intr-un costum de baie intreg sau din doua piese, toate privirile sunt atintite asupra ei. Mai ales ca poarta si costume mai putin conventionale, cum ar fi unul cu... ursulet. Alex Rus si Denisa Pastor si-au inceput frumoasa poveste de dragoste in 2013. S-ar parea ca fiul ex-ministrului Ioan Rus nu se uita la bani atunci cand vine vorba despre printesa lui. Un lucru absolut firesc, mai ales ca ei au o relatie serioasa de atatia ani si cu siguranta vrea sa ii ofere ce e mai bun brunetei, scrie CanCan Ilinca Bacila, reprezentanta Romaniei la Eurovision 2017 alaturi de Alex Florea, are o vara foarte plina de evenimente. Ilinca Bacila si Alex Florea au reprezentat Romania la Eurovision 2017 cu melodia "Yodel It", o piesa care a clasat Romania pe locul 7, cea mai buna pozitie din ultimii sapte ani. Sensibila si foarte modesta, tanara a cucerit pe toata lumea cu farmecul, dar si cu vocea ei. Ilinca Bacila, care a dat Bac-ul anul acesta, a povestit cum este viata ei dupa participarea la Eurovision. Artista are o vara plina de evenimente. Da examen la facultate si are concerte peste concerte. "Ma inscriu in septembrie la UNATC. Acum merg la Amsterdam, la Gay Pride, unde am fost invitati sa cantam. Am fost cu mama la cumparaturi, sa-mi caut ceva dragut, colorat. Dupa Eurovision am avut concerte in tara, dar si in strainatate. Urmeaza un concert si la Frankfurt si trebuia sa ajung si in Portugalia, dar nu mai merg, pentru ca este exact in perioada cu facultatea", ne-a declarat Ilinca Bacila, care a adaugat ca acum lumea o recunoaste foarte usor pe strada, noteaza Libertatea Oana Zavoranu a primit zilele acestea o veste nesperat de buna: bruneta si-a recuperat, dupa sase ani, masina dupa ce a castigat procesul cu vrajitoarele care au pacalit-o. Acestea i-au cumparat automobilul cu doar 5.000 de euro, desi costa de cel putin zece ori mai mult. La scurt timp dupa ce sotia lui a pus din nou mana pe superbul bolid, Alex Ashraf a fost protagonistul unei scene demne de peliculele de la Hollywood. Sotul Oanei Zavoranu s-a urcat la volanul unui superb Porsche Cayenne pe care bruneta a dat 100.000 de euro cu ocazia aniversarii primului an de casnicie. Alex a fost insotit de un bodyguard, care se ocupa atat de securitatea cuplului, cat si de cea a vilei impozante in care locuiesc cei doi. Odata ajunsi in fata bancii, au oprit masina, au pus-o pe avarii, iar Alex a intrat repejor inauntru. Dupa aproximativ o ora, sotul Oanei Zavoranu a terminat de dat "spargerea" la banca si s-a grabit spre masina cu o geanta doldora de bani in mana, care, dupa insemne, parea sa fie chiar a Oanei, anunta Can Can