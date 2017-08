Caru' cu vedete: Andreea Marin si-a gasit jumatatea? Anutul facut de ea pe Internet; Mihai Margineanu se angajeaza pilot: "O sa incerc sa intru la o companie aeriana mare"; Ilie Nastase, declaratie de dragoste pentru Brigitte. "Nu vreau sa te pierd"

Au trecut aproape sapte luni de cand Andreea Marin a divortat oficial de Tuncay Ozturk, dar se pare ca toata aceasta perioada i-a priit din plin. A adoptat un stil de viata mai sanatos, face mai mult sport, a slabit, dar este foarte posibil ca soarele sa fi rasarit si pe "strada dragostei". Andreea Marin a publicat pe contul sau de Instagram o fotografie cu un mesaj care ar putea da de gandit admiratorilor prezentatoarei TV. In imagine apar doua palarii de soare, intr-o barca, sugerand un cuplu care se relaxeaza in vacanta. Fotografia este insotita si de urmatorul mesaj: "Dragostea este sa gasesti pe cineva caruia sa-i pese atat de nebuniile, cat si de zambetul si vitalitatea ta". Poza publicata pe reteaua de socializare a primit din partea fanilor sute de like-uri, dar si mesaje in care-i ureaza Andreei Marin multa fericire si distractie, scrie Click Mihai Margineanu se angajeaza pilot, la scurt timp dupa ce si-a luat atestatul pentru aeronave comerciale. "O sa incerc sa intru la o companie aeriana mare", spune simpaticul cantaret si actor din "Las Fierbinti", care sustine ca e pregatit sa intampine pasagerii in stilu-i propriu si cu speranta ca acestia ii vor gusta umorul. Pana la urma, umorul l-a facut celebru si in muzica, si la TV! Spera sa bata palma pentru noul job peste doua saptamani, la un eveniment de profil desfasurat la Tuzla. Libertatea: Prin primavara, spuneai ca in septembrie vei fi apt sa pilotezi avioane de linie, dar se vede ca ai grabit un pic lucrurile Cand ai luat licenta de pilot comercial? Mihai Margineanu: Adica CPL, in limbaj de aeroplane. Ca sa ajungi sa iei CPL-ul, trebuie sa strabati un drum destul de lung si in care orele destinate studiului trebuie sa fie din ce in ce mai numeroase (fir-ar sa fie!), materiile sunt extrem de stufoase, testele sunt... ca testele! Pline de capcane! Ce sa zic? Nu m-am grabit, ci mi-a iesit mai repede, desi am picat initial doua examene serioase, a declarat artistul, potrivit Libertatea Ilie Nastase i-a facut o frumoasa declaratie de dragoste sotiei sale, Brigitte, pe Instagram. Brigitte Nastase a anuntat, recent, divortul de Ilie, dar cei doi se pare ca s-au impacat si ca povestea lor de dragoste, care a mai trecut prin certuri si impacari, va continua. "Chiar nu vreau sa te pierd!", i-a transmis Ilie Nastase lui Brigitte pe Instagram, publicand o fotografie cu ei doi pe litoral. Fostul mare tenismen a alaturat textului si un emoticon de dragoste. Postarea a adunat sute de like-uri pe retelele de socializare. "Felicitari! Asa va vreau: vesnic tineri si ferice!", "Sunteti superbi, va doresc o zi frumoasa", "Esti tare, nea Ilie!" sau "Unul dintre cele mai frumoase cupluri" sunt doar cateva dintre comentariile fanilor de pe Facebook si Instagram. Pe 12 iulie Brigitte Nastase anunta ca divorteaza de Ilie Nastase. "Astazi, 12 iulie, anunt oficial divortul de Ilie. Nu pentru ca m-a inselat. Pentru ca m-am saturat de nesimtirile fostei sotii. De faptul ca non-stop isi foloseste copiii sa ii ceara lui Ilie tot felul de lucruri, de aceasta data o masina noua. I-am dat un Mini Cooper, cu 30.000 km la bord, si a facut un scandal monstru", spunea Brigitte, noteaza Cancan Dezamagire mare pentru Anda Adam care a patit-o la un concert pe care l-a sustinut la Piatra Neamt, la zilele orasului. Artista a vrut sa intrerupa spectacolul dupa ce oamenii din public au aruncat spre ea cu porumb fiert. Enervata de atitudine, solista a lansat un avertisment catre spectatori si s-a abtinut cu greu sa nu iasa de pe scena. Anda Adam nu a avut cea mai frumoasa primire la Piatra Neamt, unde recent a sustinut un recital. Artista a fost "intampinata" cu porumb fiert, potrivit www.vip24.ro si putin a lipsit ca solista sa renunte la intelegerea pe care a facut-o cu organizatorii. Vizibil deranjata de situatia jenanta in care a fost pusa, cantareata a incercat totusi sa calmeze spiritele. "Imi pare foarte rau sa va spun ca sunt dezamagita sa vin in Piatra Neamt si sa primesc asa un cadou pe scena. Ideea este in felul urmator: primul lucru care mai ajunge pe scena va intrerupe concertul, conform contractului, pentru ca este normal ca la un astfel de eveniment sa existe paza si noi sa fim in siguranta. Si mie imi place porumbul fiert foarte tare, dar il mananc si tin cotorul pentru mine", a afirmat artista, informeaza Click Julia Roberts este casatorita de 15 ani cu Danny Moder, insa mariajul lor a ajuns la final. Actrita se pare ca traieste, in secret, o poveste frumoasa de iubire cu celebrul actor, Richard Gere, alaturi de care a jucat in urma cu 27 de ani in "Pretty Woman". Julia Roberts si Richard Gere au format in film unul dintre cele mai frumoase si meorabile cupluri de pe marile ecrane, iar acum cei doi se pare ca au devenit unul si in viata reala, potrivit revistei americane "Star". In film, Julia a jucat rolul unei prostituate, care a reusit sa-i castige inima unui om de afaceri, interpretat de Richard Gere. Acum, potrivit publicatiei mentionate, cei doi formeaza cu un adevarat in cuplu. Intre Julia si Richard s-a infiripat o idila, in urma cu doi ani, de la un sarut nevinovat, conform Click